Đương kim vô địch thắng giòn giã, lấy lại ngôi đầu 26/09/2025 14:21

Đội TP.HCM 2 (đỏ) trong một pha tranh bóng với TP.HCM 1.

Trước trận đấu này, áp lực phần nào đè nặng lên thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi. Trận hòa 1-1 với Hà Nội ở vòng cuối lượt đi khiến TP.HCM 1 đánh mất ngôi đầu vào tay đối thủ trực tiếp, đồng thời tạo thêm sự căng thẳng cho chặng đường lượt về. Chính vì thế, cuộc chạm trán với TP.HCM 2 trở thành cơ hội quý giá để đội bóng áo đỏ lấy lại tinh thần, trước khi bước vào những trận cầu quan trọng.

TP.HCM 1 nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng làm chủ thế trận. Chỉ mất 7 phút, đoàn quân của HLV Kim Chi đã tìm được bàn mở tỉ số. Từ quả tạt bên cánh phải, tiền đạo Hoài Lương bật cao đánh đầu chính xác, xé toang mành lưới của thủ môn Cẩm Thu, đưa đội nhà vươn lên dẫn 1-0.

Có bàn thắng sớm, TP.HCM 1 càng chơi càng thoải mái. Trong khi đó, TP.HCM 2 chọn cách phòng ngự số đông, hạn chế tối đa những pha lên bóng. Chính vì vậy, phần lớn thời gian còn lại của hiệp một diễn ra trong thế trận một chiều nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Hiệp hai, tiếp tục chứng kiến sức ép của đương kim vô địch tiếp tục. Phút 49, từ đường lật bóng bên cánh trái của Thúy Hằng, thủ môn Cẩm Thu cản phá không dứt khoát, bóng bật xà dội ra và K’Thùa kịp thời đá bồi, nhân đôi cách biệt cho đội đương kim vô địch.

Không dừng lại, đội bóng áo đỏ tiếp tục tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước khung thành đối phương. Phút 80, bước ngoặt đến từ tình huống đá phạt góc của Thúy Hằng. Trong nỗ lực phá bóng, Diễm Huỳnh lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà, ấn định chiến thắng 3-0 cho TP.HCM 1.

Hoài Lương đánh đầu giúp TP.HCM 1 sớm có bàn thắng phút thứ 7. Ảnh: CMQ

Ba điểm trọn vẹn giúp TP.HCM 1 có 13 điểm sau sáu trận, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Hà Nội 2 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Với phong độ ổn định cùng đội hình đồng đều, thầy trò HLV Kim Chi tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên số một cho chức vô địch mùa này.

Trong khi đó, thất bại thứ 5 từ đầu giải khiến TP.HCM 2 tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Sau 6 trận, đội bóng này chỉ giành được 1 điểm, ghi 0 bàn và để thủng lưới tới 14 lần – con số phản ánh rõ sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội cùng thành phố.

Chiến thắng này cũng là lời khẳng định của TP.HCM 1, đội đương kim vô địch đã sẵn sàng trở lại mạnh mẽ sau cú sảy chân ở lượt đi. Cuộc đua vô địch vì thế hứa hẹn sẽ càng thêm hấp dẫn, nhất là khi Hà Nội và Thái Nguyên T&T vẫn còn nguyên cơ hội bám đuổi.

Ngày 26-9, vòng 6 giải tiếp với hai cặp đấu Phong Phú Hà Nam gặp Hà Nội (15 giờ 30, sân S3-PVF), Than KSVN tiếp Thái Nguyên T&T (16 giờ, sân Thanh Trì).