Hộ kinh doanh có doanh thu đến 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế 11/12/2025 11:56

(PLO)- Một trong những thay đổi của Luật Thuế giá trị gia tăng vừa được Quốc hội thông qua là điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm.

Sáng 11-12, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT).

Nâng mức doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh

Theo báo cáo của Chính phủ, quá trình hoàn thiện dự luật đã nhận được 38 lượt ý kiến tại 16 tổ, 12 lượt ý kiến tại hội trường và một ý kiến bằng văn bản.

Trong đó, có ý kiến đề nghị điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế VAT đối với hộ kinh doanh để thống nhất với dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân đang được xem xét.

Về vấn đề này, Chính phủ cho biết đã tiếp thu. Trước đó, ngày 10-12-2025, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Luật này sửa đổi khoản 25 Điều 5 Luật Thuế VAT, nâng mức doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Ảnh: QH

Đây là cơ sở để Chính phủ rà soát, đảm bảo sự thống nhất giữa Luật Thuế VAT và các luật thuế khác được thông qua tại kỳ họp.

Theo đó, Chính phủ đã hoàn thiện dự thảo Luật Thuế VAT theo hướng sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1. Nội dung quy định: Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế VAT.

Bỏ quy định đặc thù về thuế VAT với nông sản

Một nội dung đáng chú ý khác được Chính phủ giải trình liên quan quy định áp dụng thuế suất 5% đối với hoạt động mua bán nông sản ở khâu thương mại (theo Luật Thuế VAT số 48/2024/QH15, có hiệu lực từ 1-7-2025).

Theo Chính phủ, nhiều mặt hàng nông sản chủ lực như gạo, sắn, cá da trơn, hồ tiêu, cà phê… có tới 90-95% sản lượng phục vụ xuất khẩu. Thực tế này khiến doanh nghiệp phải tạm nộp thuế VAT đầu vào 5% nhưng sau đó lại được hoàn thuế khi xuất khẩu. Quy trình này gây lãng phí thời gian, làm chậm dòng vốn và ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh.

Số liệu ước tính trong 6 tháng cuối năm 2025, doanh nghiệp ngành cà phê có thể phải tạm nộp khoảng 5.000 tỉ đồng tiền thuế VAT; ngành lương thực khoảng 2.016 tỉ đồng; ngành hồ tiêu và cây gia vị khoảng 2.162 tỉ đồng. Đây đều là những ngành hàng có tồn kho lớn, phụ thuộc mạnh vào vốn quay vòng nhanh.

Về lý do nông sản cần qua khâu thu gom thương mại, Chính phủ cho rằng việc thu mua trực tiếp từ từng hộ nông dân thường kém hiệu quả do sản lượng nhỏ lẻ, chất lượng không đồng nhất.

Ngược lại, khi thu gom tập trung, nông sản được sơ tuyển, phân loại đồng đều, giảm chi phí logistics và nâng cao chất lượng. Hoạt động thương mại nhờ đó trở nên chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Chính phủ đánh giá quy định hiện hành góp phần thúc đẩy tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, tăng liên kết "6 nhà" (Nông dân – Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Ngân hàng – Nhà phân phối). Đây là định hướng quan trọng nhằm phát triển bền vững ngành nông nghiệp, đưa doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.