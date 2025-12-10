Tổng tư lệnh Ukraine cập nhật tình hình Pokrovsk, trái ngược tuyên bố của Nga 10/12/2025 06:16

(PLO)- Tổng tư lệnh Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng từ ngày 25-11 quân đội nước này đã giành lại 13 km2 lãnh thổ bên trong thành phố chiến lược Pokrovsk, trái ngược tuyên bố phía Nga rằng đã kiểm soát TP này.

Tại cuộc họp báo 9-12, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng quân đội Ukraine kể từ ngày 25-11 đã phản công và chiếm lại khoảng 13 km2 lãnh thổ trong thành phố chiến lược Pokrovsk (Donetsk), theo hãng thông tấn Ukraine Ukrinform.

“Ban đầu - vào mùa thu, quân đội của chúng tôi không còn ở Pokrovsk do năng lực hạn chế. Tuy nhiên kể từ ngày 25-11, nhờ các hoạt động tác chiến, chúng tôi đã kiểm soát được khoảng 13 km2 trên tổng diện tích 29 km2 của Pokrovsk” - ông Syrskyi nói.

Ông Syrskyi lưu ý rằng quân đội Ukraine “đang tiếp tục giữ phần phía bắc của thành phố dọc theo tuyến đường sắt” và “còn kiểm soát khoảng 54 km về phía tây Pokrovsk”.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi. Ảnh: UKRINFORM

Ông Syrskyi cho biết thêm rằng “vài ngày trước” ông đã ra lệnh rút quân Ukraine khỏi các vị trí cách Pokrovsk 5-7 km mà chính quyền Kiev nhận thấy “không có lý do để giữ [quân] ở lại lâu hơn nữa” .

Ông Syrskyi cũng dẫn số liệu từ phía Ukraine, ước tính rằng Nga đã tăng cường lực lượng theo hướng Pokrovsk lên tới 145.000 người.

Ukraine cho rằng hướng Pokrovsk chiếm 40-50% tổng số các đơn vị tác chiến đặc biệt (CAB) mà quân Nga sử dụng trên thực địa và Moscow hiện coi hướng Pokrovsk là chiến trường chính.

Trong cuộc họp báo, ông Syrskyi cũng tuyên bố rằng quân đội Ukraine đảm bảo thị trấn lân cận Myrnohrad không bị bao vây, bất chấp các nỗ lực tiến công của phía Nga. Ông Syrskyi cho biết Kiev vẫn đang đảm bảo hậu cần ở Myrnohrad dù nhiệm vụ này rất phức tạp.

Theo ông Syrskyi, tổng chiều dài chiến tuyến hiện là 1.218 km, giảm 35 km so với cách đó 1 tháng.

Ông Syrskyi cũng tuyên bố rằng trong tháng 11, lực lượng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây tổn thất về lực lượng cho phía Nga lên tới 24.000 người. Tổng tư lệnh Ukraine nhấn mạnh rằng đây là con số kỷ lục.

Nga chưa có bình luận về phát ngôn của ông Syrskyi.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27-11 tuyên bố rằng Pokrovsk (Nga gọi là Krasnoarmeysk) và Myrnohrad “đã bị bao vây hoàn toàn”. Ngày 1-12, ông Putin tới thăm một sở chỉ huy và cảm ơn quân đội Nga vì đã kiểm soát Krasnoarmeysk. Ngày 5-12, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh nước này đã hoàn tất việc “giải phóng” TP Pokrovsk.

Dù thừa nhận tình hình tại Pokrovsk là khó khăn, Ukraine đã nhiều lần bác bỏ việc thành phố chiến lược này rơi vào tay Nga.