Bóng đá Việt Nam nằm hạng mục nào ở AFC Awards Gala 2025?

Ngày 16-10 diễn ra Gala tôn vinh các danh hiệu bóng đá châu Á 2025 (AFC Awards Riyadh 2025) tại Riyadh, Saudi Arabia. Bóng đá Việt Nam chỉ được đề cử 2 hạng mục liên đoàn.
Các hạng mục và đề cử hoàn toàn vắng cầu thủ, HLV. Trong khi đó bóng đá Việt Nam chỉ có 2 hạng mục đề cử ở cấp liên đoàn. VFF lọt vào danh sách đề cử ở hai hạng mục Kim cương, và hạng mục Liên đoàn có làm tốt bóng đá học đường và phong trào.
Trong khi đó những HLV, cầu thủ cấp CLB hay đội tuyển trẻ hay quốc gia đều không có trong danh sách đề cử.
Trong khi đó năm nay, bóng đá Việt Nam đã ghi nhận bốn đội tuyển ở các cấp độ khác nhau vượt qua vòng loại châu Á với ngôi nhất bảng...
Trong khi đó tiền vệ Aiman Hanapi của tuyển Malaysia và CLB Johor Darul Tazim được đề cử tranh Cầu thủ châu Á xuất sắc nhất.
Với Thái Lan, tuyển thủ futsal Osmar Osamansuma nằm trong đề cử Cầu thủ futsal châu Á xuất sắc nhất. Nữ HLV Nuerengthai Srathongvian, HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan và CLB nữ BG Asia Scholar nằm trong danh sách đề cử.
LĐBĐ Thái Lan (FAT) cũng nằm trong hạng mục đề cử Liên đoàn Kim cương cùng VFF.
Điểm qua các hạng mục đề cử bóng đá châu Á 2025:
Cầu thủ châu Á xuất sắc
Arif Aiman Hanapi (CLB Johor Darul Ta’zim FC và tuyển Malaysia)
Akram Afif (Al Sadd SC và tuyển Qatar)
Salem Al Dawsari (Al Hilal SFC và tuyển Saudi Arabia)
Cầu thủ nữ xuất sắc
Holly McNamara (Melbourne City FC và tuyển Úc)
Wang Shuang (Wuhan Jiangda Women’s FC và tuyển Trung Quốc)
Hana Takahashi (Urawa Red Diamonds Ladies và tuyển Nhật Bản)
Cầu thủ chơi bóng ở châu Âu xuất sắc (nam)
Mehdi Taremi (Inter Milan/Olympiacos và tuyển Iran)
Takefusa Kubo (Real Sociedad và tuyển Nhật Bản)
Lee Kang-in (Paris Saint-Germain và tuyển Hàn Quốc)
Cầu thủ nữ xuất sắc
Stephanie Catley (CLB Arsenal FC tuyển Úc)
Maika Hamano (Chelsea FC tuyển Nhật Bản)
Yui Hasegawa (Manchester City và tuyển Nhật Bản)
Cầu thủ Futsal xuất sắc:
Moslem Oladghobad (Gohar Zamin và tuyển Iran)
Salar Aghapour (Gohar Zamin và tuyển Iran)
Muhammad Osamanmusa (Jimbee Cartagena và tuyển Thái Lan)
HLV xuất sắc (nam)
Trevor Morgan (U-20 Úc)
Ri Song Ho (U-20 nữ Triều Tiên)
Song Sung Gwon (U17 nữ Triều Tiên)
HLV xuất sắc (nữ)
Lu Kuei-Hua (Taichung Blue Whale, Đài Loan)
Marziyeh Jafari (Bam Khatoon và tuyển Iran)
Neungrutai Srathongvian (BG Asian Scholars College và tuyển Thái Lan)
Cầu thủ trẻ xuất sắc (nam)
Alex Badolato (Melbourne Victory và tuyển Úc)
Hamed Yousef (Al Ittihad và tuyển Saudi Arabia)
Sadriddin Khasanov (FC Bunyodkor và tuyển Uzbekistan)
Cầu thủ trẻ xuất sắc (nữ)
Choe Il Son (4.25 SC và U-20 Triều Tiên)
Jon Il Chong (Amnokgang SC và U-17 Triều Tiên)
Manaka Matsukubo (North Carolina Courage và U-20 Nhật Bản)
LĐBĐ quốc gia thành viên AFC (hạng Platinum)
LĐBĐ Iran
LĐBĐ Nhật Bản
LĐBĐ Saudi Arabia
LĐBĐ quốc gia (hạng Kim cương)
LĐBĐ Trung Quốc
LĐBĐ Thái Lan
LĐBĐ Việt Nam(VFF)
LĐBĐ quốc gia (hạng Vàng)
LĐBĐ HongKong
LĐBĐ quốc gia (hạng Ruby)
LĐBĐ Bangladesh
LĐBĐ Guam
LĐBĐ Lào
LĐBĐ khu vực
ASEAN Football Federation (LĐBĐ Đông Nam Á-AFF)
East Asian Football Federation (LĐBĐ Đông Á- EAFF)
South Asian Football Federation (LĐBĐ Nam Á- SSFF)
LĐBĐ có bóng đá học đường và phong trào:
LĐBĐ Bangladesh
LĐBĐ Quần đảo Bắc Mariana
LĐBĐ Việt Nam-VFF
Trọng tài xuất sắc
Alireza Faghani (Úc)
Anton Shchetinin (Úc)
Ashley Beecham (Úc)