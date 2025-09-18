Đương kim vô địch TP.HCM I lần đầu bại trận 18/09/2025 22:13

(PLO)-Đương kim vô địch TP.HCM I đã phải nếm trải thất bại đầu tiên của mùa giải khi để thua Than KSVN 0-1.

Huỳnh Như trong một pha tranh bóng.

Trận thua của đội đương kim vô địch diễn ra ở vòng 4 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025. Kết quả này không chỉ khiến đội bóng thành phố trắng tay mà còn đánh mất luôn ngôi đầu bảng vào tay ứng viên tranh vô địch Hà Nội.

TP.HCM I với 3 chiến thắng liên tiếp được đánh giá cao hơn hẳn. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi Than KSVN chủ động nhập cuộc bằng lối đá tấn công tốc độ. Sau ít phút bị cuốn theo nhịp độ của đối phương, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi dần lấy lại thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt ở tuyến giữa.

Thế nhưng, đúng vào lúc thế trận đang cân bằng, một sai lầm cá nhân đã khiến TP.HCM I phải trả giá. Từ tình huống mất bóng của Huỳnh Như ở khu vực giữa sân, Than KSVN tổ chức phản công cực nhanh. Nguyễn Thị Vạn tung đường chuyền chéo sân chuẩn xác để Trúc Hương thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Thu Em, mở tỉ số phút 25.

Bàn thua khiến tinh thần TP.HCM I bị ảnh hưởng rõ rệt. Ngược lại, Than KSVN càng chơi càng tự tin, đặc biệt là trong phòng ngự. Đội bóng đất mỏ không chỉ bịt kín các hướng tấn công của đối thủ mà còn tạo thêm một số cơ hội nguy hiểm, trong đó đáng chú ý là cú sút căng của Thúy Hằng buộc thủ môn Thu Em phải bay người cứu thua.

Đương kim vô địch TP.HCM I (đỏ) lần đầu nếm trải thất bại. Ảnh: CMQ

Sang hiệp hai, đương kim vô địch dồn toàn lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Thế nhưng, trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, mọi nỗ lực của họ đều bị bẻ gãy. Những pha dứt điểm ít ỏi của TP.HCM I không đủ khó để đánh bại thủ môn của Than KSVN. Chung cuộc, đội bóng áo đỏ ngậm ngùi rời sân với thất bại tối thiểu 0-1.

Trận thua này khiến TP.HCM I dừng lại ở 9 điểm sau 4 vòng đấu, đánh mất ngôi đầu bảng về tay Hà Nội – đội vừa đánh bại TP.HCM II với tỉ số 2-0 để vươn lên dẫn đầu cùng 10 điểm. Than KSVN với chiến thắng quý giá đã leo lên vị trí thứ ba với 7 điểm.

Ở trận đấu còn lại, Phong Phú Hà Nam dù có bàn thắng đầu tiên tại mùa giải nhờ công Anh Trân nhưng vẫn thua Thái Nguyên T&T 1-2. Đội bóng xứ chè có được chiến thắng đầu tay khi Minh Chuyên và Lò Thị Hoài cùng nhau lập công, qua đó vươn lên hạng tư với 5 điểm. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam mới chỉ có 1 điểm sau 4 trận, đứng áp chót cùng TP.HCM II.