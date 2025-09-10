Rashford khóa sổ chiến thắng 5 sao của đội tuyển Anh 10/09/2025 04:59

(PLO)- Đội tuyển Anh vừa có một buổi tối rực lửa tại Belgrade khi đánh bại Serbia với tỷ số 5-0, một kết quả làm bùng nổ niềm tin nơi người hâm mộ với thầy trò HLV Thomas Tuchel.

Chiến thắng 5 sao của đội tuyển Anh cho thấy màn trình diễn tuyệt vời của một tập thể trẻ trung, tự tin và đầy khát vọng. Sân vận động Rajko Mitic lặng im dần theo từng bàn thắng của các vị khách đến từ xứ sở sương mù, trong khi người Anh hân hoan chứng kiến ba cái tên lần đầu ghi bàn cho đội tuyển quốc gia.

Harry Kane, với bản năng sát thủ quen thuộc, khai thông thế bế tắc bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc do Declan Rice thực hiện. Pha lập công này giúp đội tuyển Anh cởi bỏ sức ép và nhanh chóng chuyển sang thế trận tấn công mạch lạc, liên tục uy hiếp khung thành Serbia. Tiếp đó, Noni Madueke, cầu thủ trẻ của Chelsea, trở thành điểm nhấn trong hiệp một. Anh di chuyển thông minh, liên tục quấy rối hàng thủ đối phương trước khi đích thân dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Điểm sáng lớn nhất có lẽ đến từ bộ ba Madueke - Elliot Anderson - Morgan Rogers. Họ phối hợp ăn ý để tạo nên bàn thắng thứ ba: Anderson tung đường chuyền xé toang hàng thủ, Rogers băng cắt đánh đầu tinh tế, trước khi Madueke bứt tốc xâm nhập vòng cấm và dứt điểm lạnh lùng. Bàn thắng giúp Madueke mở tài khoản trong màu áo đội tuyển Anh, đồng thời làm nổi bật sự hòa hợp của một thế hệ mới.

Noni Madueke ăn mừng với đồng đội sau khi nhân đôi cách biệt cho đội khách. Ảnh: EPA.

Hiệp hai tiếp tục là sàn diễn của các cầu thủ trẻ. Ezri Konsa và Marc Guehi, hai trung vệ vốn được đánh giá cao ở Premier League, đều có pha dứt điểm cận thành chính xác, nâng tỷ số lên 4-0. Serbia sau đó rơi vào thế khó khi Nikola Milenkovic phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Harry Kane.

Trong thế trận thiếu người, họ hoàn toàn vỡ trận và để Marcus Rashford khóa sổ chiến thắng 5-0 bằng quả phạt đền sau khi Ollie Watkins bị phạm lỗi trong vòng cấm. Kết quả này giúp đội tuyển Anh xây chắc ngôi đầu bảng K và nắm toàn quyền tự quyết tấm vé đến vòng chung kết World Cup 2026.

Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, cơn mưa gôn này cho thấy quan điểm bóng đá mới của ông thầy người Đức Tuchel đã được các cầu thủ hấp thụ nhanh chóng. Đội tuyển Anh chơi pressing mạnh mẽ, chuyền bóng sáng tạo và luôn giữ được sự kỷ luật nơi hàng thủ. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Kane, Rashford với sức trẻ của Madueke, Rogers hay Anderson tạo nên bức tranh đầy sức sống.

Rashford ghi bàn thứ 5 cho đội tuyển Anh trên chấm phạt đền 11 mét. Ảnh: EPA.

Người hâm mộ đội tuyển Anh từ lâu luôn mong đợi một thế hệ vừa có tài năng vừa có bản lĩnh để phá bỏ lời nguyền ở các giải đấu lớn. Màn trình diễn tại Belgrade có thể chưa đủ để đảm bảo điều đó, nhưng rõ ràng đây là bước khởi đầu đáng mơ ước. Không ít chuyên gia đã so sánh lứa cầu thủ này với thế hệ vàng năm 2004, nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ họ được dẫn dắt bởi một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm và biết cách kết hợp cá tính đa dạng thành một khối thống nhất.

Khi thủ quân Harry Kane tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp, Rashford lấy lại sự tự tin, và các gương mặt mới lần lượt nổ súng, đội tuyển Anh đang thể hiện mình không còn là ứng viên tiềm năng nữa, mà thực sự là một thế lực đáng gờm cho World Cup sắp tới.