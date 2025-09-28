Thưởng nóng 1 tỉ đồng cho nhà vô địch Cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh 28/09/2025 17:32

(PLO)- Lịch sử Cờ tướng Việt Nam đã sang một trang mới khi kỳ thủ số một Lại Lý Huynh xuất sắc đánh bại Doãn Thăng (Trung Quốc) trong trận chung kết nội dung cá nhân nam giải vô địch Cờ tướng thế giới 2025 tại Thượng Hải.

Chiến thắng của Lại Lý Huynh đã mang về danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên cho Việt Nam và chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài 18 kỳ liên tiếp của các kỳ thủ Trung Quốc ở nội dung cá nhân nam, điều từng được xem là “bất khả xâm phạm” trong làng Cờ tướng.

Bước vào trận chung kết, Doãn Thăng cầm quân đỏ và đi tiên với thế trận pháo đầu, một khai cuộc tấn công quen thuộc nhưng hiệu quả. Lại Lý Huynh với quân đen sớm rơi vào thế khó khi bộ xe và mã bị khóa chặt ở một góc bàn cờ. Kỳ thủ Trung Quốc chủ động thí pháo đổi lấy đôi tượng, tạo thế công mạnh mẽ và thậm chí bắt lại được quân mã của Huynh, đưa ván đấu về thế cân bằng. Ở giai đoạn này, Doãn Thăng được đánh giá là chiếm ưu thế, trong khi Lại Lý Huynh chỉ hơn tốt nhưng không đủ để xoay chuyển cục diện.

Lại Lý Huynh (trái) đấu trí với hải thủ Doãn Thăng của nước chủ nhà Trung Quốc. Ảnh: CCT.

Đúng vào thời điểm căng thẳng nhất của trung cuộc, Doãn Thăng lại mắc sai lầm chí mạng. Một nước đi thiếu tính toán đã khiến anh để mất quân mã quan trọng. Lại Lý Huynh lập tức tận dụng cơ hội, bình tĩnh bắt mã rồi tiếp tục đổi pháo lấy sĩ, qua đó phá vỡ hoàn toàn thế phòng thủ vốn chặt chẽ của đối thủ. Đây được xem là bước ngoặt của ván cờ, khi thế trận từ chỗ giằng co chuyển hẳn sang ưu thế cho kỳ thủ Việt Nam.

Vào thế cờ tàn, Lại Lý Huynh cho thấy bản lĩnh và sự già dặn của một kỳ thủ từng trải. Anh khéo léo đưa tốt qua sông, phối hợp với xe và pháo để tạo thế công liên hoàn, dồn ép tướng đỏ vào thế nguy hiểm. Doãn Thăng dù nỗ lực chống đỡ nhưng lực lượng không còn đủ phản công. Lại Lý Huynh thậm chí bắt thêm mã và quân sĩ cuối cùng, khiến tướng đỏ lạc lõng giữa bàn cờ. Nhận thấy không còn đường lui, kỳ thủ Trung Quốc buộc phải giơ tay xin thua.

Kỳ thủ của Việt Nam khai cuộc bất lợi hơn....

... nhưng vào thế cờ tàn đã khóa chặt đường đi nước bước của đồng nghiệp để lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Ảnh: CCT.

Trong thế cờ cuối cùng, Lý Huynh hơn hẳn một mã, sở hữu xe và pháo ở những vị trí áp đảo, cục diện gần như khép lại không lối thoát cho đối phương. Đây là thắng lợi thuyết phục cả về thế trận lẫn chiến lược, cho thấy sự kiên nhẫn, bản lĩnh và khả năng tận dụng sai lầm của đối thủ.

Điều đặc biệt ý nghĩa là chỉ hai năm trước, cũng ở trận chung kết giải thế giới, Lại Lý Huynh từng để thua trước Mạnh Thần, một cao thủ khác của Trung Quốc, trong thế trận nhiều tiếc nuối. Lần trở lại này, kỳ thủ 35 tuổi của Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc với bản lĩnh thi đấu vững vàng, hóa giải khó khăn và biết cách xoay chuyển thế trận.

Chiến thắng lịch sử này đã giúp Lý Huynh ghi dấu tên mình vào bảng vàng Cờ tướng quốc tế, và mang đến niềm tự hào to lớn cho thể thao Việt Nam. Ngay sau trận chung kết ngày 27-9, Tập đoàn Phương Trang thưởng nóng 1 tỷ đồng cho nhà vô địch và 200 triệu đồng cho HLV trực tiếp, một phần thưởng xứng đáng cho kỳ tích thế giới.

Nhà vô địch Cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh giữa hai cao thủ của làng cờ Trung Quốc. Ảnh: CCT.

Sinh năm 1990 tại Vĩnh Long, Lại Lý Huynh đã sáu lần vô địch quốc gia và nhiều năm là gương mặt quen thuộc tại các giải đấu hàng đầu Trung Quốc. Năm 2023, anh từng gây tiếng vang khi cùng Vương Thiên Nhất giành chức vô địch đồng đội Giáp Cấp Liên Tái, giải đấu danh giá nhất làng Cờ tướng Trung Hoa. Với kinh nghiệm dày dạn cùng phong độ ổn định, Lại Lý Huynh từ lâu đã được xem là niềm hy vọng số một của Việt Nam trong việc chinh phục đấu trường quốc tế.

Giải vô địch Cờ tướng thế giới 2025 diễn ra từ ngày 22-9 đến ngày 27-9 tại Thượng Hải với sự góp mặt của 51 kỳ thủ hàng đầu. Nội dung cá nhân nam theo thể thức cờ tiêu chuẩn chọn hai kỳ thủ có điểm số cao nhất sau tám vòng vào chung kết.

Kỳ thủ quê Vĩnh Long đã làm rạng danh Cờ tướng Việt Nam trên đấu trường thế giới. Ảnh: CCT.

Trên hành trình ấy, Lại Lý Huynh đã giành năm trận thắng, ba trận hòa, đạt cùng số điểm với Doãn Thăng và Phồn Duệ. Dù chỉ số phụ kém hơn Doãn Thăng, anh vẫn xếp trên Phồn Duệ để giành vé vào chung kết. Và từ vị thế “kẻ thách thức”, Lại Lý Huynh đã viết nên chiến tích vàng cho Cờ tướng Việt Nam.

Kỳ tích của Lại Lý Huy là bước ngoặt lịch sử đưa Cờ tướng Việt Nam thay đổi vị thế trên bản đồ thế giới, nơi lâu nay vốn bị xem là “sân sau” của người Trung Quốc, là dấu mốc huy hoàng trong sự nghiệp của chàng trai quê Vĩnh Long.