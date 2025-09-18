Từ ký tích ở Hàn Quốc, CT Group hợp tác trực tiếp với Chính Phủ Indonesia 18/09/2025 10:34

(PLO)- Sau đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc, CT Group tạo thêm một dấu mốc lịch sử khi ký kết hợp tác trực tiếp với Chính phủ Indonesia, khẳng định vị thế mới của công nghệ Việt trên trường Quốc tế.

Trong khi dư luận chưa hết ấn tượng về sự kiện lần đầu Việt Nam có đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV vận tải không người lái hạng nặng sang Hàn Quốc thì CT Group tiếp tục tạo dấu ấn bằng một cột mốc ấn tượng là ký kết hợp tác với Chính phủ Indonesia.

Từ trái qua: Ông Febrian Alphyanto Ruddyard (Thứ trưởng Bappenas), bà Teni Widuriyanti (Tổng Thư ký Bappenas), ông Trần Kim Chung (Chủ tịch CT Group), ông Rachmat Pambudy (Bộ trưởng Bappenas), ông Tạ Văn Thông (Đại sứ Việt Nam tại Indonesia) tại lễ ký kết.

“Thực sự ngạc nhiên với sự phát triển khoa học công nghệ của CT Group”

Theo đó ngày 20-8-2025 vừa qua, tập đoàn CT Group đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia (Bappenas) về phát triển chính sách và hệ sinh thái cho nền kinh tế không gian tầm thấp, hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia Indonesia.

Bộ trưởng Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia – ông Rachmat Pambudy, là người đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoạch định chiến lược quốc gia, phân bổ ngân sách, ông còn là một giáo sư nổi tiếng tại Đại học IPB…

Sự kiện này còn có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Công nghệ… cùng sự tham gia của 10 Trường Đại học hàng đầu Indonesia: Đại học Mở Terbuka, Đại học Udayana, Đại học IPB, Đại học Surabaya, Học viện Công nghệ Indonesia (ITI), Học viện Perbanas, Học viện Công nghệ và Kinh doanh Visi Nusantara (ITB Vinus), Đại học Riau…

Indonesia có mục tiêu trở thành một trong năm nền kinh tế hàng đầu thế giới và đang là động lực phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại khu vực Đông Nam Á. Quốc gia này đã lựa chọn CT Group là người đồng hành trong lĩnh vực mới đang bùng nổ mạnh mẽ là Kinh tế không gian cận biên hay còn gọi là kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE).

Buổi Lễ được tổ chức rất trọng thể tại Trụ sở của Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Rachmat Pambudy nói: “Bốn tháng trước, tôi đến thăm trụ sở CT Group tại TP. HCM và thực sự ngạc nhiên với sự phát triển về Khoa học công nghệ của tập đoàn. Kinh tế không gian tầm thấp - LAE và chuyển đổi số Quốc gia là 2 lĩnh vực mới rất quan trọng với Indonesia. Chúng tôi mong được hợp tác lâu dài với Tập đoàn CT Group”.

CT Group còn ký kết hợp tác với 8 Đại học hàng đầu Indonesia.

Hiểu về Kinh tế không gian tầm thấp

Kinh tế không gian tầm thấp là gì mà các Quốc gia đều chạy đua quyết liệt như vậy? Đây là nền Kinh tế mới hoàn toàn hình thành trên các công nghệ rất cao, đang phát triển bùng nổ tại các nước tiên tiến. Một ví dụ gây bất ngờ là Trung Quốc, năm 2023 quy mô LAE chỉ 65 tỷ USD thì đến 2025 dự kiến đạt 550 tỷ USD…

LAE là cấu trúc nền kinh tế đa tầng trong không gian diễn ra dưới độ cao 3.000m, là ánh xạ của mọi ngành kinh tế trên mặt đất được đưa lên không gian với năng suất cao hơn nhiều lần, dựa trên các tiến bộ về Khoa học công nghệ. Đó là các lĩnh vực máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và Internet vạn vật, máy bay, khinh khí cầu, trạm không gian, hệ thống quản lý không gian để giám sát, vận hành và phục vụ.

Chính phủ Indonesia đã thành lập Ủy ban Kinh tế không gian tầm thấp từ năm 2024 và giao các nhân vật mạnh mẽ trong Chính phủ lãnh đạo và tìm kiếm sự hợp tác về kỹ thuật từ Trung Quốc và một số nước. Trong khi Chính phủ dành một ngân sách khổng lồ lên đến 900 tỷ USD cho Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại sự kiện này ông Tạ Văn Thông – Đại sứ Việt Nam tại Indonesia chia sẻ: "Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia và CT Group vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia lên một tầm cao mới, đặc biệt là vào dịp cả hai nước đang cùng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cam kết luôn đồng hành cùng và luôn mở cửa đón chào các bạn mọi lúc…"