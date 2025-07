Phút cân não của anh nông dân dùng máy bay không người lái cứu người 04/07/2025 16:54

Ngày 4-7, sau khoảnh khắc điều khiển máy bay không người lái đưa hai em nhỏ mắc kẹt giữa sông Ba (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) vào bờ an toàn, anh Trần Văn Nghĩa tiếp tục đồng chăm sóc ruộng khoai lang của mình.

Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã lặn lội gần 100 km để gặp gỡ, nghe anh Nghĩa chia sẻ lại khoảnh khắc cứu người trong dòng nước lũ.

Anh Trần Văn Nghĩa chia sẻ khoảnh khắc dùng máy bay không người lái cứu người.

Khi anh nông dân hóa "người hùng''

“Sự việc phát sinh nhanh quá nhanh, tôi thấy mình có thể dùng máy bay cứu được người nên làm thôi” - anh Trần Văn Nghĩa (35 tuổi, nhà ngụ TDP 10, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) chia sẻ khi được hỏi về câu chuyện cứu thành công hai em nhỏ mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Sau cứu giải cứu hai em nhỏ mắc kẹt trên sông, anh Trần Văn Nghĩa vẫn tiếp tục công việc đồng áng với chiếc máy bay của mình. Ảnh: LK.

Anh Nghĩa kể, khoảng 12 giờ trưa 3-7, khi đang phun thuốc cho khoai lang ở bên bờ sông Ba thì nghe tiếng mọi người hô hoán, nói có ba đứa trẻ đi chăn bò bị mắc kẹt giữa sông. Nghe vậy, anh đã bỏ dở công việc chạy ra vị trí bờ sông xem tình hình.

Lúc này, nhiều người dân ở trên bờ bàn cách đi tìm phao, xuồng để cứu người. Có người đã lên thượng nguồn, bơi theo dòng nước ra sông nhưng do nước chảy quá mạnh, không thể đưa người vào bờ được.

Trong lúc cấp bách, anh Nghĩa liền nghĩ đến dùng máy bay đang phun thuốc để bay ra giữa sông cứu người. Tiếp đó, anh nhanh chóng quay lại xe tải, lấy dây thừng cột vào hai dây móc khóa và buộc vào máy bay, điều khiển ra giữa sông cứu người.

Hình ảnh em Kpăh Dai được giải cứu.

Theo anh Nghĩa, lúc máy bay tiếp cận ra giữa sông, nhờ có một thanh niên bơi ra hỗ trợ, buộc dây và động viên hai em nhỏ nên công tác cứu hộ diễn ra thuận lợi, an toàn. Người được cứu chỉ cần ngồi lên dây và nắm chặt sợi dây, còn mình thì hét lớn, hướng dẫn cháu nhỏ bám thật chắc vào dây.

Quá trình giải cứu, em nhỏ đầu tiên được đưa vào bờ nhẹ nhàng, nhưng bé thứ hai thì xảy ra rung lắc, rất may cuối cùng cũng vào bờ an toàn. Riêng cháu thứ ba hoảng sợ, không dám đu dây bay vào bờ, phải chờ xuồng tiếp cận đưa vào.

“Đây là lần đầu tiên tôi dùng máy bay này để vận chuyển người. Quá trình điều khiển ra giữa sông tôi có chút hoảng sợ nhưng động viên mình bình tĩnh để đưa người vào bờ an toàn. Lúc xong việc, mình cảm thấy nhẹ nhõm” - anh Nghĩa nói.

Anh Nghĩa dùng dây đai cột vào máy bay để giải cứu hai em nhỏ khỏi dòng lũ.

Theo anh Nghĩa, tải trọng của máy bay không người lái được 50 kg, qua quan sát bằng mắt thường thì các cháu còn nhỏ, cân nặng tầm 30 kg nên anh mới mạnh dạn quyết định dùng cứu người.

Anh Nghĩa cho biết thêm, trước lúc đưa ra quyết định điều khiển máy bay cứu người, cũng có một số anh em khuyên can rằng "lỡ không may, người được cứu tuột tay rơi xuống sông thì sao?". Nhưng do tình hình cấp bách quá, anh không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ đến việc đưa các cháu vào bờ.

Mặc dù tin tưởng quá trình giải cứu không xảy ra sự cố nhưng anh Nghĩa vẫn lo lắng, cho máy bay thấp dưới 10 mét để đảm bảo an toàn và đưa vào bờ, cách vị trí mắc kẹt khoảng 50 mét.

Anh Nghĩa cho biết đã được cấp chứng chỉ bay và được Bộ Quốc phòng cấp phép bay.

Anh Nghĩa cho biết anh mua chiếc máy bay này cách đây hai tháng với giá hơn 300 triệu đồng. Anh được Công ty Cổ phần NICOTEX Đắk Lắk cấp chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện bay. Đồng thời, anh đã được Bộ Quốc phòng cấp phép bay và vị trí bay cho mục đích nông nghiệp - dùng bón phân, phun thuốc.

Anh Trần Văn Nghĩa cho biết năm 2014, anh ra trường với tấm bằng kỹ sư công nghệ thông tin tại Học viện kỹ thuật Quân sự (cơ sở tại TP.HCM) và làm việc tại UBND xã Bình Phước, tỉnh Long An, gần 3 năm. Sau đó, nghỉ việc về nhà làm nông cùng gia đình.

Một người thầm lặng khác...

Theo tìm hiểu, ba em nhỏ may mắn được cứu thoát trong dòng nước lũ, gồm: Kpăh Dai, Kpăk Nem và Rơ Châm H’Huân (đều 12 tuổi, ngụ làng Buôn Dớ, xã Ia Tul). Hai em Kpăh Dai, Kpăk Nem được “ngồi máy bay” vào bờ, còn em Rơ Châm H’Huân được người trong làng đưa xuồng ra sông giải cứu.

Tìm đến làng Buôn Dớ, phóng viên đã gặp hai em Kpăh Dai, Kpăk Nem. Hai em tính tình khá rụt rè khi gặp người lạ. Bố mẹ hai em đều đi làm, lên rẫy. Em Kpăh Dai, kể: “Bọn em đi chăn bò, lúc qua sông gặp nước chảy về nhanh một cách bất ngờ, bờ sông ở quá xa nên không dám vào bờ”.

Em Kpăh Nem và Kpăh Dai vui vẻ, khỏe mạnh sau khi được giải cứu giữa dòng lũ trên sông Ba.

Theo em Kpăh Dai, đến tận bây giờ em vẫn còn sợ và sợ nhất là khoảnh khắc ngồi trên dây để máy bay đưa vào bờ.

Theo hình ảnh trong clip ghi lại lúc giải cứu ba em nhỏ mắc kẹt, có hình ảnh một thanh niên ở trần bơi ra giữa sông giải cứu ba em bị mắc kẹt. Nhưng do nước chảy mạnh nên thanh niên này đứng lại giữa sông, hỗ trợ anh Trần Văn Nghĩa điều khiển máy bay ra đón hai em nhỏ vào bờ.

Qua hỏi thăm người trong làng Buôn Dớ và được bà con giới thiệu người thanh niên dũng cảm này là Kpăh Quốc (23 tuổi, người trong làng Buôn Dớ).

Quốc cho biết: “Khi nghe tin, em liền chạy ra sông và lên phía trên bơi xuống theo dòng nước với mục đích đưa các em vào bờ. Nhưng nước lớn quá, em không đưa vào được và chờ máy bay bay ra giải cứu. Em động viên các em bình tĩnh, bám chặt vào dây để máy bay đưa vào bờ. Sau khi giải cứu xong em thứ ba, em mới bơi vào bờ”.

Em KSor Quốc, người bơi ra giữa sông hỗ trợ cứu ba em nhỏ mắc kẹt trên sông.

Ông Ksor Hiếu, Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Ia Tul, cho biết sau sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đi hỏi thăm người dân, động viên người bị nạn và cả người dũng cảm dùng máy bay cứu người. Đồng thời, báo cáo sự việc lên UBND tỉnh, đề xuất khen thưởng cho người có hành động dũng cảm cứu người.

Theo ông Hiếu, thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn có mưa, nước từ thượng nguồn về lớn. Rất may không có chuyện đáng tiếc xảy ra.