Ronaldo kêu gọi HLV Carlo Ancelotti gọi Neymar vào đá World Cup 2026 27/09/2025 14:09

(PLO)-Ronaldo "béo" lên tiếng nói HLV Carlo Ancelotti hãy gọi lại Neymar đá World Cup 2026 vì hiện nay chẳng có tiền đạo Brazil nào giỏi hơn anh ấy.

Huyền thoại Brazil, nhà vô địch World Cup 2002, Ronaldo nêu quan điểm như một lời kêu gọi chiến lược gia Ý, HLV Carlo Ancelotti hãy gọi Neymar trở lại đội tuyển Brazil đá World Cup 2026.

Những ngày qua, những trang bóng đá thế giới hay dùng cụm từ “cầu thủ ai cũng ghét” khi nói về Neymar.

Vâng, thật vậy những huyền thoại của Brazil chẳng có ai bị ghét như Neymar vì ăn chơi, khoe mẽ mức độ giàu có, ăn chơi, thách thức. Ngay cả fan của Santos, CLB hiện nay Neymar đang thi đấu cũng gây hấn và huýt sáo chê bai tiền đạo ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Brazil trong lịch sử này.

Neymar đã thoát chấn thương nhưng phong độ không cao nên HLV Carlo Ancelotti không gọi lên đội tuyển

﻿ Ảnh: Bein Sport.

Neymar đã vượt lên hàng loạt huyền thoại của Selecao trong lịch sử để đứng đầu danh sách săn bàn giỏi nhất tuyển Brazil trong mọi thời đại (79 bàn) nhưng lại là cầu thủ bị ghét nhất ở Brazil, trong đó có cả fan của Santos.

Ba trận đấu vòng loại World Cup 2026, Neymar không được HLV Carlo Ancelotti gọi vào đội tuyển và nếu như phong độ không cao Neymar cũng sẽ bị loại khỏi danh sách 23 tuyển thủ Brazil dự World Cup 2026.

Huyền thoại Ronaldo trả lời báo chí: “HLV Carlo Ancelotti nên gọi Neymar vào đội tuyển Brazil đá World Cup 2026, vì cậu ta vẫn là tiền đạo giỏi nhất của Brazil hiện nay. Neymar phải có một vị trí xứng đáng trong đội tuyển Brazil tại World Cup 2026. Hãy cho tôi biết hiện nay tiền đạo Brazil nào giỏi hơn Neymar? Mọi người sống trong bóng đá mới có thể hiểu sự khó khăn đến chừng nào khi quay lại sau loạt chấn thương khủng khiếp. Hãy tạo niềm tin và đặt niềm kỳ vọng vào để cổ vũ tinh thần cho Neymar, nhất định cậu ấy sẽ làm nên chuyện tại World Cup 2026”.

Cũng theo nhà vô địch World Cup 2002, cho rằng, hiện nay tuyển Brazil quá thiếu những tay săn bàn giỏi, bản lĩnh ở những trận đấu lớn. Vì thế đội tuyển Brazil cần Neymar hơn bao giờ hết, vậy mà...

Ronaldo nói không sai, những Richarlison, đặc biệt Vinicius Jr là tiền đạo giỏi nhưng để gọi là đắng cấp và có độ quái khi va chạm với những hậu vệ "xương" thì chưa thể tạo sự an tâm. Tiền đạo Real Madrid bị trạng thái rất nặng và rớt luôn phong độ sau những vụ bị kỳ thị màu da ở Tây Ban Nha còn tiền đạo của Tottenham thì thất thường.

Brazil đến World Cup 2026 mà thiếu tiền đạo giỏi cỡ như Neymar thì thật khó làm nên chuyện.

Trong khi đó. HLV Carlo Ancelotti đã “nắn gân” tay săn bàn hàng đầu tuyển Brazil bằng việc phải có phong độ cao ở hai vị trí duy nhất là tiền vệ tấn công và tiền đạo thì cánh cửa tuyển Brazil đến World Cup 2026 mới mở ra cho Neymar.

Hiện nay Neymar đã lành hẳn chấn thương nhưng phong độ chập chờn trong màu áo Santos. Hãy chờ 23 cái tên Selecao mà HLV Carlo Ancelotti công bố ở thời gian tới.

Liệu lời kêu gọi của huyền thoại Ronaldo có hiệu quả với HLV Carlo Ancelotti?