Ai đưa ra án phạt đội tuyển Malaysia? 28/09/2025 12:11

(PLO)- Cơ quan nào và khi nào sẽ đưa ra án phạt cho đội tuyển Malaysia khi vòng loại Asian Cup 2027 đã cận kề?

Lượt trận thứ 3 và 4 vòng loại Asian Cup 2027 không còn lâu nữa là diễn ra. Cơ quan nào, ai đưa ra quyết định về mức độ án phạt dành cho đội tuyển Malaysia giả mạo giấy tờ để nhập tịch khoác áo đội tuyển Malaysia thắng tuyển Việt Nam 4-0.

Ngày 9 và 14-10 châu Á sẽ diễn ra lượt trận thứ 3 và 4 vòng loại Asian Cup 2027, tức chỉ còn 10 ngày nữa, trong khi đó LĐBĐ Malaysia (FAM) quyết định kháng cáo quyết định trừng phạt của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Khả năng cao trận đội tuyển Malaysia làm khách trước Lào ngày 9-10 AFC sẽ hoãn chờ quyết định cuối cùng của Tòa án bóng đá.

Cơ quan đưa ra mức độ án phạt chính là Tòa án bóng đá, một tổ chức trực thuộc FIFA nhưng hoạt động độc lập trong quyết định ra án phạt. Khi Tòa án bóng đá đưa ra án phạt, họ sẽ thông qua Ban kỷ luật FIFA rồi mới công bố quyết định đó.

Những ngày qua, câu hỏi ai đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia đang trở thành vấn đề lớn khi FIFA vừa đưa ra án phạt khẳng định LĐBĐ Malaysia (FAM) đã làm giả hồ sơ để nhập tịch 7 cầu thủ.

Tổng thư ký AFC, ông John Windsor, người Malaysia bận rộn trả lời báo chí. Ảnh: AFC

Vị Tổng thư ký (TTK) LĐBĐ châu Á (AFC) ông John Windsor Paul, người Malaysia đã trả lời rất nhiều cơ quan thông tấn báo chí Malaysia quanh câu hỏi phòng ban nào đưa ra án phạt cuối cùng?

Hiện nay, FIFA đã chính thức thông báo về việc Malaysia đã giả mạo hồ sơ và đã đưa ra án phạt tiền theo khung của FIFA, 7 cầu thủ được giả mạo hồ sơ mỗi người đóng phạt 2 ngàn franc Thụy Sĩ và bị cấm hoạt động bóng đá 12 tháng. Riêng FAM phải đóng phạt 350 ngàn franc Thụy Sĩ. Còn việc quyết định trừng phạt cả đội tuyển Malaysia, nền bóng đá Malaysia tham gia giải đấu hay các hình thức trừng phạt khác liên quan đến giải đấu, trận đấu, mức độ là do Tòa án bóng đá.

Nếu đúng Malaysia giả mạo hồ sơ thì án phạt sẽ cực nặng.

Riêng về mặt quan điểm cá nhân, TTK John Windsor cho rằng, ông mong sớm có quyết định của Tòa án bóng đá vì lượt trận thứ 3 và 4 vòng loại Asian Cup 2027 sắp diễn ra rồi.

Theo lịch thi đấu ở bảng F, ngày 9-10, Malaysia đến Vientiane làm khách trước Lào, ngày 14-10, Lào sang sân Bukit Jalil làm khách trước đội tuyển Malaysia ở trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027.