Thông báo mới nhất về lưu thông đèo Prenn từ ngày 8-12 07/12/2025 21:01

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng thông báo điều chỉnh lưu thông đèo Prenn từ ngày 8-12 để chặt hạ cây nguy hiểm và đảm bảo an toàn giao thông.

Ngày 7-12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ 11 giờ ngày 8-12 đến 17 giờ ngày 9-12, cấm người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường đèo Prenn để tổ chức chặt hạ cây nguy hiểm ven đường.

Theo thông báo, vào thời gian trên, lực lượng chức năng sẽ bố trí barie, cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan để hướng dẫn, phân luồng trên tuyến.

Ngoài khung giờ nêu trên, người và phương tiện (trừ xe tải trên 6 tấn) vẫn được lưu thông tạm thời trên đèo Prenn.

Sở Xây dựng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua đèo Prenn khi mưa lớn, ban đêm hoặc sương mù dày. Chủ động quan sát, tuân thủ biển báo và hướng dẫn phân luồng tại các khu vực đang thi công khắc phục sạt lở.

Hiện tuyến đèo Prenn vẫn trong quá trình sửa chữa, xử lý sự cố do mưa bão kéo dài. UBND phường Xuân Hương và các đơn vị thi công được yêu cầu phối hợp bảo đảm an toàn, hoàn thành công tác chặt hạ cây trước 16 giờ 30 ngày 9-12.