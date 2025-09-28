Bóng đá Malaysia đối mặt với nhiều tội danh hình sự 28/09/2025 12:58

(PLO)- Khủng hoảng bóng đá Malaysia đang nóng hơn bao giờ hết sau phán quyết chấn động của FIFA, khi cơ quan quyền lực số một thế giới này xác nhận FAM đã nộp hồ sơ giả mạo để 7 cầu thủ nhập tịch có thể thi đấu trong trận vòng loại Asian Cup 2027.

Vấn đề của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không còn dừng lại ở thể thao, mà đang mở ra một cuộc tranh luận rộng khắp liên quan đến pháp luật, danh dự quốc gia và sự liêm chính.

Có hay không việc làm giả hồ sơ cầu thủ?

Theo Ủy ban Kỷ luật FIFA, FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA khi nộp tài liệu giả mạo để hợp thức hóa tư cách của 7 cầu thủ di sản. Tất cả đều ra sân trong trận đấu ngày 10-6 trên sân Bukit Jalil, nơi chủ nhà Malaysia gây sốc khi đánh bại Việt Nam 4-0. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi ngay sau đó, khiếu nại về tư cách cầu thủ đã được gửi lên FIFA, dẫn đến án phạt nặng nề.

FAM buộc phải trả 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng hơn 11,5 tỉ VND), trong khi bảy cầu thủ gồm Facundo Garces (Deportivo Alaves), Gabriel Palmero (Unionistas de Salamanca), Rodrigo Holgado (America de Cali), Imanol Machuca (Velez Sarsfield), cùng ba cầu thủ của CLB Johor Darul Ta'zim là Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng và phải nộp phạt 2.000 franc mỗi người. FAM lập tức tuyên bố sẽ kháng cáo, nhưng dư luận trong và ngoài nước vẫn dậy sóng.

Có đến 9/11 cầu thủ nhập tịch trong đội hình Malaysia thắng khách Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6. Ảnh: CCT.

Tiến sĩ Faithal Hassan, Phó khoa Khoa học Thể thao và Vận động của Đại học Malaya, cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay không phải là đổ lỗi hay suy đoán về “phá hoại”, mà phải là làm rõ câu hỏi trung tâm: các tài liệu có thật sự bị làm giả hay không, và ai đã tạo ra chúng? Ông nhấn mạnh: “Nếu giấy tờ hợp pháp, thì không có gì để bàn cãi. Nhưng nếu giả mạo, thì dù vô tình hay cố ý, bóng đá Malaysia vẫn đã đi sai hướng”. Theo ông, vì hộ chiếu do Cục Đăng ký Quốc gia cấp, cần phải xem xét liệu những giấy tờ nền tảng có bị làm giả từ ban đầu hay không.

Faithal cũng lưu ý rằng trong bóng đá hiện đại, quá trình nhập tịch thường được thúc đẩy bởi các đại diện cầu thủ. “Nếu chính các đặc vụ là người xử lý, thì cần phải kiểm tra mức độ đáng tin cậy của tài liệu. Chúng ta không thể chỉ đổ lỗi cho người đã báo cáo vụ việc lên FIFA. Sai thì vẫn là sai, điều quan trọng là tìm đúng nguồn gốc”, ông khẳng định.

Ở góc nhìn pháp lý, luật sư Zamri Ibrahim – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá bang Perlis – nhấn mạnh rằng đây không chỉ là vi phạm kỷ luật thể thao, mà còn có thể cấu thành tội phạm hình sự theo luật Malaysia. Ông viện dẫn Mục 420 Bộ luật Hình sự, trong đó hành vi gian lận có thể bị phạt tù từ 1 đến 10 năm, kèm đánh roi và phạt tiền. Ngoài ra, Mục 468 về hành vi làm giả để gian lận cũng quy định mức án tối đa 7 năm tù giam.

Niềm vui của bóng đá Malaysia sau trận thắng Việt Nam ngắn chẳng tày gang khi bị dính vào nghi án gian lận cầu thủ nhập tịch. Ảnh: CCT.

Luật sư Zamri cảnh báo: “Nếu chứng minh được có hành vi giả mạo, đây là nỗi xấu hổ lớn cho bóng đá Malaysia và làm ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác. Cần phải có báo cáo cảnh sát để mở đường cho điều tra hình sự”. Ông Zamri còn cho rằng trong những vụ việc phức tạp như thế này, nhiều tội danh có thể chồng chéo, từ gian lận cho đến vi phạm lòng tin. “Đây là một vụ án nghiêm trọng, không thể xem nhẹ”, Zamri nói với NST.

Cần sự minh bạch từ FAM

Sự việc đang đặt FAM vào tâm bão chỉ trích. Người hâm mộ cảm thấy bị phản bội, khi niềm tự hào về chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam nay trở thành vết nhơ. Trên các diễn đàn bóng đá, không ít người đặt câu hỏi: tại sao FAM - vốn đã nhiều lần bị chê trách về công tác quản trị - lại tiếp tục vướng vào scandal làm hoen ố hình ảnh quốc gia? Trong khi đó, giới chuyên môn cho rằng cú sốc lần này sẽ còn tác động lâu dài, bởi nó không chỉ làm tổn hại danh tiếng của bóng đá Malaysia, mà còn khiến các cầu thủ trẻ mất niềm tin vào hệ thống bóng đá nội địa.

Trước đó, nhiều nhà quan sát quốc tế cũng nhấn mạnh rằng nhập tịch cầu thủ vốn là chiến lược phổ biến, được nhiều quốc gia như Qatar, Nhật Bản hay thậm chí các nước láng giềng Đông Nam Á áp dụng để nâng tầm đội tuyển. Tuy nhiên, chưa ở đâu lại xảy ra vụ bê bối giấy tờ giả ở quy mô như bóng đá Malaysia. So sánh với Thái Lan hay Việt Nam, nơi việc nhập tịch được tiến hành công khai và minh bạch, sự việc lần này càng khiến bóng đá Malaysia trở thành tâm điểm chỉ trích.

FAM có 10 ngày kháng cáo lệnh trừng phạt của FIFA, tính từ ngày 26-9. Ảnh: CCT.

Ở khía cạnh chính trị, nhiều lãnh đạo cao cấp Malaysia đã phải lên tiếng bảo vệ quy trình nhập tịch, khẳng định rằng mọi quyết định cấp quốc tịch đều dựa trên Hiến pháp và luật pháp. Tuy vậy, điều mà dư luận trong nước mong mỏi không phải chỉ là những tuyên bố chính trị, mà chính là một kế hoạch điều tra minh bạch. Ai chịu trách nhiệm? Tài liệu giả đến từ đâu? Làm thế nào để ngăn chặn tái diễn? Đây là những câu hỏi mà hàng triệu người hâm mộ muốn có câu trả lời rõ ràng.

Hệ quả của vụ việc không chỉ giới hạn ở bóng đá. Nó ảnh hưởng đến hình ảnh Malaysia trên trường quốc tế, khi một quốc gia đang nỗ lực khẳng định vị thế ở châu Á lại bị gắn mác “gian lận”. Với các cầu thủ bị cấm thi đấu, sự nghiệp của họ cũng bị gián đoạn nghiêm trọng, trong khi các CLB chủ quản phải đối mặt với khó khăn trong việc duy trì phong độ.

Đây có thể xem là một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá Malaysia. Nhưng trong nghịch cảnh, cũng có cơ hội để cải cách. Nếu FAM và các cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc, truy tìm sự thật, xử lý nghiêm minh và tái thiết hệ thống minh bạch, scandal này có thể trở thành bước ngoặt để bóng đá Malaysia lấy lại niềm tin đã mất. Ngược lại, nếu mọi chuyện chìm vào im lặng, thì không chỉ FAM mà cả hình ảnh quốc gia sẽ mãi bị ám bởi cái bóng của bê bối này.