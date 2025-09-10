Sốc: Tiền đạo Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy nghiền nát Moldova 11-1 10/09/2025 04:41

(PLO)- Na Uy vừa tạo nên một cơn mưa bàn thắng chấn động châu Âu khi vùi dập Moldova với tỷ số khó tin 11-1 ở vòng loại World Cup diễn ra vào rạng sáng 10-9, trong đó tiền đạo Haaland ghi 5 bàn.

Trận đấu tại Oslo là màn phô diễn sức mạnh tuyệt đối của thầy trò HLV Stale Solbakken với sự chói sáng của thế hệ vàng bóng đá Na Uy, với Erling Haaland và Martin Odegaard là tâm điểm của cơn mưa gôn xối xả.

Ngôi sao lớn nhất của trận đấu như thường lệ vẫn là tiền đạo Haaland. Chân sút đang khoác áo Manchester City tiếp tục cho thấy anh là cỗ máy săn bàn siêu hạng khi ghi tới 5 bàn thắng chỉ trong một trận, nâng tổng số bàn cho đội tuyển quốc gia lên con số 48 sau 45 lần ra sân. Hiệu suất này đặt tiền đạo Haaland ngang hàng với những huyền thoại ghi bàn vĩ đại nhất, và không quá lời khi nói rằng anh đang trên đường trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Na Uy.

Mỗi pha chạm bóng của Haaland ở trận tiếp Moldova đều khiến khán giả như nín thở rồi vỡ òa, từ những cú dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm cho đến cú đánh đầu dũng mãnh, tất cả đều khẳng định sự khác biệt đẳng cấp.

Tiền đạo Haaland ghi liền 5 bàn thắng vào lưới Moldova. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, tiền đạo Haaland không phải là ngôi sao duy nhất trong đêm hội bàn thắng ấy. Thelo Aasgaard, cầu thủ trẻ đang thi đấu cho Wigan Athletic ở Anh, đã biến lần khoác áo tuyển thứ ba trong sự nghiệp thành kỷ niệm khó quên. Vào sân từ ghế dự bị ở phút 64, tiền vệ này chỉ cần 26 phút để ghi liền bốn bàn thắng, trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử vòng loại World Cup lập được kỳ tích bốn bàn khi vào sân thay người, sau Nuno Gomes của Bồ Đào Nha (2001) và Seule Solomon của Vanuatu (2007).

Chứng kiến Aasgaard bùng nổ, khán giả Na Uy có quyền tin rằng đội bóng của họ không chỉ có Haaland, mà còn sở hữu nhiều mũi nhọn khác sẵn sàng tỏa sáng ở sân chơi lớn.

Bên cạnh đó, thủ quân Martin Odegaard, nhạc trưởng của Arsenal, vẫn chứng tỏ vai trò dẫn dắt không thể thiếu. Anh ghi một bàn thắng đẳng cấp và kiến tạo nhiều pha bóng mở ra cơ hội, điều khiển nhịp độ trận đấu bằng sự tinh tế vốn có. Felix Horn Myhre cũng góp công với một pha lập công, khép lại đêm thi đấu mà gần như tất cả các cầu thủ Na Uy đều để lại dấu ấn.

Nhạc trưởng Martin Odegaard tỏa sáng. Ảnh: EPA.

Chiến thắng 11-1 này mang ý nghĩa lịch sử khi sánh ngang với những trận thắng đậm nhất của Na Uy từng có, dù trước đó họ chỉ ghi nhiều bàn như vậy trong các trận giao hữu: hạ Phần Lan 12-0 năm 1946 và vùi dập Mỹ 11-0 năm 1948.

Lần này, chiến tích đến ở một trận đấu chính thức tại vòng loại World Cup, khiến giá trị của nó càng thêm đặc biệt. Theo thống kê từ podcast The Sweeper, chiến thắng đậm nhất lịch sử vòng loại World Cup dưới sự bảo trợ của UEFA vẫn là chiến thắng 12-0 của Đức trước Síp vào năm 1969, nhưng Na Uy đã tiến rất gần cột mốc ấy.

Thelo Aasgaard 4 lần nổ súng vào lưới Moldova. Ảnh: EPA.

Cơn địa chấn tại Oslo không chỉ mang ý nghĩa về con số. Sau năm trận toàn thắng, Na Uy vững vàng ở ngôi đầu bảng I với khoảng cách sáu điểm so với đội xếp thứ ba là Israel, đồng thời bỏ xa ứng viên lớn là Ý – đội đang bám sát phía sau. Chỉ cần giữ vững phong độ, Na Uy sẽ sớm giành vé trực tiếp đến World Cup, điều mà người hâm mộ nước này đã chờ đợi suốt hơn hai thập kỷ.

Lần gần nhất đội tuyển nam Na Uy góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã là từ World Cup 1998 tại Pháp, nơi họ dừng bước ở vòng 1/8.

Phong độ ghi bàn khủng khiếp của tiền đạo Haaland đã khiến đối phương ôm hận. Ảnh: EPA.

Từ đó đến nay, bóng đá Na Uy liên tục trải qua những chu kỳ khủng hoảng và thất vọng. Thế nhưng giờ đây, với tiền đạo Haaland nổ súng đều đặn, Odegaard đạt độ chín, cùng những nhân tố mới như Aasgaard hay Myhre sẵn sàng tạo đột biến, đội bóng Bắc Âu đang sở hữu sức mạnh toàn diện hơn bao giờ hết.

Người hâm mộ Na Uy có nhiều lý do để tin rằng đây chính là thời khắc mà tiền đạo Haaland cùng đồng đội trở lại bản đồ bóng đá thế giới với tư cách một thế lực thực sự.

Chiến thắng trước Moldova bằng một bữa tiệc bàn thắng thay lời muốn nói Na Uy đã sẵn sàng trở lại World Cup sau 26 năm chờ đợi.