Điểm mặt 7 cầu thủ giả mạo hồ sơ nhập tịch Malaysia để đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 27/09/2025 13:05

Dư luận đang chấn động bởi những gương mặt tuyển thủ Malaysia giả mạo giấy tờ, hồ sơ nhằm qua mặt FIFA và các đội bóng, trong đó có tuyển Việt Nam. Bảy cầu thủ lậu là ai?

Một đội tuyển Malaysia “out trình” bởi 7 cầu thủ lậu đã đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 chấm dứt 11 năm tuyển Malaysia toàn thua tuyển Việt Nam trong mọi cuộc đối đầu.

Đội tuyển Âu- Mỹ của Malaysia có 7 cầu thủ lậu đã "out trình" đánh bại tuyển Việt Nam 4-0. Ảnh:Bola

Tuy nhiên dễ thấy sau trận thắng lịch sử ấy trước tuyển Việt Nam thì bầu không khí hoài nghi bao trùm lên bóng đá Malaysia. Fan Malaysia hậm hực đòi tiết lộ danh tính của những cầu thủ nhập tịch kia bởi họ cũng có cảm giác họ là cầu thủ lậu. Báo chí Malaysia cũng tìm mọi cách tiếp cận nhưng bất thành. Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Joehari Ayub ngồi ghế nóng sau 6 tháng được bầu đã từ chức trong im lặng... Truyền thông các nước láng giềng luôn nghi ngờ, nhất là trên các nền tảng xã hội về nguồn cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

Và cho đến lúc FIFA đưa ra quyết định. Hãy thử điểm qua lý lịch của 7 cầu thủ Malaysia dùng hồ sơ giả mạo để qua mặt FIFA, đối thủ, trong đó có tuyển Việt Nam.

Hector Holgado trả lời hãng thông tấn Bernama- Ông tôi là người Melaka.

+ Facundo Tomas Garces (Argentina): Cầu thủ 26 tuổi này là gương mặt sáng giá nhất trong 7 tuyển thủ "lậu" của đội tuyển Malaysia. Trung vệ 26, Garces từng khoác áo CLB Colon de Santa Fe (Argentina), trước khi đến Tây Ban Nha ký với Deportivo Alaves hồi tháng 3-2025, luôn có mặt ở đội hình xuất phát Alaves đang đứng thứ 10 La Liga. Garces nhận quyền công dân Malaysia ngày 2-6, 8 ngày sau anh khoác áo tuyển Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam 4-0.

+ Gabriel Felipe Arrocha (Tây Ban Nha): Hậu vệ người Tây Ban Nha có hộ chiếu Malaysia ngày 19-3. Cầu thủ 23 tuổi này trưởng thành từ CLB Nenisca và Las Palmas, sau đó chơi cho đội dự bị của Las Palmas rồi đến Gimnastica Segoviana và Tenerife. Bây giờ Gabriel đang khoác áo Salamanca, anh này bị cáo buộc giả hồ sơ việc ông bà của anh có mang dòng máu Malaysia - Tây Ban Nha.

+ Rodrigo Julian Holgado (Argentina): Tiền đạo 29 tuổi này hành nghề ngang dọc lục địa Nam Mỹ, từng chơi cho CLB Orizaba (Mexico), Coquimbo Unido (Chile), Gimnasia La Plata (Argentina), và hiện nay là Amarica de Cali (Colombia). Holgado là tác giả 1 bàn thắng trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0. Anh này nhận quốc tịch Malaysia ngày 4-6, 6 ngày sau khoác áo tuyển Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam. FIFA đang điều tra “dòng máu lai” của Holgado liên quan bà ngoại của anh là người Malaysia.

+ Imanol Javier Machuca (Argentina): FIFA đang điều tra thông tin trong hồ sơ bên mẹ của anh là người bang Sabah của Malaysia.

+ Joao Vitor Brandao Figueiredo (Brazil): FIFA cũng đang xác định việc bà ngoại của anh có đúng là người đến từ Negeri Sembilan hay không?

+ Jon Izarabal Iraurgui (Tây Ban Nha): Cầu thủ này cũng có hồ sơ có phía bên mẹ là người Malaysia, cụ thể là Sabah.

+ Hector Alejandro Hevel Serrano (Tây Ban Nha): Dòng máu của cầu thủ này vẫn đang nằm trong vòng bí ẩn, đây là cầu thủ mà báo chí Malaysia không tìm ra được cái gọi là gốc gác Malaysia. Bản thân anh từng trả lời hãng thông tấn Bernama rằng, ông nội anh là người Melaka.