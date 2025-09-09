Cực sốc HLV đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh bị sa thải 09/09/2025 15:29

(PLO)- Nottingham Forest đã tạo ra một cú sốc lớn ở giải Ngoại hạng Anh khi chính thức sa thải HLV Nuno Espirito Santo chỉ sau ba trận đầu tiên của mùa giải 2025-2026.

Quyết định của Ban lãnh đạo Nottingham gây bất ngờ bởi chính Nuno là người mang đến một mùa bóng lịch sử cho đội bóng áo đỏ mùa trước, đưa họ cán đích ở vị trí thứ bảy tại giải Ngoại hạng Anh, lần đầu tiên giành vé dự cúp châu Âu sau hai thập kỷ vắng bóng. Tuy nhiên, những bất đồng trong nội bộ, đặc biệt là mối quan hệ rạn nứt với chủ sở hữu Evangelos Marinakis, đã khiến cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo này khép lại quá sớm.

Nửa đường gãy gánh

Khi tiếp quản Nottingham Forest vào tháng 12-2023, HLV Nuno nhận một đội bóng đang ngụp lặn ở vị trí thứ 17, tinh thần sa sút sau chuỗi 5 thất bại trong 6 trận. Chỉ trong vòng vài tuần, ông đã truyền sự tự tin mới vào phòng thay đồ và tạo ra một cú hích ấn tượng.

Chiến thắng 3-1 trước Newcastle United ngay tại St. James’ Park vào Ngày tặng quà, với hat trick của Chris Wood vào lưới đội bóng cũ, đã mở ra một hành trình ngoạn mục. Sau đó, Nottingham hạ gục cả Manchester United, đánh bại những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng, và dần dần leo lên nửa trên bảng xếp hạng.

HLV Nuno bị cho nghỉ việc khi cuộc chơi ở giải Ngoại hạng Anh mới qua 3 vòng đấu. Ảnh: EPA.

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2024-2025 là một trong những trang sử vàng son của Nottingham Forest. Đội bóng của Nuno khởi đầu ổn định, trước khi bùng nổ trong tháng 12 và đầu năm 2025 với chuỗi tám trận bất bại, trong đó có bảy chiến thắng. Họ khiến cả châu Âu ngả mũ khi đánh bại Manchester City, Manchester United và cầm hòa Arsenal ngay tại Anfield.

Phong độ thăng hoa giúp Nottingham tiến gần suất dự Champions League, điều mà không một cổ động viên nào dám nghĩ tới khi mùa giải bắt đầu. Dù chững lại ở giai đoạn cuối mùa, đội bóng vẫn kết thúc ở vị trí thứ bảy, thành tích cao nhất trong 20 năm và đủ giành vé tham dự Europa League nhờ phán quyết kỷ luật của UEFA với Crystal Palace.

Không chỉ ở giải quốc nội Ngoại hạng Anh, ông Nuno còn đưa Nottingham Forest vào đến bán kết FA Cup, giúp người hâm mộ sống lại không khí hào hùng ở Wembley. Những thành công đó chính là nền tảng để ông ký hợp đồng ba năm mới và tưởng chừng sẽ cùng CLB xây dựng một kỷ nguyên lâu dài. Thế nhưng, bóng đá hiện đại không chỉ có những chiến thắng trên sân cỏ.

Mâu thuẫn giữa nhà cầm quân Nottingham Forest và chủ sở hữu đã không thể hàn gắn. Ảnh: EPA.

Mùa hè 2025 chứng kiến sự thay đổi lớn ở thượng tầng CLB. Edu, cựu giám đốc kỹ thuật của Arsenal, được bổ nhiệm làm giám đốc bóng đá toàn cầu. Quyền lực trong các thương vụ chuyển nhượng và định hướng chiến lược dần rời khỏi tay Nuno, rơi vào sự kiểm soát chặt chẽ hơn của Edu và chủ tịch Marinakis. Chính sự dịch chuyển quyền lực này đã khiến mối quan hệ từng rất mật thiết giữa HLV người Bồ Đào Nha và ông chủ Hy Lạp trở nên căng thẳng.

Nottingham gặp khó thời hậu Nuno

Trong một cuộc phỏng vấn chỉ 17 ngày trước khi bị sa thải, Nuno thẳng thắn thừa nhận: “Mùa trước, tôi và ông chủ trao đổi hàng ngày, rất gần gũi. Nhưng mùa này thì không còn như vậy nữa. Mối quan hệ đã thay đổi. Tất cả mọi người trong CLB nên đoàn kết, nhưng thực tế không như thế”. Lời phát biểu này chẳng khác nào ngòi nổ cho sự ra đi, bởi Marinakis nổi tiếng là người không chấp nhận sự bất đồng công khai.

Trên sân cỏ, thành tích của Nottingham Forest không đến nỗi tệ. Họ khởi đầu mùa giải mới bằng chiến thắng 3-1 trước Brentford, sau đó hòa 1-1 với Crystal Palace. Chỉ đến trận thua 0-3 trước West Ham trên sân nhà, bầu không khí mới thực sự trở nên căng thẳng. Dù vậy, ít ai nghĩ ban lãnh đạo sẽ đi đến quyết định sa thải chỉ sau ba trận ở giải Ngoại hạng Anh. Điều này cho thấy vấn đề nằm nhiều ở hậu trường hơn là kết quả chuyên môn.

Nottingham lột xác mạnh mẽ dưới thời HLV Nuno. Ảnh: EPA.

Thông báo chính thức từ CLB được phát đi với những lời cảm ơn đầy trân trọng: “Nottingham Forest xác nhận rằng, sau những tình huống gần đây, Nuno Espirito Santo đã bị miễn nhiệm chức vụ HLV trưởng. CLB cảm ơn ông vì những đóng góp trong giai đoạn thành công nhất tại City Ground trong nhiều năm, đặc biệt là mùa giải 2024-2025, mùa giải sẽ mãi được ghi nhớ”.

Cái kết của HLV Nuno ở Nottingham Forest khiến nhiều người tiếc nuối, bởi ông đã từng hai lần đưa Wolves về đích thứ bảy tại Premier League, và cũng có thời gian dẫn dắt Tottenham Hotspur. Với sự nghiệp dày dặn, ông chắc chắn sẽ sớm trở lại một băng ghế chỉ đạo nào đó, cũng có thể là một đội bóng ở châu Âu cần một HLV giàu kinh nghiệm vực dậy tinh thần.

Về phía Nottingham Forest, thách thức đang chờ đón ngay lập tức. Sau kỳ nghỉ quốc tế, họ phải hành quân đến sân Emirates để đối đầu Arsenal, trước khi đá League Cup với Swansea. Lịch thi đấu không hề dễ dàng, bởi xen kẽ giữa các trận Premier League còn là màn tái xuất tại đấu trường Europa League, nơi họ sẽ gặp Real Betis. Sự ổn định trên băng ghế huấn luyện là điều tối quan trọng lúc này, và nhiều nguồn tin cho rằng người kế nhiệm Nuno sẽ sớm được công bố để kịp chuẩn bị cho giai đoạn bận rộn.

Thách thức lớn cho đội chủ sân City Ground khi không còn nhà cầm quân lão luyện Nuno ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Còn trong mắt cổ động viên, Nuno đã khép lại hành trình ngắn ngủi nhưng đáng nhớ tại City Ground. Ông biến một tập thể mong manh thành một đội bóng kiên cường, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với những ông lớn.

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2024-2025 sẽ mãi là dấu mốc son ghi nhận tài năng và dấu ấn của ông. Nhưng ở một CLB mà sự thay đổi đến nhanh chóng như Nottingham Forest dưới triều đại Marinakis, ngay cả những người hùng cũng không có nhiều thời gian để tận hưởng thành quả. Câu chuyện của HLV Nuno là một lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại, đặc biệt ở giải Ngoại hạng Anh, khi vinh quang và cay đắng có thể cách nhau chỉ vài tuần.