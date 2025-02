Nợ quá hạn của Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng năm 2024 là rất thấp 26/02/2025 18:54

Ngày 26-2, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng (UBND TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

1.930 tổ gửi tiền tiết kiệm

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng cho biết, tổng nguồn vốn đã đạt 5.252,8 tỉ đồng, tăng 11,25% so với năm 2023. Doanh số cho vay đạt 2.003 tỉ đồng với 28.485 lượt khách hàng được vay vốn.

Doanh số thu nợ đạt 1.415 tỉ đồng. Toàn thành phố có 86.395 khách hàng còn dư nợ, tổng dư nợ đạt 5.237 tỉ đồng, tăng 12,63% so năm 2023, đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết Ban đại diện thành phố đề ra 10%.

Trong đó, dư nợ từ nguồn vốn Trung ương đạt 2.991 tỉ đồng với 14 chương trình tín dụng chính sách, dư nợ từ nguồn vốn địa phương đạt 2.246 tỉ đồng với 14 chương trình tín dụng chính sách.

Nhiều chính sách mới dành cho nhiều đối tượng trên toàn thành phố. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng còn triển khai nhiều chính sách tín dụng mới như cho vay hộ có mức sống trung bình; cho vay đối với đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với lãi suất ưu đãi để mua sắm vật dụng, phương tiện đi lại, hỗ trợ mua hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ thành viên trong gia đình chữa bệnh,...

Tính đến 31-12-2024, nợ quá hạn và nợ khoanh toàn thành phố còn 2,2 tỉ đồng, chiếm 0,04% tổng dư nợ, giảm 0,01% so với năm 2023.

Trong đó, nợ quá hạn là gần 1,2 tỉ đồng, chiếm 0,02% trên tổng số dư nợ và nợ khoanh là 1 tỉ đồng, chiếm 0,02%/tổng dư nợ. Chỉ tiêu nợ quá hạn đạt và vượt theo Nghị quyết Ban đại diện thành phố giao là ≤ 0,04%/tổng dư nợ.

Kết quả chấm điểm năm 2024, toàn thành phố có 1.930 Tổ TK&VV; trong đó 1.906 tổ xếp loại tốt, 23 tổ xếp loại khá, 01 tổ xếp loại trung bình, không có tổ xếp loại yếu.

Toàn thành phố có 1.893 Tổ TK&VV có tỉ lệ nợ quá hạn 0% (chiếm tỷ lệ 98,08% so với tổng số Tổ TK&VV). 100% Tổ TK&VV tham gia gửi tiết kiệm, tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV bình quân đạt 141,96 triệu đồng Tổ TK&VV.

Đồng đều và bền vững

Trước những kết quả đạt được, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của tập thể và các cá nhân trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng nhận định với tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố đạt 5.237 tỉ đồng, tăng trưởng 12,63% so với năm trước. Đây là mức tăng trưởng đáng ghi nhận, phản ánh nỗ lực lớn trong việc mở rộng nguồn vốn hỗ trợ người dân, đặc biệt là các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích tốt. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Quan trọng hơn, theo ông Minh, là chất lượng tín dụng được duy trì ổn định với tỉ lệ nợ quá hạn ở mức rất thấp, chỉ 0,02%. Điều này cho thấy công tác quản lý, giám sát và sử dụng vốn vay đã được thực hiện hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy tối đa ý nghĩa xã hội.

Hơn nữa là toàn thành phố có 56 phường, xã đạt chất lượng hoạt động tín dụng chính sách loại tốt, điểm đánh giá chất lượng tín dụng trên 99 điểm, trên 99% Tổ tiết kiệm và vay vốn được xếp loại tốt, khá. Điều này khẳng định sự đồng đều và bền vững trong triển khai các chương trình tín dụng tại cơ sở.

"Những kết quả này không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương trong bối cảnh còn nhiều thách thức" - ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Nhiều cá nhân có thành tích tốt được trao tặng bằng khen. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Các đơn vị như MTTQ thành phố, công an thành phố đã thực hiện tốt quy chế phối hợp với NHCSXH thành phố trong việc huy động nguồn lực và bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Năm 2025, với chủ đề trọng tâm “Tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với cắt giảm thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế”, hoạt động tín dụng chính sách cần tiếp tục được đẩy mạnh để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của thành phố.

Nhân dịp này, Hội nghị cũng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt.