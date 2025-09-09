Đội bóng của Xuân Trường, Công Phượng hừng hực khí thế xuất quân mùa giải mới 09/09/2025 19:19

(PLO)- Đội bóng của Xuân Trường, Công Phượng bước vào mùa giải mới với một tinh thần quyết tâm cao nhất.

Chiều 9-9, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ xuất quân CLB bóng đá Trường Tươi Đồng Nai cho mùa giải 2025-2026.

Đến dự buổi lễ xuất quân có ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch liên đoàn bóng đá Việt Nam, Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch liên đoàn bóng đá Việt Nam và đại diện lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Đồng Nai và đơn vị tài trợ...

Phó UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu lễ xuất quân. Ảnh: VH.

Tại buổi lễ, Phó UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết, lễ xuất quân của CLB Bóng Đá Trường Tươi Đồng Nai đánh dấu khởi đầu cho mùa giải 2025–2026. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng, mà còn là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường phát triển đầy nỗ lực và tâm huyết của bóng đá Đồng Nai trong thời gian qua.

Phó UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn cam kết tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng Câu lạc bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất luôn và là điểm tựa vững chắc để đội bóng có điều kiện thuận lợi nhất trong việc rèn luyện, thi đấu, phát triển một cách bền vững, chuyên nghiệp.

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Việt Thắng hứa sẽ quyết tâm cho mùa giải mới. Ảnh: VH.

"Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến CLB Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai lời chúc tốt đẹp nhất, bước vào mùa giải mới với một tinh thần quyết tâm cao nhất, một khí thế mới mẻ, một sức mạnh tập thể đoàn kết để thi đấu đạt được những thành tích xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng mà lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân tỉnh Đồng Nai đang đặt nơi các bạn", Phó UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu.

Các cầu thủ CLB bóng đá Trường Tươi Đồng Nai trong lễ xuất quân. Ảnh: VH.

Chủ tịch CLB bóng đá Trường Tươi Đồng Nai Phạm Hương Sơn khẳng định mùa giải mới CLB sẽ chứng minh nỗ lực vì niềm tin yêu của lãnh đạo địa phương của tất cả mọi người hâm mộ. CLB cam kết sẽ lên hạng trong năm tới để viết một trang sử mới cho Bóng đá Đồng Nai.