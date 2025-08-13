Thủ tướng làm việc với tập đoàn CT Group vừa xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái sang Hàn Quốc 13/08/2025 16:16

(PLO)- Tại buổi làm việc, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ CT Group triển khai xây dựng nhà máy; tiếp cận gói tín dụng ưu đãi 500.000 tỉ đồng cho khoa học, công nghệ...

Trưa 13-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và đại diện Tập đoàn CT Group về việc tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược và một số đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc Tập đoàn CT Group - Tập đoàn vừa xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái sang Hàn Quốc. Ảnh: VGP

Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo CT Group cho biết, Tập đoàn kiên trì phấn đấu với chiến lược tự cường làm chủ các công nghệ tiên tiến nhất thế giới trong 9 ngành công nghệ cao, gồm: Bán dẫn; trí tuệ nhân tạo; máy bay không người lái; tiền số xanh; sàn tín chỉ carbon; nhà xếp không phát thải; ô tô điện-tàu điện, máy tính lượng tử; năng lượng mới; gene và tế bào; bản sao số (Digital Twin); và 3 ngành truyền thống phát triển bền vững, gồm: Đô thị thông minh; phát triển hạ tầng giao thông, kỹ thuật, kinh tế, xã hội và logistics xanh; thực phẩm sạch, chăm sóc sức khỏe.

CT Group tập trung đầu tư nghiên cứu lý luận đến nghiên cứu, phát triển thiết kế, sản xuất thương mại và xuất khẩu. Trong đó, Tập đoàn đã xây dựng học thuyết chiến lược làm chủ công nghệ bán dẫn, triển khai 3 nhà máy, 2 trung tâm chăm sóc khách hàng tại Mỹ; thành lập 2 trung tâm đào tạo hạt giống ở NIC (Hòa Lạc, Hà Nội) và Thủ Đức (TP.HCM).

Ngoài ra, đã có 2 khóa tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện mục tiêu tại Quyết định số 1017 về phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Tập đoàn cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) tại Việt Nam, dẫn đầu xu hướng đổi mới và định hình tương lai của nền kinh tế không gian cận biên.

Tại cuộc làm việc, CT Group đưa ra các cam kết mạnh mẽ, quy mô lớn về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ chiến lược; đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn tiếp tục tinh thần dấn thân góp phần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện các nghị quyết "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị.

Thủ tướng chúc mừng Tập đoàn đã xuất khẩu được một số sản phẩm công nghệ cao và đề nghị các bộ ngành có liên quan tiếp tục hỗ trợ, tiếp sức thêm cho CT Group.

Cho ý kiến về các đề xuất của CT Group, Thủ tướng cho biết các cơ quan đã và đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật, nghị định, thông tư liên quan.

Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban.

Chính phủ có Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban. Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác phối hợp giữa các cơ quan.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp nói chung, trong đó có CT Group. Ảnh: VGP

Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kh&CN, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, NHNN, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương xem xét, giải quyết, hỗ trợ CT Group trong triển khai xây dựng nhà máy.

Cùng với đó là hỗ trợ tiếp cận gói tín dụng ưu đãi 500.000 tỉ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược...