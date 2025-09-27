Khi nào FIFA xử Malaysia thua tuyển Việt Nam 0-3 vì gian lận? 27/09/2025 22:03

(PLO)-Lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia thắng Việt Nam 4-0 nhưng kết quả này sẽ không được công nhận. Thậm chí, FIFA sẽ xử Malaysia thua tuyển Việt Nam 0-3 vì đã gian lận trong thi đấu.

Theo đúng qui trình, FIFA sẽ xử Malaysia thua tuyển Việt Nam 0-3. Ảnh: VFF

Vậy đến khi nào, FIFA mới công bố 3 điểm cho đội Việt Nam?

Trận đấu ngày 10-6 quả là cú sốc với người hâm mộ Việt Nam, vì kết quả thua quá đậm bởi một Malaysia toàn các cầu thủ ngoại nhập tịch và bốn bàn thắng đều đến từ những chân sút ngoại này.

Hơn 3 tháng sau thì sự thật được phơi bày, Malaysia gian lận đến 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ, trước mắt, FIFA ra án phạt buộc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 10 tỉ đồng) còn 7 cầu thủ vi phạm bị cấm thi đấu 12 tháng, mỗi cầu thủ nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ.

Vụ việc bị khui do phía Malaysia sử dụng giấy tờ giả. Và theo đúng điều lệ thì đội Malaysia sẽ bị hủy kết quả thắng 4-0, đồng thời sẽ xử Malaysia thua Việt Nam 0-3.

Thế nhưng hiện tại bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup vẫn không đổi, đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ có 3 điểm từ trận thắng Lào, xếp thứ 2 bảng F sau Malaysia.

Thực chất, việc bảng F không đổi dù FIFA chỉ ra Malaysia gian lận là do quy trình xử phạt của FIFA rất chi tiết và cẩn trọng.

Sau khi vụ việc được báo cáo (kiện cáo bằng văn bản) FIFA sẽ điều tra. Ở đây đội Việt Nam không kiện cáo nhưng đội khác bảng là Indonesia đã phát hiện và báo lên FIFA có 5 cầu thủ Malaysia gian lận. Từ đó, FIFA điều tra và ra đến 7 cầu thủ.

FIFA đã mở phiên điều trần với các bên liên quan và nghe trình bày chứng cứ hoặc chứng minh họ không sai phạm... Sau đó, FIFA mới ra quyết định liên quan đến đội bóng.

Hiện nay, các cầu thủ nhập tịch Malaysia vi phạm và LĐBĐ Malaysia đang trong thời gian kháng cáo, nên với FIFA, chỉ sau thời gian trên, nếu không kháng cáo hoặc không chứng minh được án của FIFA đưa ra không đúng thì việc thực thi điều lệ và xử thua mới được tiến hành.

Vì lẽ đó, người hâm mộ Việt Nam cứ bình tĩnh chờ từng bước xử của FIFA theo quy trình. Và việc có kết quả, FIFA xử Malaysia thua tuyển Việt Nam 0-3 thay cho trận thắng 4-0 chỉ còn là vấn đề thời gian.

Theo lịch trình trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia sẽ đến làm khách trên sân của đội tuyển Việt Nam vào ngày 31-3-2026.