CT Group hợp tác công nghệ với trường đại học hàng đầu Anh Quốc 12/12/2025 10:23

(PLO)- CT Group hợp tác với Đại học Southampton (Anh Quốc), nơi sở hữu hệ sinh thái nghiên cứu sâu rộng từ AI, bán dẫn, lượng tử đến UAV và công nghệ sinh học.

Đại học Southampton là đơn vị hàng đầu trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ đa ngành như trí tuệ nhân tạo, công nghệ vi điện tử, hàng không vũ trụ, robot và công nghệ lượng tử. Trường là thành viên của nhóm Russell Group – hiệp hội các trường đại học công lập Top tại Vương quốc Anh. Hai bên vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác đoạn 2025 – 2028 tại TP.HCM.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group (trái) và Giáo sư Andrew Atherton, Phó chủ tịch phụ trách quốc tế của Đại học Southampton (phải) ký hợp tác

Với hệ sinh thái 9 ngành công nghệ lõi, phù hợp và giao thoa giữa kinh doanh và nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ mới hai bên có hợp tác đầy tiềm năng, bởi Đại học Southampton liên tục tìm kiếm các cơ hội phát triển nghiên cứu, trao đổi và hợp tác với doanh nghiệp.

Theo giáo sư Andrew Atherton (Phó chủ tịch phụ trách quốc tế của Đại học Southampton), Việt Nam là một trong những quốc gia năng động bậc nhất, trong đó có các doanh nghiệp tiên phong như CT Group. Trường có hệ sinh thái nghiên cứu toàn diện khi kết hợp với năng lực triển khai hệ sinh thái công nghệ lõi từ công nghệ bán dẫn, công nghệ máy bay không người lái UAV, kinh tế không gian tầm thấp LAE, công nghệ lượng tử, Gen và tế bào, năng lượng mới…của CT Group, sẽ bổ trợ mạnh mẽ cho nhau. Một bên có chiều sâu học thuật và thực nghiệm chuẩn quốc tế, một bên có khả năng đưa công nghệ vào ứng dụng thực tiễn quy mô lớn, sẽ tạo nên nền tảng để cùng phát triển.

Hợp tác giữa hai bên sẽ hướng về chuyển giao công nghệ và phát triển các nền tảng khoa học – kỹ thuật mang tính ứng dụng cao giữa hai quốc gia. Ngoài đào tạo cơ bản, hai bên sẽ hợp tác theo chiều sâu khi xây dựng chương trình về nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế, tập trung vào các chương trình nghiên cứu tích hợp, trải rộng từ UAV, AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử đến công nghệ sinh học…