Bóng đá Malaysia phản công lệnh trừng phạt của FIFA 27/09/2025 17:16

(PLO)- Cuộc khủng hoảng bóng đá Malaysia tiếp tục nóng lên khi Thái tử Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, người khởi xướng và thúc đẩy chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển quốc gia, đã chính thức lên tiếng về án phạt gây chấn động từ FIFA.

Đây là lần đầu tiên nhân vật quyền lực bậc nhất bóng đá Malaysia bày tỏ quan điểm sau khi cơ quan quyền lực thế giới FIFA tuyên bố đình chỉ bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia vì cáo buộc liên quan đến giấy tờ không hợp lệ.

Trong bài đăng trên tài khoản X, Tunku Ismail công khai một bức thư của Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) đề ngày 19-9-2025, chỉ bảy ngày trước khi FIFA đưa ra phán quyết. Nội dung thư, do Tổng giám đốc NRD Badrul Hisham Alias ký tên, khẳng định toàn bộ bảy cầu thủ nhập tịch đã được công nhận tư cách công dân Malaysia một cách hợp pháp. Việc cấp quyền công dân này dựa trên gốc gác ông bà nội, ngoại của các cầu thủ vốn là người Malaysia. Badrul nhấn mạnh mọi thủ tục đều tuân thủ luật pháp và hiến pháp Malaysia, đồng thời được tiến hành đúng quy định về hành chính.

Chính sự xác nhận từ cơ quan cao nhất về quản lý dân cư đã khiến Tunku Ismail tức giận với quyết định của FIFA. Ông cho rằng Malaysia đang phải gánh chịu một bản án không công bằng và có khả năng bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài. “Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã đi đúng quy trình và luôn phối hợp với FIFA cũng như chính phủ Malaysia. Trước đây, FIFA cũng không phản đối. Vậy điều gì đã khiến họ thay đổi quan điểm đột ngột như vậy? Có hay không một thế lực nào đó muốn cản trở sự trỗi dậy của bóng đá Malaysia?” – Tunku Ismail viết trên mạng xã hội.

Cựu Chủ tịch FAM Tunku Ismail phản pháo FIFA. Ảnh: NST.

Không dừng lại ở sự chỉ trích, Thái tử Johor, đồng thời là chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim (JDT) và cựu Chủ tịch FAM, khẳng định tổ chức bóng đá quốc gia sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ông tuyên bố FAM chắc chắn sẽ nộp đơn kháng cáo để bảo vệ danh dự quốc gia và tương lai của đội tuyển.

“Án phạt được công bố mà không có lý do rõ ràng, và còn được công bố trước khi quá trình kháng cáo kết thúc. Đây là điều khó chấp nhận. Chúng tôi sẽ không im lặng và không bao giờ bị đe dọa bởi những cá nhân sợ hãi trước sự vươn lên của Harimau Malaya. Đấu tranh là đấu tranh, và dũng khí chỉ có được khi ta nắm trong tay sự thật,” ông nói đầy quyết liệt.

Theo quyết định của FIFA được công bố đêm 26-9, bảy cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha Palmero, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano bị phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ và bị đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Bên cạnh đó, FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, một khoản tiền khổng lồ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân sách điều hành vốn đã eo hẹp của FAM.

Bóng đá Malaysia vừa bị FIFA trừng phạt vì gian lận cầu thủ nhập tịch trong trận thắng đội khách Việt Nam 4-0 ở trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra hồi tháng 6-2025. Ảnh: CCT.

Án phạt này đến vào thời điểm bóng đá Malaysia đang trên đà tạo dựng vị thế mới ở khu vực. Những cầu thủ nhập tịch kể trên vốn là trụ cột trong kế hoạch xây dựng đội hình cạnh tranh tại Asian Cup 2027 và các giải quốc tế khác. Việc họ bị treo giò đồng nghĩa đội tuyển Malaysia phải đối mặt với khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng, mất đi gần như nửa đội hình chính. Các chuyên gia nhận định rằng đây là một đòn giáng cực mạnh, khiến tham vọng của Malaysia trong khu vực Đông Nam Á có nguy cơ sụp đổ nếu vụ việc không được giải quyết sớm.

Trên các diễn đàn bóng đá Malaysia, người hâm mộ chia sẻ nỗi thất vọng lẫn phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng Malaysia đang trở thành nạn nhân của một cuộc đấu đá trong hậu trường bóng đá thế giới, nơi các liên đoàn quốc gia thường xuyên phải chịu sức ép từ những thế lực có ảnh hưởng. Tuy nhiên, không ít người cũng cho rằng FAM cần rút ra bài học lớn, phải siết chặt quy trình nhập tịch, đảm bảo mọi thủ tục minh bạch tuyệt đối để tránh bị tổn thương danh dự trong tương lai.

Trong lúc căng thẳng, tiếng nói của Thái tử Tunku Ismail là lời trấn an rất lớn. Với uy tín và tầm ảnh hưởng to lớn ở làng bóng đá Malaysia, phát biểu của ông muốn nhắm đến việc bảo vệ các cầu thủ bị cấm và cho thấy họ không lùi bước trước những quyết định bị xem là bất công.