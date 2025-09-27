Bóng đá Malaysia kháng cáo lệnh cấm gây chấn động của FIFA 27/09/2025 06:14

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với một trong những khủng hoảng lớn nhất lịch sử bóng đá nước này khi bị FIFA đưa ra án phạt nặng nề liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch trong các trận đấu vòng loại Asian Cup 2027.

Quyết định gây chấn động của FIFA đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển Malaysia và đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch lẫn quy trình nhập tịch của các cầu thủ ngoại quốc trong chương trình “cầu thủ di sản” được FAM triển khai từ năm ngoái.

Ủy ban kỷ luật của FIFA sau cuộc điều tra đã kết luận FAM đã vi phạm Điều 22 của bộ luật kỷ luật FIFA, cụ thể là liên quan đến hành vi giả mạo và gian lận. Theo kết quả được công bố, bảy cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Imanol Machuca bị phát hiện đã sử dụng giấy tờ giả để chứng minh tư cách hợp lệ thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Hình phạt đưa ra là mỗi cầu thủ phải nộp phạt 2.000 CHF (franc Thụy Sĩ) và chịu án treo giò 12 tháng, tức không được tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá trong khoảng thời gian này. Cùng với đó, FAM bị phạt tổng cộng 350.000 CHF và đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3 ở hai trận vòng loại Asian Cup gần nhất, bao gồm trận thắng đậm Việt Nam 4-0 hồi tháng 6.

Bóng đá Malaysia đang đối mặt với lệnh trừng phạt nặng nề của FIFA nếu họ không thể kháng cáo thành công trong 10 ngày tới. Ảnh: CCT.

Điều đáng nói, theo phía FAM, toàn bộ giấy tờ liên quan đến các cầu thủ này, từ giấy khai sinh, hồ sơ gia đình cho tới bản tuyên thệ, đều đã được FIFA thẩm định và chấp thuận trước khi họ ra sân trong màu áo Malaysia. Quyền chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, nhấn mạnh rằng liên đoàn đã tuân thủ đúng quy trình và hành động với sự minh bạch tối đa.

Ông Datuk Yusoff Mahadi khẳng định: “Chúng tôi đã hợp tác đầy đủ, cung cấp tất cả tài liệu cần thiết. FIFA trước đây đã xác nhận tính hợp lệ của những cầu thủ này. Do đó, quyết định vừa qua thật sự bất ngờ cho bóng đá Malaysia và chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng mọi kênh pháp lý để kháng cáo”.

Vụ việc này xuất phát từ những khiếu nại được gửi tới FIFA ngay sau trận Malaysia - Việt Nam, khi cả bảy cầu thủ nhập tịch này cùng góp mặt. Sau đó, FIFA tiến hành điều tra và cho rằng có dấu hiệu giả mạo trong các tài liệu chứng minh mối quan hệ huyết thống của cầu thủ với cha mẹ hoặc ông bà mang quốc tịch Malaysia.

Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi gặp nhiều thách thức sau vài tháng ngồi ghế nóng của bóng đá Malaysia. Ảnh: NST.

Một số chuyên gia pháp lý trong khu vực cho rằng đây có thể là sự khác biệt trong cách hiểu quy định giữa FAM và FIFA, khi chương trình cầu thủ di sản vốn được xây dựng dựa trên chính sách nhập tịch linh hoạt nhằm nâng tầm đội tuyển quốc gia.

Nếu lệnh trừng phạt được giữ nguyên, bóng đá Malaysia sẽ chịu tổn thất lớn. Họ chắc chắn mất đi lực lượng nòng cốt vốn đang tạo nên làn sóng hứng khởi cho người hâm mộ, đồng thời còn có nguy cơ mất điểm số quan trọng trong chiến dịch vòng loại Asian Cup. Thậm chí, một số tờ báo quốc tế như The Straits Times hay ESPN nhận định rằng đội bóng của HLV Peter Cklamovski có thể đối mặt với viễn cảnh bị loại sớm, bất chấp phong độ thăng hoa thời gian gần đây.

Những điều này làm dấy lên tranh luận gay gắt trong dư luận quốc nội, khi nhiều người lo ngại tương lai của chương trình cầu thủ di sản, vốn được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Malaysia bắt kịp với Thái Lan hay Việt Nam, bị đổ vỡ hoàn toàn.

Những cầu thủ ngoại nhập tịch bị cho là gian lận sẽ gây tác động xấu đến bóng đá Malaysia. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, FAM vẫn còn cơ hội. Theo quy định, họ có 10 ngày để nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của FIFA, và nếu cần thiết, vụ việc có thể được đưa tiếp lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Thụy Sĩ. Các luật sư quốc tế trong lĩnh vực thể thao cho rằng FAM có thể dựa vào việc FIFA từng xác nhận tư cách thi đấu của các cầu thủ để bảo vệ mình. Ngoài ra, yếu tố thiện chí và minh bạch trong quá trình nộp hồ sơ cũng là căn cứ quan trọng khi FAM lập luận rằng không hề có chủ đích gian lận, mà chỉ là sai sót trong khâu đánh giá, kiểm tra của các bên liên quan.

Bên cạnh khía cạnh pháp lý, dư luận cũng bàn luận sôi nổi về chuyên môn. Các cầu thủ nhập tịch như Hevel, Garces hay Figueiredo đã mang lại sự khác biệt rõ rệt cho bóng đá Malaysia kể từ khi gia nhập. Họ góp phần tạo nên lối chơi hiện đại, giàu sức mạnh và hiệu quả, giúp Malaysia giành những chiến thắng vang dội.

Việc mất những chủ chốt này trong 12 tháng đồng nghĩa với việc HLV Peter Cklamovski buộc phải tái thiết toàn bộ hệ thống chiến thuật, đồng thời đặt niềm tin trở lại vào những cầu thủ nội vốn chưa đủ tầm cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Đây là bài toán cực kỳ khó khăn khi vòng loại World Cup và Asian Cup vẫn đang diễn ra với lịch thi đấu dày đặc.

Nếu không thể chứng minh "vô tội", đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua Việt Nam 0-3. Ảnh: CCT.

Một khía cạnh khác cũng đáng chú ý là tác động của vụ việc này đến hình ảnh của FAM và bóng đá Malaysia trên trường quốc tế. Việc bị FIFA kết luận dính líu đến “giấy tờ giả mạo” sẽ khiến uy tín của liên đoàn bị tổn hại nghiêm trọng. Điều đó có thể ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác, tài trợ cũng như quá trình thu hút nhân tài từ cộng đồng người Malaysia ở nước ngoài. Không ít chuyên gia trong nước cảnh báo rằng đây là lời nhắc nhở để FAM cần rà soát kỹ lưỡng hơn, không quá chú trọng tập trung vào thành tích ngắn hạn.

Dù vậy, trong tuyên bố mới nhất, FAM khẳng định họ sẽ không từ bỏ chương trình cầu thủ di sản. Liên đoàn cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ, Bộ Thanh niên và Thể thao, cũng như các đối tác pháp lý quốc tế để chuẩn bị hồ sơ kháng cáo đầy đủ. Ưu tiên hàng đầu, theo lời ông Yusoff, là “bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và của đội tuyển quốc gia Malaysia.”

Truyền thông địa phương đưa tin một nhóm luật sư hàng đầu trong lĩnh vực thể thao quốc tế đã được liên hệ để hỗ trợ FAM trong cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài nhiều tháng tới.