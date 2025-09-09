Vòng loại U-23 châu Á Đánh bại Yemen, U-23 Việt Nam giành vé chính thức dự VCK U-23 châu Á 09/09/2025 21:13

(PLO)- U-23 Việt Nam lên ngôi nhất bảng C có vé dự VCK U-23 châu Á mà không phải hồi hộp chờ vé vớt...

HLV Kim Sang-sik tuyên bố U-23 Việt Nam đá với Yemen để thắng chứ không phải hòa. Và cuối cùng U-23 Việt Nam đã thắng Yemen 1-0 ở lượt trận cuối bảng C vòng loại U-23 châu Á.

Dù hòa U-23 Việt Nam vẫn nhất bảng, nhưng phải thắng. Cuối cùng U-23 Việt Nam làm được điều đó, đánh bại đối thủ “cứng” nhất trong ba đội trẻ nước ngoài gồm Singapore, Bangladesh và Yemen tại vòng loại U-23 châu Á.

Thực tế phải như thế, bởi nếu Việt Nam ra sân có tư tưởng cầm hòa thì rất khó đá và thậm chí rất dễ thua.

Thanh Nhàn (22) có pha phối hợp bật tường với Văn Thuận và ghi bàn rất đẹp cho U-23 Việt Nam. Ảnh:CTP

Bàn thắng duy nhất trận được ghi do công Thanh Nhàn ở phút 70, đó là cú bật tường rất điệu đà trong cự ly hẹp của Thanh Nhàn với Văn Thuận. Khi nhận lại cú bật tường của Thuận, Nhàn dấn thêm 2 nhịp rồi ra chân rất lực bóng bay tầm ngang gối như kẻ chỉ khiến thủ môn của Yemen không phản xạ kịp.

U-23 Việt Nam thể hiện quyết tâm cực cao, trong khi Yemen chơi phòng ngự, phản công. Hiệp 1 những lần phản công của Yemen có tính sát thương cao. Cuối hiệp 1, từ tình huống đá phạt góc, cầu thủ Yemen đánh đầu bóng bay cực căng tầm thấp, tuy nhiên thủ môn Trung Kiên phản xạ rất tốt đẩy bóng ra ngoài.

Hàng công Việt Nam rất phong phú nhân sự, nên phút 37, HLV Kim Sang-sik thay cùng lúc 3 cầu thủ tấn công, trong đó có Văn Khang, Quốc Việt khi nhóm này thi đấu thiếu hiệu quả, thiếu đột biến.

Như vậy U-23 Việt Nam đã hoàn tất vòng bảng với ba trận toàn thắng, thủ môn Trung Kiên giữ sạch mành lưới 3 trận.

U-23 Việt Nam đã có tấm vé chính thức đi vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra ngay tháng 1-2026 tại Saudi Arabia.

Dù ấn tượng với 3 trận toàn thắng nhưng nếu để làm được điều gì đó tại vòng chung kết, U-23 Việt Nam phải cải thiện, nâng cấp nhiều. Cách thể hiện ở 3 trận toàn thắng ở bảng C này, sòng phẳng mà nói Việt Nam khó làm điều bất ngờ ở vòng chung kết còn hơn 3 tháng nữa.

Với thành tích và truyền thống, khả năng cao U-23 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 trong lễ bốc thăm bốn bảng đấu sắp tới.

Đầu đã xuôi, tuy nhiên mong rằng, U-23 Việt Nam với chuỗi chuẩn bị cho SEA Games 33 cuối năm nay lẫn VCK U-23 châu Á đầu năm tới cần phải nâng tầm quyết liệt.