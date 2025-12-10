Trí tuệ nhân tạo đang định hình kinh doanh ra sao? 10/12/2025 14:04

Theo Hãng nghiên cứu thị trường BCG, hiện tại, nhiều công ty hàng tiêu dùng đóng gói đang gặp khó khăn trong việc đổi mới sản phẩm.

Nhưng giờ đây trí tuệ nhân tạo (AI) và AI tạo sinh (GenAI) cung cấp một lối đi bằng cách tăng tốc chu kỳ đổi mới, mở rộng phạm vi ý tưởng được khám phá và đưa ra các khái niệm có nhiều khả năng thu hút khách hàng nhất.

Các tính toán của BCG cho thấy việc sử dụng AI và GenAI có thể tăng tốc chu kỳ đổi mới lên tới 30%.

AI và GenAI có thể đảm nhiệm các công việc đổi mới bằng cách xác định xu hướng thị trường dựa trên phân tích nguồn dữ liệu phi cấu trúc. Mô phỏng máy tính để kiểm tra các phiên bản sản phẩm nhanh chóng. Giúp xây dựng, tái tạo và đề xuất công thức tối ưu cho sự kết hợp nguyên liệu...

Robot được hỗ trợ bởi AI đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ phức tạp hơn. Ảnh: PM

Ở góc nhìn khác, PGS.TS Phạm Công Hiệp, Đại học RMIT Việt Nam cho biết, doanh nghiệp sản xuất Việt Nam có thể tận dụng AI để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu chất thải và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

AI có thể được sử dụng trong tự động hóa thiết kế thông minh. Với thiết kế bằng AI tạo sinh và công nghệ máy học, các kỹ sư có thể phát triển sản phẩm dạng mô-đun, có trọng lượng nhẹ, dễ sửa chữa và phù hợp với tính tuần hoàn.

Họ có thể tạo ra hàng ngàn cấu hình sản phẩm chỉ bằng một chương trình phần mềm duy nhất. Điều này giúp giảm thiểu vật liệu cần sử dụng, đồng thời hỗ trợ tháo lắp và tái sử dụng ở các chu kỳ sản phẩm trong tương lai.

Thực tế trong ngành dệt may Việt Nam, các công cụ AI đã và đang được nghiên cứu để thiết kế những mẫu quần áo giúp giảm thiểu vải thừa, hỗ trợ sản xuất không chất thải.

Các hệ thống thị giác và robot được hỗ trợ bởi AI đang chuyển đổi cách thức nhận dạng, phân loại và thu hồi vật liệu trong các hoạt động tái chế, từ đó tối đa hóa giá trị thu hồi.

AMP Robotics, một công ty tiên phong trong lĩnh vực này, sử dụng cánh tay robot được hỗ trợ bởi AI để nhận dạng và phân loại vật liệu có thể tái chế từ các dòng chất thải với độ chính xác lên đến 99%.

Tại các nhà máy lắp ráp điện tử, hệ thống tương tự có thể quét thiết bị được trả lại, phân loại các bộ phận theo tình trạng và tự động tháo rời để tái sử dụng hoặc tái chế.

Phương pháp này đẩy nhanh quá trình thu hồi vật liệu và ngăn chặn các nguồn tài nguyên quý giá như kim loại đất hiếm bị chôn lấp, giúp nhà sản xuất khép kín vòng tuần hoàn trong chuỗi cung ứng của họ.

“Những năng lực này không còn là lý thuyết nữa. Chúng đã và đang định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu và nằm trong tầm với của doanh nghiệp Việt" - PGS.TS Phạm Công Hiệp nhấn mạnh.

Ứng dụng AI giúp các thương hiệu đi trước đối thủ, đáp ứng các nhu cầu liên tục thay đổi của người mua hàng. Ảnh: PM

Cạnh tranh trong ngành bán lẻ ngày càng gay gắt khiến ông lớn bán lẻ Thế Giới Di Động (TGDĐ) phải nắm bắt AI như là một lợi thế cạnh tranh.

Ông Phùng Ngọc Tuyên, Giám đốc phát triển kinh doanh ngành hàng viễn thông di động của TGDĐ cho biết, AI không còn là khái niệm xa vời, nó hiện diện ngày càng rõ nét trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, doanh nghiệp phải ứng dụng AI trong mọi quy trình kinh doanh.

"Chẳng hạn, công ty sử dụng AI để tăng cường dịch vụ, cụ thể triển khai chatbot trò chuyện để tăng cường cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng trong quá trình ra quyết định mua hàng. Nhờ đó, tái tạo chu trình đổi mới để nhanh hơn, tốt hơn và hiệu quả hơn về chi phí.

AI có thể được sử dụng để thu thập và tổng hợp nghiên cứu thị trường và phân tích xu hướng. Điều này giúp các thương hiệu nắm bắt thông tin chi tiết mới nhất về thị trường liên tục phát triển và hành vi mua hàng đang thay đổi để duy trì lợi thế chiến lược" - ông Tuyên nói.

AI không chỉ dừng lại ở việc phân tích dữ liệu, mà công nghệ này đóng vai trò là "bộ óc" chiến lược giúp doanh nghiệp giải mã sâu sắc hành vi và sở thích của khách hàng. Ảnh: PM

Theo giới phân tích, các thương hiệu khai thác sức mạnh của AI trong quá trình phát triển sản phẩm có một cơ hội khổng lồ. Từ việc thu thập thông tin thị trường kịp thời, phản hồi sản phẩm chiến lược, đến cung cấp các tùy chọn cá nhân hóa. GenAI có thể tăng cường sức mạnh cho quy trình phát triển sản phẩm.

Điều này giúp các thương hiệu đi trước đối thủ, đáp ứng các nhu cầu liên tục thay đổi của người mua hàng và mang lại trải nghiệm mua sắm hấp dẫn với các sản phẩm mà người tiêu dùng muốn có ngay bây giờ và trong tương lai, từ đó thúc đẩy thành công trên các kệ hàng kỹ thuật số.