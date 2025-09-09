Đương kim vô địch TP.HCM I thắng nhọc vươn lên ngôi đầu 09/09/2025 19:50

Huỳnh Như (đỏ) thực hiện kiến tạo đem về bàn thắng duy nhất cho TP.HCM I. Ảnh: CMQ

Dù được đánh giá cao hơn, cả TP.HCM I và Than KSVN đều rất vất vả mới có được trận thắng cùng tỉ số 1-0 trước Phong Phú Hà Nam và TP.HCM II.

Đương kim vô địch TP.HCM I vượt khó trước Phong Phú Hà Nam

Ở trận cầu tâm điểm vòng 2, màn so tài giữa nhà đương kim vô địch TP.HCM I và Phong Phú Hà Nam được chú ý hơn cả. HLV Kim Chi tung ra đội hình mạnh nhất với những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như thủ môn Thu Em, Hồng Nhung, Thùy Linh, Phan Thị Trang, Thùy Trang và đặc biệt là tiền đạo Huỳnh Như.

Trước đối thủ mạnh là đương kim vô địch TP.HCM I, Phong Phú Hà Nam lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Chiến thuật thực dụng của HLV Khánh Thu khiến TP.HCM I dù cầm nhiều bóng nhưng khó khăn tiếp cận khung thành đội nhà. Thế nhưng, cơ hội có bàn đầu tiên lại thuộc về Phong Phú Hà Nam khi phút 21, Đinh Thị Duyên tung cú sút xa đưa bóng dội xà ngang khung thành.

Phải đến phút 24, TP.HCM I mới tạo ra pha bóng nguy hiểm khi Huỳnh Như bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà. Cũng chính tiền đạo kỳ cựu này suýt mở tỷ số cuối hiệp 1 với cú đá phạt sát vòng cấm nhưng tiếc bóng bay qua xà.

Vào hiệp 2, Phong Phú Hà Nam tiếp tục gây sóng gió bằng cú sút xa uy lực của Vũ Thị Hoa buộc thủ môn Thu Em phải vất vả cản phá. Đến phút 57, Huỳnh Như có cơ hội mười mươi khi thoát xuống đối mặt nhưng dứt điểm chệch cột dọc. Nhưng chỉ một phút sau, Huỳnh Như kiến tạo pha tạt bóng chuẩn xác giúp Phan Thị Trang đánh đầu cận thành ghi bàn thắng duy nhất cho đương kim vô địch TP.HCM I.

Có được bàn dẫn trước, TP.HCM I chơi chủ động hơn, trong khi Phong Phú Hà Nam dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Cơ hội tốt nhất của họ đến ở phút bù giờ khi bóng bật ra sau tình huống phạt góc, nhưng Thanh Hiếu lại sút vọt xà trong tiếc nuối. Thắng 1-0, đương kim vô địch TP.HCM I tiếp tục thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch và vững vàng ở ngôi đầu bảng.

Màn đọ sức giữa Tuyết Dung và Thùy Trang. Ảnh: CMQ

Than KSVN thắng sít sao TP.HCM II

Ở trận đấu cùng ngày, Than KSVN được đánh giá cao hơn trước đối thủ yếu TP.HCM II. Thế trận diễn ra một chiều, được đội bóng “đất Mỏ” liên tục tạo ra nhưng các chân sút Than KSVN hầu như bế tắc trong việc đưa bóng vào lưới khung thành đối phương.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở giữa hiệp 1, Thu Thìn dứt điểm gọn gàng từ đường chuyền bên cánh mang về 3 điểm quý giá cho thầy trò HLV Đoàn Minh Hải. Trong phần còn lại của trận đấu, Than KSVN tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng không thể ghi thêm bàn. Dẫu vậy, chiến thắng tối thiểu cũng đủ giúp họ bám sát nhóm dẫn đầu.

Cục diện bảng xếp hạng

Sau 2 vòng đấu toàn thắng, đương kim vô địch TP.HCM I (ghi 8 bàn, chưa thủng lưới) vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối. Than KSVN và Hà Nội cùng có 4 điểm, chia nhau hai vị trí tiếp theo. Thái Nguyên T&T xếp thứ 4 với 2 điểm sau hai trận hòa. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam và TP.HCM II vẫn chưa có điểm nào và tạm thời đứng cuối bảng.

Kết quả này báo hiệu cuộc đua tranh ngôi vô địch sẽ rất khốc liệt khi những đội bóng giàu truyền thống như Hà Nội hay Than KSVN vẫn đang bám sát TP.HCM I, hứa hẹn nhiều kịch bản hấp dẫn ở những vòng tiếp theo.