Đại sứ Nga tại Triều Tiên qua đời, ông Kim gửi điện chia buồn 09/12/2025 07:19

(PLO)- Ông Alexandr Matsegora đã giữ vị trí Đại sứ Nga tại Triều Tiên trong hơn 10 năm qua và đóng góp to lớn cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Moscow và Bình Nhưỡng.

Bộ Ngoại giao Nga và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời chia buồn sau khi Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexandr Matsegora đã qua đời hôm 6-12, theo hãng tin RIA Novosti.

Nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga, Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexandr Matsegora – người được Bộ Ngoại giao Nga ca ngợi là “đã có những đóng góp to lớn cho việc thiết lập và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên” – đã qua đời hôm 6-12, ở tuổi thứ 71.

Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexandr Matsegora (21-11-1955 - 6-12-2025). Ảnh: TASS

Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là một “sự ra đi đột ngột”. Theo Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên, mới hôm 2-12, ông Matsegora còn dự họp Uỷ ban liên chính phủ Nga-Triều về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học, kỹ thuật tại Moscow và tham gia chương trình giao lưu với sinh viên đại học Nga đang theo học tiếng Hàn.

Bộ Ngoại giao Nga gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình và người thân của ông Matsegora.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigy hôm 8-12 đã bày tỏ lời chia buồn trước sự ra đi của ông Matsegora – người đã “phục vụ quên mình” để thúc đẩy quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm 9-12 đưa tin rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin về sự ra đi của Đại sứ Matsegora.

Triều Tiên coi ông Matsegora là “người bạn thân thiết và người đồng chí của nhân dân Triều Tiên, người đã dành trọn cuộc đời mình cho việc phát triển mối quan hệ hữu nghị Triều Tiên-Nga trong suốt 30 năm qua”.

“Sự ra đi của Đại sứ Matsegora trong thời điểm này – khi sự phát triển quan hệ giữa hai nước Triều Tiên và Nga đã bước vào giai đoạn lịch sử quan trọng – thực sự là một sự kiện đáng buồn và là mất mát to lớn không chỉ đối với chính phủ và nhân dân Nga, mà còn đối với tôi và nhân dân chúng tôi” – ông Kim viết trong điện chia buồn.

Ông Alexandr Matsegora sinh ngày 21-11-1955. Phần lớn sự nghiệp ngoại giao của ông gắn liền với quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng, đảm nhận nhiều chức vụ trong Phái đoàn Thương mại Liên Xô tại Triều Tiên (trước năm 1991) và Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên.

Tháng 12-2014, ông Matsegora được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga tại Triều Tiên và hoàn thành nhiệm vụ đó tới cuối đời. Trong hơn 10 năm dưới nhiệm kỳ của ông, quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng đã chứng kiến sự phát triển chưa từng thấy kể từ sau thời Liên Xô.

Tổng thống Putin đã đến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 6-2024, lần đầu tiên sau hơn 20 năm. Hai nhà lãnh đạo đã ký Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hiệp ước có hiệu lực từ ngày 4-12-2024. Kể từ sau chuyến thăm này của ông Putin, nhiều bộ trưởng và lãnh đạo cấp cao Nga liên tục tới thăm và xúc tiến quan hệ với Bình Nhưỡng.