Điện Kremlin phản hồi đề xuất của ông Zelensky về lệnh 'ngừng bắn năng lượng' 11/12/2025 05:22

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov phản hồi đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về ngừng bắn vào hạ tầng năng lượng rằng Nga muốn một hòa bình bền vững.

Ngày 10-12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững và mang tính ràng buộc pháp lý với Ukraine, thay vì một lệnh ngừng bắn giới hạn, theo đài RT.

Bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9-12 nói rằng Ukraine sẵn sàng chấp thuận một “lệnh ngừng tấn công vào năng lượng” với Nga, theo đó cả hai bên sẽ tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trả lời báo chí, ông Peskov nói rằng Nga vẫn ưu tiên đạt được một thỏa thuận mang tính ràng buộc chứ không phải một sự tạm dừng ngắn hạn.

“Tôi xin phép không đi vào một số chi tiết, nhưng chúng tôi đang làm việc cho hòa bình, không phải một lệnh ngừng bắn. Hòa bình ổn định, được bảo đảm và lâu dài, đạt được thông qua việc ký kết các văn kiện phù hợp, là ưu tiên tuyệt đối” - người phát ngôn nhấn mạnh.

Hồi tháng 3, Nga và Ukraine đã nhất trí về lệnh ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng kéo dài 30 ngày, đạt được sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Đề xuất mới nhất của ông Zelensky được đưa ra khi Nga trong vài tuần gần đây liên tục tấn công cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng của Ukraine, buộc Kiev phải áp dụng cắt điện luân phiên.

Moscow nói các cuộc tấn công là nhằm đáp trả các các cuộc tấn công của Ukraine sâu trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Zelensky ngày 9-12 cũng nói ông “sẵn sàng” tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 60-90 ngày nếu các điều kiện an ninh và pháp lý được bảo đảm, đồng thời kêu gọi Mỹ và các đối tác châu Âu hỗ trợ tạo môi trường cần thiết để tiến hành bầu cử trong thời chiến.

Về vấn đề này, ông Peskov nói rằng việc tổ chức bầu cử ở Ukraine là chủ đề mà Tổng thống Putin “đã đề cập từ lâu”, và Tổng thống Trump cũng “mới nhắc tới gần đây”.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga vẫn chưa thảo luận với Mỹ về ý định tổ chức bầu cử của ông Zelensky.

“Không, chúng tôi chưa có thời gian để thảo luận với bất kỳ ai” - ông Peskov lưu ý.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.