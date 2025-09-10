Bóng đá Đông Nam Á: Việt Nam, Thái Lan đi tiếp, Malaysia, Indonesia dừng cuộc chơi 10/09/2025 05:44

(PLO)- Bóng đá trẻ Đông Nam Á vừa đánh dấu cột mốc mới khi cả đội tuyển U-23 Việt Nam và Thái Lan cùng ghi tên mình vào vòng chung kết U-23 châu Á 2026 tổ chức tại Saudi Arabia, trong lúc Malaysia, Indonesia bị loại.

Hai đội bóng trẻ Việt Nam và Thái Lan đã mang lại niềm tự hào lớn cho khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng phản ánh sự ổn định của mình. Ngược lại, đội tuyển U-23 Indonesia và Malaysia đã không thể vượt qua vòng loại, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Trận đấu quyết định của U-23 Việt Nam diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt tại sân vận động Việt Trì vào đêm 9-9. Đối thủ Yemen được đánh giá cao về thể lực và lối chơi kỷ luật, nhưng đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã thể hiện bản lĩnh cùng sự kiên cường. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một pha phối hợp nhuần nhuyễn và Thanh Nhàn đã ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam giành chiến thắng 1-0.

3 điểm quý giá cho thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đảm bảo ngôi đầu bảng C và khẳng định sức mạnh tuyệt đối của đoàn quân trẻ U-23 Việt Nam khi giành trọn 9 điểm sau ba trận, lần lượt vượt qua Bangladesh 2-0, Singapore 1-0 và Yemen 1-0. Thành tích toàn thắng và không để thủng lưới cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như tiềm năng của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các đàn anh như từng lên ngôi á quân ở giải U-23 châu Á 2018. Và đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp, U-23 Việt Nam giành quyền chơi vòng chung kết châu Á.

Thanh Nhàn ghi bàn thắng duy nhất giúp chủ nhà U-23 Việt Nam đánh bại Yemen để giữ ngôi đầu bảng C. Ảnh: VFF.

Trong khi đó, Thái Lan bước vào lượt trận cuối cùng ở bảng F với áp lực buộc phải thắng Malaysia để chắc chắn giành vé. Trận đấu diễn ra căng thẳng, nhưng bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, “Voi chiến” trẻ đã có chiến thắng 2-1 đầy kịch tính. Chiến thắng này đưa họ lên 7 điểm, ngang bằng với Lebanon nhưng xếp trên nhờ thành tích đối đầu, qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết.

Việc Thái Lan nối gót Việt Nam đi tiếp tạo nên một bức tranh lạc quan cho bóng đá Đông Nam Á, khi hai đại diện mạnh nhất khu vực cùng hội tụ ở sân chơi châu lục.

Trong khi đó, Malaysia lại tiếp tục cho thấy sự hụt hơi ở cấp độ trẻ. Thất bại trước Thái Lan khiến họ kết thúc vòng loại ở vị trí thứ ba và sớm dừng bước. Người hâm mộ “Harimau Malaya” thêm một lần chứng kiến cảnh đội bóng trẻ bị bỏ lại phía sau so với các đối thủ tại Đông Nam Á.

U-23 Thái Lan trên sân nhà đã qua mặt đội khách trẻ Malaysia ở phút bù giờ đầy kịch tính. Ảnh: SS.

Đội tuyển U-23 Indonesia cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi để thua Hàn Quốc 0-1 ở bảng J. Bàn thắng sớm của Hwang Doyun ngay ở phút thứ 5 đã khiến thầy trò Gerald Vanenburg không thể lật ngược tình thế. Với chỉ 4 điểm sau ba trận, Indonesia đứng nhì bảng nhưng không đủ điều kiện lọt vào nhóm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trận thua trước Hàn Quốc còn mang ý nghĩa nhiều hơn một thất bại đơn thuần. Chỉ một năm trước, tại giải U-23 châu Á 2024 tổ chức ở Qatar, Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong từng tạo nên cơn địa chấn khi loại chính Hàn Quốc ở tứ kết. Trận đấu khi đó kịch tính đến mức phải giải quyết trên loạt sút luân lưu, và Indonesia đã chiến thắng 11-10 sau 120 phút nghẹt thở.

Kết quả ấy khiến Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ năm 1988 không thể giành quyền tham dự Olympic, chấm dứt chuỗi 9 kỳ liên tiếp góp mặt. Thế nhưng lịch sử đã xoay chiều, khi ở vòng loại lần này, Hàn Quốc trả đủ món nợ, loại Indonesia khỏi hành trình U-23 châu Á 2026.

U-23 Hàn Quốc loại đội chủ nhà Indonesia, đòi lại món nợ cũ. Ảnh: BL.

Với việc dừng bước, Indonesia một lần nữa lỡ hẹn với sân chơi lớn, dù thế hệ trẻ của họ được kỳ vọng rất nhiều sau thành công gần đây. Nó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Indonesia rằng thành công nhất thời cần được xây dựng bằng nền tảng phát triển bền vững, nếu không sẽ khó duy trì vị thế ở châu lục.

Sau khi vòng bảng U-23 châu Á 2026 khép lại, hai đại diện Đông Nam Á gồm tuyển U-23 Việt Nam và Thái Lan có quyền tự hào về những gì đã đạt được. Cả hai đều khẳng định được vị thế của mình ở vòng loại bằng phong độ ổn định, tinh thần chiến đấu kiên cường và sự chín chắn trong lối chơi. Khi vòng chung kết U-23 châu Á 2026 khởi tranh tại Saudi Arabia, cả hai chắc chắn sẽ mang theo khát vọng lớn lao cho bóng đá Đông Nam Á. Với lực lượng cầu thủ trẻ chất lượng, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi những bất ngờ thú vị từ Việt Nam và Thái Lan ở sân chơi châu lục.

Trong bức tranh toàn cảnh Đông Nam Á, vòng loại U-23 châu Á mùa này phản ánh sự phân hóa rõ nét với tuyển U-23 Việt Nam và Thái Lan tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, trong khi Indonesia và Malaysia vẫn còn nhiều việc phải làm để bắt kịp. Dù vậy, chính những cuộc cạnh tranh này sẽ giúp bóng đá Đông Nam Á trưởng thành hơn, khi các đội bóng liên tục phải nỗ lực cải thiện để không bị bỏ lại phía sau.