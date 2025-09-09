Đội bóng của Xuân Trường, Công Phượng hừng hực khí thế xuất quân mùa giải mới

Chiều 9-9, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ xuất quân CLB bóng đá Trường Tươi Đồng Nai cho mùa giải 2025-2026.
Đến dự buổi lễ xuất quân có ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch liên đoàn bóng đá Việt Nam, Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch liên đoàn bóng đá Việt Nam và đại diện lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Đồng Nai và đơn vị tài trợ...
Tại buổi lễ, Phó UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết, lễ xuất quân của CLB Bóng Đá Trường Tươi Đồng Nai đánh dấu khởi đầu cho mùa giải 2025–2026. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng, mà còn là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường phát triển đầy nỗ lực và tâm huyết của bóng đá Đồng Nai trong thời gian qua.
Phó UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn cam kết tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng Câu lạc bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất luôn và là điểm tựa vững chắc để đội bóng có điều kiện thuận lợi nhất trong việc rèn luyện, thi đấu, phát triển một cách bền vững, chuyên nghiệp.
"Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến CLB Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai lời chúc tốt đẹp nhất, bước vào mùa giải mới với một tinh thần quyết tâm cao nhất, một khí thế mới mẻ, một sức mạnh tập thể đoàn kết để thi đấu đạt được những thành tích xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng mà lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân tỉnh Đồng Nai đang đặt nơi các bạn", Phó UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu.
Chủ tịch CLB bóng đá Trường Tươi Đồng Nai Phạm Hương Sơn khẳng định mùa giải mới CLB sẽ chứng minh nỗ lực vì niềm tin yêu của lãnh đạo địa phương của tất cả mọi người hâm mộ. CLB cam kết sẽ lên hạng trong năm tới để viết một trang sử mới cho Bóng đá Đồng Nai.
Vào tối 14-9 tới, Câu lạc bộ (CLB) Trường Tươi Đồng Nai chính thức bắt đầu mùa giải mới 2025-2026 bằng trận gặp đội Becamex TP.HCM ở vòng khai mạc Cúp Quốc gia.
Theo đó, trong tay của Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Việt Thắng có nhiều cầu thủ chất lượng như: Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Lê Văn Sơn, Nguyễn Hữu Tuấn, Dương Văn Khoa, cùng ngoại binh người Brazil Alex Sandro, Bùi Tấn Trường, Lưu Tự Nhân, Huỳnh Tấn Sinh, Sầm Ngọc Đức, Hồ Sỹ Giáp...