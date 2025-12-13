Con rể trộm hơn 200 triệu đồng của nhà vợ 13/12/2025 12:24

(PLO)- Trong ngày đầu ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an xã Xuân Sơn, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám phá nhanh vụ con rể trộm hơn 200 triệu đồng khi gia đình vợ đi vắng.

Ngày 13-12, công an xã Xuân Sơn, TP.HCM cho biết đang tạm giữ để điều tra Trần Quốc Huy (26 tuổi, trú xã Châu Pha, TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Huy là con rể một gia đình tại xã Xuân Sơn nhưng đã lợi dụng lúc cả nhà đi vắng, lẻn vào trộm số tiền hơn 200 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 11-12, Công an xã Xuân Sơn tiếp nhận tin báo về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản với giá trị hơn 200 triệu đồng. Hiện trường cho thấy kẻ trộm đột nhập qua cửa thông gió phía sau nhà để vào phòng lấy tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Chỉ huy Công an Xuân Sơn đã chỉ đạo các lực lượng, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng công an xã đồng thời tiếp nhận, xác minh nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, tập trung truy xét, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Đối tượng cũng là con rể của gia đình lợi dụng lúc gia đình vợ đi vắng đã leo vào nhà để trộm cắp tài sản. Ảnh: Phú Sơn

Đến khoảng 12 giờ ngày 12-12, công an đã xác định và bắt giữ Huy (con rể của gia đình bị hại).

Tại cơ quan công an bước đầu Huy khai nhận, vào khoảng 12 giờ ngày 11-12, Huy chạy xe máy đi viếng đám ma người quen tại khu vực xã Xuân Sơn. Tuy nhiên Huy không đi vào viếng đám mà tạt vào nhà gia đình vợ là ở xã Xuân Sơn để thăm con (Huy và vợ không sống chung).

Khi đến nhà, Huy thấy cả gia đình đã đi vắng, khóa cửa nên giấu xe máy bên đường rồi vòng ra phía sau nhà. Huy leo thang lên dùng tay đẩy cửa ô thông gió phía trên cửa nhà rồi chui vào trong.

Do thường xuyên qua nhà chơi nên Huy biết nơi ba mẹ vợ cất tiền nên dễ dàng lấy 200 triệu đồng rồi tẩu thoát...

Huy thực nghiệm lại việc trộm tài sản của gia đình vợ. Ảnh: PS

Theo Công an xã Xuân Sơn, hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra theo quy định.