Phong độ hủy diệt và những con số hiếm có của tiền đạo Harry Kane 27/09/2025 16:40

(PLO)- Tiền đạo Harry Kane tiếp tục cho thấy mình là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới với phong độ ghi bàn hủy diệt tại Bayern Munich.

Rạng sáng 27-9, ngôi sao bóng đá Anh đã tạo nên một dấu mốc mới trong lịch sử bóng đá châu Âu: trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt 100 bàn thắng cho một CLB duy nhất ở năm giải đấu hàng đầu. Điều đáng kinh ngạc là tiền đạo Harry Kane chỉ cần 104 lần ra sân để cán mốc này, nhanh hơn Cristiano Ronaldo tại Real Madrid và Erling Haaland ở Manchester City, những người phải mất 105 trận để làm được điều tương tự.

Không dừng lại thành tích ghi bàn, Kane còn chứng minh sự lợi hại của mình khi trở thành trung tâm của lối chơi tấn công trong đội hình Hùm xám nước Đức. Anh đã chạm mốc 100 lần tham gia trực tiếp vào các bàn thắng (bao gồm cả ghi bàn lẫn kiến tạo) chỉ sau 75 trận, một con số đáng kinh ngạc nếu so với bất kỳ tiền đạo nào từng khoác áo Bayern Munich.

Trong chiến thắng đậm Werder Bremen 4-0 vào rạng sáng 27-9, anh lập cú đúp với một quả phạt đền lạnh lùng và một cú dứt điểm cận thành, đưa tổng số bàn thắng của mình lên con số gồm ba chữ số. Trận đấu này còn chứng kiến Jonathan Tah mở tỷ số bằng pha đánh đầu mạnh mẽ, trong khi Konrad Laimer ấn định chiến thắng ở những phút cuối. Nhờ đó, Bayern củng cố ngôi đầu Bundesliga với khoảng cách 5 điểm, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch.

Ngôi sao đội tuyển Anh liên tục tỏa sáng ở làng bóng Đức. Ảnh: EPA.

Cùng lúc, phong độ của tiền đạo Harry Kane khiến giới hâm mộ không khỏi liên tưởng đến kỷ lục ghi 365 bàn tại Bundesliga của huyền thoại Gerd Muller, dù mục tiêu ấy vẫn còn xa, nhưng cách anh ghi bàn đều đặn cho thấy nó không phải điều bất khả thi.

Một trong những chi tiết thú vị nhất là Kane đã ghi bàn vào lưới mọi đội bóng mà anh đối đầu ở Bundesliga, với toàn bộ 20 đội. Đây là bằng chứng rõ rệt cho sự thích nghi hoàn hảo của anh với môi trường bóng đá Đức. Không chỉ vậy, tiền đạo Harry Kane còn giữ chuỗi 18 quả phạt đền thành công liên tiếp, một kỷ lục tuyệt đối trong lịch sử giải đấu. Thành tích này càng làm nổi bật sự lạnh lùng và chính xác của anh trên chấm 11 mét.

Trước đó, tiền đạo Harry Kane đã phá một loạt kỷ lục: trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất sau 50 trận Bundesliga (55 bàn), cán mốc 50 bàn nhanh nhất lịch sử giải đấu chỉ sau 43 trận, và mới đây chạm mốc 70 bàn sau 67 lần ra sân. Tất cả những con số cho thấy anh vừa là một sát thủ vòng cấm, vừa là biểu tượng của sự ổn định hiếm thấy.

Harry Kane và đồng đội bay cao ở Bundesliga. Ảnh: EPA.

Kane đến Bayern vào mùa hè 2023 sau khi ghi 280 bàn trong 435 trận cho Tottenham. Dù chia tay Premier League, anh vẫn để lại dấu ấn sâu đậm khi hiện là chân sút người Anh ghi nhiều bàn nhất tại Champions League, với 42 bàn sau 58 trận. Tại Bayern, mục tiêu của anh là duy trì phong độ ghi bàn và mang về những danh hiệu lớn mà anh đã bỏ lỡ trong màu áo Spurs.

Ở tuổi 32, tiền đạo Harry Kane vẫn cho thấy sự sung mãn cả về thể lực lẫn tinh thần. Anh khẳng định mình hoàn toàn hạnh phúc tại Munich, gạt bỏ tin đồn trở lại Premier League. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, anh nhấn mạnh: “Tôi còn hai năm hợp đồng và đang tận hưởng từng khoảnh khắc ở đây. Đó không phải là điều tôi nghĩ tới. Tôi hạnh phúc với đội bóng, với HLV, và hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục thành công”.

Harry Kane luôn dẫn đầu ở Bayern Munich. Ảnh: EPA.

Sự bùng nổ của Kane mang đến lợi thế cho Bayern tại Bundesliga và tham vọng lớn tại đấu trường Champions League. Với phong độ hiện tại, anh được kỳ vọng sẽ giúp Hùm xám nước Đức trở lại đỉnh cao châu Âu. Trong bối cảnh Real Madrid, Man City hay Inter đều sở hữu những siêu tiền đạo, việc Bayern có tiền đạo Harry Kane nhạy bén đang trở thành yếu tố then chốt giúp họ cân bằng cán cân lực lượng.

Sự nghiệp của Kane vẫn còn nhiều trang để viết, nhưng ngay lúc này, anh đã tạo nên những kỷ lục khiến cả bóng đá châu Âu phải ngả mũ thán phục.