Ronaldo lại ghi bàn cho Bồ Đào Nha, san bằng kỷ lục 10/09/2025 05:14

(PLO)- Trong một đêm nghẹt thở tại Budapest, đội tuyển Bồ Đào Nha đã vượt qua thử thách kịch tính trước Hungary bằng chiến thắng 3-2, với Joao Cancelo trở thành người hùng ở những phút cuối cùng và siêu sao Ronaldo viết tiếp lịch sử.

Ngay từ những phút đầu, Bồ Đào Nha của HLV Roberto Martinez cho thấy rõ ý đồ áp đặt thế trận. Họ cầm nhiều bóng, tổ chức tấn công đa dạng từ hai biên đến trung lộ. Tuy nhiên, Hungary dưới sự dẫn dắt của Marco Rossi không dễ bị khuất phục. Lối chơi phòng ngự phản công của đội chủ nhà tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm, buộc hàng thủ Bồ Đào Nha phải luôn đặt trong tình trạng cảnh giác.

Phút 21, cầu thủ sáng giá nhất của Hungary, Dominik Szoboszlai, tung ra một đường phản công chớp nhoáng. Anh kiến tạo cho Adam Nagy, và từ pha chuyền bóng chuẩn xác ấy, Barnabas Varga bật cao đánh đầu tung lưới, đưa Hungary vươn lên dẫn trước 1-0 trong sự bùng nổ của khán giả nhà.

Nhận bàn thua sớm, Bồ Đào Nha càng gia tăng sức ép. Họ liên tục đẩy cao đội hình, nhưng sự chắc chắn của Hungary khiến cơ hội thực sự nguy hiểm chưa xuất hiện nhiều.

Cancelo và Ronaldo lập công giúp tuyển Bồ Đào Nha có 3 điểm trên đất Hungary. Ảnh: EPA.

Mãi đến phút 36, may mắn và bản lĩnh mới cùng nhau lên tiếng. Một quả tạt tưởng chừng vô hại lại bị đổi hướng, bóng tìm đến vị trí Cancelo. Hậu vệ đang khoác áo Barcelona quan sát nhanh, tung đường chuyền thông minh cho Bernardo Silva. Tiền vệ của Manchester City khống chế gọn gàng trước khi tung cú sút sấm sét vào góc cao khung thành, quân bình tỷ số 1-1 và đưa Bồ Đào Nha trở lại thế cân bằng.

Siêu sao Ronaldo, như thường lệ, cũng để lại dấu ấn đậm nét khi cân bằng kỷ lục ghi bàn ở vòng loại World Cup, góp phần vào một trận đấu mà người hâm mộ sẽ còn nhắc mãi.

Sang hiệp hai, kịch bản tiếp tục thuộc về đội khách. Phút 56, Loic Nego của Hungary lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm, và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội, thực hiện cú sút lạnh lùng để đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 2-1.

Các học trò của HLV Martinez luôn biết cách tạo khác biệt. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý, đây là bàn thắng thứ 39 của siêu sao Ronaldo tại vòng loại World Cup, giúp anh cân bằng kỷ lục của Carlos Ruiz (Guatemala), trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử vòng loại. Với thành tích này, Ronaldo đã tiếp tục khẳng định tầm vóc huyền thoại, đồng thời cho thấy ở tuổi 40, anh vẫn là niềm hy vọng lớn của Selecao châu Âu.

Nhưng trận đấu chưa dừng lại ở đó. Hungary, trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 60.000 khán giả, không dễ dàng chấp nhận thất bại. Họ vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối. Và khi đồng hồ điểm phút 84, Barnabas Varga lại khiến sân Puskas Arena nổ tung.

Từ một quả tạt chuẩn xác, tiền đạo này bật cao, đánh đầu chuẩn mực tung lưới Diogo Costa, gỡ hòa 2-2 cho Hungary. Cảm xúc trên sân dâng lên đến đỉnh điểm khi khán giả tin rằng đội nhà có thể giữ lại ít nhất một điểm trước gã khổng lồ Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, chỉ 90 giây sau, Bồ Đào Nha đã giáng một đòn quyết định.

Ronaldo ngập tràn bàn thắng ở tuổi 40. Ảnh: EPA.

Sau pha phối hợp nhịp nhàng ở trung lộ, bóng được đẩy ra cánh cho Joao Cancelo. Không chần chừ, hậu vệ này tung cú sút xa uy lực, đưa bóng găm thẳng vào góc khung thành, tái lập thế dẫn bàn 3-2. Bàn thắng tuyệt đẹp này đã dập tắt hy vọng của Hungary và gửi đi lời tuyên chiến mạnh mẽ với bản lĩnh của một đội bóng lớn khi luôn biết cách đứng dậy đúng lúc và tung ra đòn kết liễu khi cần thiết.

Trận đấu tại Budapest khép lại với 3 điểm quý giá cho Bồ Đào Nha trong một đêm giàu cảm xúc, nơi siêu sao Ronaldo tiếp tục viết nên lịch sử, Cancelo hóa người hùng phút cuối, và thầy trò Martinez cho thấy họ đã sẵn sàng đi đến cùng trong hành trình vòng loại.

Chiến thắng trước Hungary giúp Bồ Đào Nha tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng F tại vòng loại World Cup 2026 với hai trận toàn thắng. Trước đó, họ đã dễ dàng đè bẹp Armenia 5-0, còn Hungary mới chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận và đứng thứ ba. Với dàn hảo thủ gồm Ronaldo, Bernardo Silva, Cancelo, Bruno Fernandes cùng thế hệ trẻ tài năng, đoàn quân của HLV Roberto Martinez đang trở thành ứng cử viên nặng ký cho chiếc vé đến Mỹ – Canada – Mexico năm 2026.