Nỗi hổ thẹn của bóng đá Malaysia 27/09/2025 05:36

(PLO)- Việc bị FIFA trừng phạt vì làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ là nỗi hổ thẹn của bóng đá Malaysia.

Bảy cầu thủ cực giỏi nhập tịch Malaysia đã chơi trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Bây giờ, FIFA đã xác định liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã làm giả hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ này.

Cả một guồng máy bóng đá Malaysia, nhất là LĐBĐ Malaysia (FAM), thật khó có mặt mũi nào để ra thi đấu quốc tế.

FAM đã giả mạo và phù phép hồ sơ để hợp thức hóa cầu thủ nhập tịch theo dạng di sản (cầu thủ có pha trộn dòng máu Malaysia). Cầu thủ đó không cần phải đá 5 năm tại Malaysia, biết tiếng Malaysia...

Những tấm hình này xuất hiện nhiều trên các trang báo chí quốc tế, nỗi ô nhục quá lớn.

Việc gian lận này đòi hỏi cả một guồng máy bóng đá Malaysia, các phòng ban, nhất là Ban thư ký, Ban làm việc trực tiếp công việc đối ngoại và đối nội của một liên đoàn đều tiếp tay và cùng hành động.

Hàng loạt tờ báo thể thao lớn trong khu vực đã đưa tin lên trang đầu về việc này như tờ thể thao Bola của Indonesia, Siam Sport của Thái Lan, trang thể thao của nhật báo lớn Singapore là tờ Straits Times.

Đây là vụ lừa dối quá lớn của bóng đá Malaysia với FIFA. Rồi đây bóng đá Malaysia sẽ mất rất nhiều. Sau khi hoàn tất cuộc điều tra, nhất định “dư chấn” của nó sẽ ảnh hưởng cực lớn lên bóng đá Malaysia ở mọi cấp độ, nhất định những án phạt nặng sẽ còn ập xuống mọi cấp độ bóng đá Malaysia. Khi mọi chuyện phơi bày nó thành nỗi hổ thẹn của bóng đá Malaysia.

Bởi đây không phải là chuyện nhầm lẫn mà có sự tính toán của LĐBĐ Malaysia. Cả một liên đoàn làm trò gian lận để đánh lừa FIFA, nhất định những án phạt khủng sẽ giáng xuống bóng đá Malaysia.

FAM đã giả mạo hồ sơ cùng lúc đến 7 cầu thủ đưa vào đội tuyển quốc gia đá giải Asian Cup, một giải đấu lớn.

Trong mọi khía cạnh, FIFA luôn đề cao tính trung thực, tinh thần cao thượng nhưng bóng đá Malaysia đã đi ngược lại với điều đó. Tuyển Việt Nam đã thua Malaysia 0-4, trong đó những cầu thủ nhập tịch gian lận ghi 3 trong 4 bàn thắng.

Hãy chờ những án phạt tiếp theo từ FIFA, có khi mọi cấp độ bóng đá của Malaysia đều bị cấm thi đấu.

CLB Johor Darul Tazim của Hoàng tử Ismail, cựu chủ tịch LĐBĐ Malaysia sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch gian lận này có khi cũng chịu liên đới. Quan trọng hơn, có thể FIFA sẽ hủy kết quả trận Việt Nam thua Malaysia 0-4 và xử Việt Nam thắng 3-0.