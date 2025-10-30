Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng tặng quà cho người dân vùng lũ 30/10/2025 14:11

(PLO)- Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng trao 400 chiếc bánh chưng xanh và 200 bình nước lọc gửi tặng cho người dân tại phường Điện Bàn Đông đang bị cô lập do mưa lũ.

Đến 30-10, nhiều khu vực hạ du sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 2 mét. Toàn TP Đà Nẵng đã có 10 xã phường bị cô lập hoàn toàn... Nhiều làng quê, nhà dân chìm trong nước lũ lịch sử. Cuộc sống hết sức khó khăn, thiếu lương thực, thực phẩm.

Cán bộ, công chức, viên chức Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng vượt lũ mang bánh chưng, nước uống tới với bà con vùng lũ. Ảnh: NH

Nhằm chia sẻ khó khăn, thiệt hại của người dân do lũ lụt gây ra trên địa bàn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Đà Nẵng đã tổ chức Đoàn công tác do ông Đoàn Ngọc Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh làm Trưởng đoàn, đến thăm hỏi và trao lương thực, nước sạch cho người dân tại phường Điện Bàn Đông.

Ông Đoàn Ngọc Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh cùng cán bộ, nhân viên lội lũ mang phần quà tới từng nhà dân. Ảnh: NH

Tại điểm đến, đoàn đã trao 400 chiếc bánh chưng xanh và 200 bình nước lọc gửi tặng cho người dân tại phường Điện Bàn Đông đang bị cô lập do mưa lũ.

Ông Đoàn Ngọc Chung đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con nhân dân cố gắng vượt qua khó khăn, sớm bình phục sức khỏe và ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động thường ngày sau thiên tai.

Các phần quà được tiếp sức cho bà con ngay trong vùng lũ. Ảnh: NH.

Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng cũng chia sẻ: “Mỗi phần quà tuy nhỏ bé nhưng là tấm lòng của tập thể cán bộ, đoàn viên, người lao động NHCSXH TP Đà Nẵng. Chúng tôi mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn cùng bà con, lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái – Lá lành đùm lá rách" trong cộng đồng".

Được biết, đây là hoạt động thường niên của NHCSXH TP Đà Nẵng, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân ái của đội ngũ cán bộ, người lao động đối với cộng đồng, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, bão lũ.