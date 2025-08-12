Việt Nam có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái 12/08/2025 18:22

(PLO)- Ngày 12-8 là mốc đáng nhớ của ngành công nghệ khi lần đầu tiên, Việt Nam có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái cho một nước có nền công nghệ thuộc top hàng đầu thế giới là Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ đơn hàng xuất khẩu được ký kết giữa Tập đoàn CT Group của Việt Nam và một Công ty công nghệ máy bay không người lái ở Hàn Quốc, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc ngày 12-8-2025 tại Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Ngày nay, UAV đã trở thành một trong những công nghệ quan trọng nhất với khả năng ứng dụng rộng khắp từ mọi ngành công nghiệp khác đến đô thị, tiêu dùng, từ các lĩnh quân sự, an ninh cụ thể, đến khả năng phòng thủ của cả một quốc gia hay một khu vực rộng lớn.

Trên thế giới, UAV đã và đang được nhanh chóng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: giao thông – hành khách; giao thông vận tải hàng hóa, phân phối; nông lâm nghiệp; y tế, giám sát và cứu hộ; phòng cháy chữa cháy; du lịch công nghệ; giám sát và an ninh; tín chỉ carbon…

Việc làm chủ tất cả công nghệ lõi và có đơn hàng xuất khẩu máy bay vận tải không người lái cho một thị trường cao cấp và rất khó tính như Hàn Quốc là một minh chứng sống động về một Việt Nam vươn mình trong thời đại mới.

Các loại UAV vận tải hạng nặng từ 60kg đến 300kg do công ty CT UAV (Thành viên của CT Group) với tỷ lệ nội địa hóa đến 85% và công nghệ độc quyền của Việt Nam được nhiều nước trong đó có Hàn Quốc đánh giá cao.

Việt Nam có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái. Ảnh minh họa

Việc tự chủ công nghệ thiết kế chip bán dẫn cho UAV tạo ra cho CT UAV một lợi thế cạnh tranh đặc biệt. Sự kiện này cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng tham gia vào cuộc chơi công nghệ ở cấp độ cao hơn.

Với đơn hàng xuất khẩu này và việc làm chủ công nghệ UAV đang mở ra một kỷ nguyên tự động hóa không gian, nơi các robot biết bay tạo ra bậc năng suất xã hội mới cao hơn hàng ngàn phần trăm so với năng suất cũ.

Hiện CT Group đang phát triển các dòng UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng tự học hỏi và đưa ra quyết định, kết hợp với công nghệ bán dẫn và hệ thống định danh địa điểm mạng lưới, công nghệ UAV đặc chủng về chuyển đổi số mặt đất, thành phố, sông biển, đồng bằng, rừng núi…

Ngoài đơn hàng UAV, tại sự kiện này CT Group cũng có đơn hàng ATP xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho một đối tác Hàn Quốc.