Đội TP.HCM 1 níu chân Hà Nội ở trận “chung kết lượt đi” 22/09/2025 20:21

(PLO)-Tiền đạo Huỳnh Như một lần nữa chứng minh giá trị của biểu tượng bóng đá nữ Việt Nam khi tỏa sáng ở trận “chung kết lượt đi”, giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Huỳnh Như lập cú đúp ở trận "chung kết lượt đi". Ảnh: CMQ

Cú đúp của tiền đạo kỳ cựu đã giúp TP.HCM 1 gỡ hòa 2-2 trước Hà Nội trong trận đấu kịch tính chiều 22-9, khép lại lượt đi đầy đủ kịch tính của một cuộc đua vô địch.

Kịch tính đúng chất trận “chung kết lượt đi”

Trận TP.HCM 1 – Hà Nội được chờ đợi như một “chung kết lượt đi”, cả hai đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng. Trước sự cổ vũ nhiệt tình trên sân Thanh Trì, TP.HCM I nhập cuộc với sự chủ động, kiểm soát bóng và triển khai tấn công đa dạng. Thế nhưng, Hà Nội mới là đội tận dụng tốt cơ hội để vươn lên.

Ngay phút thứ 9, từ một tình huống cướp bóng ở giữa sân, tiền đạo trẻ Vũ Thị Hoa bứt tốc xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm lạnh lùng, mở tỉ số cho đội bóng Thủ đô. Bàn thắng sớm giúp Hà Nội càng dễ triển khai thế trận phòng ngự phản công sở trường mà HLV Phùng Thị Minh Nguyệt đã chuẩn bị. Họ suýt chút nữa nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp một, nhưng cú sút của Vũ Thị Hoa lại đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành đội đương kim vô địch.

Thùy Trang (đỏ) luôn là "chốt chặn" không thể thiếu của TP.HCM 1.

Hà Nội nhân đôi cách biệt – Huỳnh Như khởi nguồn cuộc lội ngược dòng

Bước sang hiệp hai, TP.HCM 1 buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Nhưng khi áp lực chưa kịp tạo thành quả, họ lại nhận thêm đòn giáng mạnh. Phút 50, Thanh Nhã bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về cho Hà Nội quả phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo kỳ cựu Hải Yến không mắc sai lầm, nâng tỷ số lên 2-0, đặt TP.HCM 1 vào thế khó.

Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, bản lĩnh và kinh nghiệm của Huỳnh Như mới được phát huy trọn vẹn ở “chung kết lượt đi”. Phút 60, Thùy Trang bứt phá bên cánh trái trước khi căng ngang, tạo điều kiện để Huỳnh Như lao vào đệm bóng chuẩn xác, rút ngắn tỉ số 1-2.

Không dừng lại ở đó, tiền đạo sinh năm 1991 thêm một lần làm bùng nổ cầu trường phút 72. Từ chấm đá phạt trực tiếp cách khung thành 25m, Huỳnh Như tung cú sút căng, bóng đập đất trước khi dội vào sát cột dọc, khiến thủ môn Hà Nội bất lực. Tỉ số 2-2 được ấn định đầy kịch tính, cũng là lời khẳng định về đẳng cấp và tinh thần không bỏ cuộc của đội bóng TP.HCM 1.

Tuyển thủ Thanh Nhã (vàng)

Cục diện bảng xếp hạng sau trận "chung kết lượt đi"

Trận hòa này giúp Hà Nội giữ vững ngôi đầu bảng với 11 điểm sau 5 lượt trận (3 thắng, 2 hòa), trở thành “nhà vô địch lượt đi”. TP.HCM 1 bám sát ngay phía sau với 10 điểm, sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 12 bàn thắng.

Ở các cặp đấu còn lại của vòng 5, Than KSVN và Phong Phú Hà Nam cầm chân nhau 0-0 trong một thế trận khá chặt chẽ. Than KSVN tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ kỷ luật của đội bóng xứ Hà Nam. Trận đấu này khiến Than KSVN chỉ có 8 điểm, bằng với Thái Nguyên T&T – đội đã giành chiến thắng 1-0 trước TP.HCM 2 để chen chân vào tốp 3.

Các cầu thủ Hà Nội tạm dẫn đầu sau giai đoạn lượt đi.

Đường đua vô địch hấp dẫn phía trước

Khép lại lượt đi, cuộc đua vô địch đang diễn ra vô cùng căng thẳng giữa Hà Nội và TP.HCM 1 – hai thế lực lớn của bóng đá nữ Việt Nam. Chỉ kém nhau 1 điểm, cả hai đều cho thấy sức mạnh và bản lĩnh. Hà Nội nổi bật với lối chơi kỷ luật, chắc chắn trong khi TP.HCM 1 vẫn dựa nhiều vào cảm hứng và bản lĩnh của những ngôi sao như Huỳnh Như, Thùy Trang.

Ở nhóm bám đuổi, Thái Nguyên T&T và Than KSVN (cùng 8 điểm) hứa hẹn tiếp tục gây khó khăn cho các đội đầu bảng. Phong Phú Hà Nam và TP.HCM 2 dù chưa có chiến thắng nào nhưng sẽ là ẩn số khó lường khi bước vào lượt về.

Lịch thi đấu vòng 6, diễn ra ngày 25-9: Phong Phú Hà Nam – Hà Nội (15 giờ 30, sân S3-PVF); TP.HCM 1 – TP.HCM 2 (16 giờ, sân Thanh Trì).

Ngày 26-9: Than KSVN – Thái Nguyên T&T (16 giờ, sân Thanh Trì).