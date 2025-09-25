Sir Alex Ferguson nổi giận khi các cầu thủ MU la hét ầm ỉ 25/09/2025 07:01

(PLO)- Sir Alex Ferguson nổi giận khi các cầu thủ MU la hét ầm ỉ trên xe buýt. Câu chuyện được Paul Scholes thuật lại cho thấy văn hóa nhất quán của "quỷ đỏ" thời đó là như thế nào.

Wayne Rooney trước đây tuyên bố rằng thành công của Manchester United là nhờ các cầu thủ chơi trò chơi điện tử trên xe buýt của đội, nhưng HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson rất khó chịu khi thấy các cầu thủ của mình chơi game.

Huyền thoại Manchester United, Sir Alex Ferguson, nổi tiếng với tính kỷ luật nghiêm khắc, ngay cả việc các cầu thủ chơi game trên xe buýt của đội cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của ông. Câu chuyện này đến từ cựu cầu thủ Quỷ đỏ Paul Scholes, người đã chia sẻ giai thoại trên podcast The Good, The Bad and The Football cùng Paddy McGuinness và cựu ngôi sao của "quỷ đỏ", Nicky Butt.

Cuộc trò chuyện bắt đầu khi McGuinness nhắc đến một câu chuyện do cựu danh thủ của MU Wayne Rooney kể lại. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử MU Rooney cho rằng một phần thành công đáng kinh ngạc của MU trong thời gian anh ở CLB là nhờ những mối quan hệ được hình thành khi các cầu thủ chơi trò chơi điện tử với nhau.

Một số cầu thủ của MU, bao gồm Rio Ferdinand, John O'Shea và Wes Brown, sẽ tham gia các buổi SOCOM trên PlayStation Portable. Tuy nhiên, bất chấp lời khẳng định của Rooney, những buổi tụ tập chơi game này không được Sir Alex Fergugon, người nổi tiếng với phong cách lãnh đạo cứng rắn, ủng hộ.

Sir Alex Ferguson nổi tiếng với "thương hiệu máy sấy tóc". ẢNH: EPA

Khi được hỏi về bình luận của Rooney, Scholes trả lời: "Tôi không chơi những trận đấu đó (game), mà các cầu thủ trẻ hơn trong đội chơi. PSP (PlayStation Portable) và SOCOM, tôi có thể nghe thấy bọn họ la hét ầm ĩ từ phía sau xe buýt, đó giống như một trò chơi bắn súng, một trò chơi chiến tranh. Đó là tất cả những gì bạn có thể nghe thấy và nó thực sự rất khó chịu".

McGuinness lên tiếng khẳng định rằng, trong các chuyến xe chở đội giữa các trận đấu, các cầu thủ thường chơi bài hơn là chơi game. Và Scholes chia sẻ thêm: "Tôi nhớ HLV Sir Alex Ferguson đã đi xuống phía sau xe và nói, "im mồm đi", vì bọn họ đều la hét khi chơi game. Sir Alex Ferguson nổi giận nói, "Chúng ta đang trên đường đến Arsenal, các anh bị sao vậy?"".

Tuy nhiên, Scholes thừa nhận rằng có thể có một số lợi ích về tinh thần đồng đội từ việc họ tụ tập chơi game với nhau. Paul Scholes cho biết: "Đôi khi khá buồn cười khi họ đấu trí với nhau ở phía sau, có một chút tinh thần đồng đội và đây cũng là một trò chơi đồng đội".

Trong thời gian khoác áo Manchester United, Rooney đã giành được năm chức vô địch Ngoại hạng Anh và một chức vô địch Champions League. Trên podcast mang tên mình, Rooney tiết lộ việc chơi trò chơi bắn súng online giúp thúc đẩy các cầu thủ giao tiếp với nhau tốt hơn, theo Manchester Evening News.

"Tôi thực sự tin rằng một phần lớn thành công của Manchester United là nhờ chơi trên PSP", Rooney nói, "Nó giúp chúng tôi giao tiếp nhiều hơn, chúng tôi thường chơi game trên máy bay, trên xe buýt của đội.

Đó là tôi, Rio Ferdinand, Michael Carrick, John O'Shea, Wes Brown. Bạn phải nói chuyện, bạn phải có chiến thuật đúng đắn, đi và cứu sống mọi người khi họ bị giết trong game. Đó là một phần quan trọng trong thành công của chúng tôi. Hãy hỏi bất kỳ cầu thủ nào trong số họ, đó là điều tuyệt vời".