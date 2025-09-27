Man United mệt mỏi và màn thử thách lớn cho thầy trò HLV Ruben Amorim 27/09/2025 15:42

(PLO)- Manchester United bước vào chuyến làm khách trên sân Brentford vào đêm 27-9 với khát vọng khởi động mùa giải Ngoại hạng Anh của thầy trò HLV Ruben Amorim một cách hùng hồn sau khởi đầu chệch choạc.

Trận đấu sớm vòng 6 Ngoại hạng Anh làm khách đối thủ yếu hơn Brentford mang đến cho thầy trò HLV Ruben Amorim cơ hội xua đi bầu không khí u ám, đồng thời thổi luồng sinh khí mới vào hành trình đầy chông gai phía trước.

Khởi đầu khó khăn của MU

Sau năm vòng đấu, Man United chỉ có được 7 điểm, đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Con số này đồng nghĩa họ đã kém tới 8 điểm so với Liverpool, đại kình địch truyền kiếp và cũng là nhà đương kim vô địch Premier League. Khởi đầu chậm chạp khiến đội bóng thành Manchester hứng chịu không ít chỉ trích từ dư luận, nhất là khi HLV Ruben Amorim vừa trải qua mùa hè bận rộn với những tân binh được kỳ vọng sẽ nâng tầm sức mạnh đội hình.

Chiến thắng quan trọng trước Chelsea ở vòng đấu trước phần nào giảm tải áp lực, và giờ đây, thầy trò HLV Ruben Amorim cần có một kết quả tích cực khác trong chuyến làm khách đến sân Brentford. Phát biểu trước trận đấu, ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì tinh thần và sự tập trung.

MU đang gặp rất nhiều khó khăn buộc thầy trò HLV Ruben Amorim phải nỗ lực hơn. Ảnh: EPA.

“Điều quan trọng nhất với tôi là đội bóng phải nhập cuộc như cách chúng tôi đã làm trước Chelsea, trước Burnley và cả Arsenal. Những trận đấu như thế này đòi hỏi sự tập trung cao độ. MU phải mang trong mình cảm giác rằng cần phải thắng mọi trận đấu”, HLV Ruben Aruben hạ quyết tâm.

Thăng trầm Quỷ đỏ

Dù kết quả trên bảng xếp hạng chưa thuyết phục, nhưng các chỉ số chuyên môn lại hé lộ nhiều điểm sáng. Manchester United đang dẫn đầu giải đấu về số cú sút và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) khi tấn công. Họ cũng đứng trong nhóm đầu về số lần chạm bóng trong vòng cấm và cơ hội lớn được tạo ra. Điều đó cho thấy lối chơi tấn công của Man United đang dần đi đúng hướng, vấn đề chỉ còn nằm ở khâu dứt điểm và duy trì sự ổn định.

Tuy nhiên, siêu máy tính Opta đưa ra dự báo không mấy lạc quan: chỉ 6,2% cơ hội để Man United lọt vào tốp 4 Premier League, trong khi xác suất xuống hạng lại lên tới 6,6%. Rõ ràng, HLV Ruben Amorim và các học trò sẽ cần hành động nhiều hơn là những con số thống kê để xoay chuyển tình thế.

Tân binh Cunha chưa thể hiện mình xứng đáng như kỳ vọng của người hâm mộ MU. Ảnh: EPA.

Bản thân HLV Ruben Amorim cũng thừa nhận tính khắc nghiệt của mỗi vòng đấu Ngoại hạng Anh: “Điều quan trọng là đội bóng phải giữ được sự cấp bách trong từng trận. Mỗi khi chuẩn bị cho một trận đấu, tôi luôn có cảm giác rằng nó sẽ vô cùng khó khăn”.

Niềm tin từ quá khứ

Điều an ủi cho người hâm mộ Quỷ đỏ chính là lịch sử từng chứng minh khởi đầu chậm không đồng nghĩa với một mùa giải thất bại. Man United vẫn đang là CLB giàu thành tích nhất trong kỷ nguyên Premier League với 13 chức vô địch, và không ít lần họ từng vượt qua giai đoạn mở màn đầy trắc trở để rồi kết thúc trong vinh quang.

Mùa giải 2020-2021 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, họ cũng chỉ có 7 điểm sau 5 trận, nhưng sau đó bứt phá mạnh mẽ và kết thúc ở vị trí á quân, chỉ chịu thua Manchester City. Xa hơn, mùa giải đầu tiên của Premier League 1992-1993, Sir Alex Ferguson cũng chỉ có thành tích tương tự, nhưng cuối mùa đội bóng đã vô địch sau 26 năm chờ đợi, mở ra thời kỳ thống trị gần như tuyệt đối trong hai thập kỷ.

Các ngôi sao kỳ cựu Bruno Fernandes và Casemiro có dấu hiệu mệt mỏi trong đội hình Man United. Ảnh: EPA.

Man United từng nhiều lần khởi đầu với ít hơn 10 điểm sau 5 vòng nhưng vẫn đăng quang. Mùa 1996-1997, họ chỉ có 9 điểm sau 5 trận nhưng rồi lên ngôi lần thứ tư trong vòng 5 năm. Đỉnh cao là mùa 1998-1999, Quỷ đỏ chỉ có 8 điểm sau 5 vòng, nhưng sau đó tạo nên cú ăn ba lịch sử với chức vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup và Champions League. Các mùa 2002-2003, 2007-2008 và 2008/09, United cũng đều bắt đầu với 8 điểm sau 5 vòng và đều khép lại mùa giải bằng chức vô địch.

Ngược lại, họ chỉ khởi đầu tệ hơn hiện tại ba lần. Mùa 2004-2005, Man United giành 6 điểm sau 5 trận nhưng vẫn cán đích ở vị trí thứ ba. Mùa 2014-2015, Louis van Gaal chỉ có 5 điểm nhưng vẫn giành vé Champions League nhờ vị trí thứ tư. Gần đây nhất, mùa 2023-2024 dưới thời Erik ten Hag, họ chỉ có 6 điểm trong 5 trận đầu và kết thúc ở vị trí thứ tám, nhưng vẫn kịp khép lại bằng chiến thắng trước Man City ở chung kết FA Cup để cứu vãn danh dự.

Hy vọng phía trước

Điều đáng chú ý là khởi đầu tốt nhất của Man United lại không mang đến chức vô địch. Mùa 2011-2012, họ toàn thắng cả 5 trận đầu tiên, nhưng cuối cùng mất ngôi vô địch vào tay Man City trong trận đấu định mệnh với bàn thắng “Aguerooooo” vang danh lịch sử. Chính nghịch lý này càng củng cố niềm tin rằng 5 vòng đấu đầu tiên chưa thể phản ánh cả mùa giải.

Người yêu MU cần thầy trò HLV Ruben Amorim hiệu quả hơn trên sân bóng. Ảnh: EPA.

Sự kiên nhẫn và khả năng điều chỉnh là chìa khóa cho HLV Ruben Amorim. Trong khi giải Ngoại hạng Anh ngày càng khốc liệt, Man United phải học cách biến những kết quả ban đầu chưa như ý thành động lực, thay vì áp lực. Đáng chú ý, sau khi tiếp quản một tập thể vốn thiếu ổn định, HLV Ruben Amorim đang đối mặt với áp lực tái thiết không nhỏ. Ông phải dung hòa giữa những ngôi sao kỳ cựu với các gương mặt trẻ đầy tiềm năng.

Phía bên kia, Brentford không phải đối thủ dễ chịu, nhất là khi được chơi trên sân nhà Gtech Community. Nhưng các cầu thủ Man United vẫn có chất lượng cao hơn và một chiến thắng sẽ phần nào giúp Quỷ đỏ vượt qua sóng gió để trở lại đúng hướng.

Người hâm mộ Man United đã trải qua nhiều thăng trầm suốt hơn một thập kỷ kể từ sau kỷ nguyên Sir Alex. Mỗi mùa giải, họ đều mong chờ đội bóng con cưng tìm lại ánh hào quang xưa. Dù hiện tại, siêu máy tính có thể đưa ra những con số lạnh lùng, nhưng với bóng đá, niềm tin và tinh thần chiến đấu mới là yếu tố quyết định.

Sẽ còn rất lâu nữa, MU mới có thể trở lại thời hoàng kim. Ảnh: EPA.

HLV Ruben Amorim hiểu rõ, không thể đưa ra kết luận về cả mùa giải chỉ sau 5 trận. Lịch sử, thống kê và cả thực tiễn đều chứng minh điều đó. Vấn đề là Man United cần biến sự cấp bách thành động lực, biến áp lực thành năng lượng tích cực để tiến về phía trước.

Trận đấu tại sân Brentford là nơi để thầy trò HLV Ruben Amorim viết lại câu chuyện đầu mùa. Một chiến thắng có thể chưa đủ để xóa tan mọi hoài nghi, nhưng chắc chắn là bước đệm quan trọng cho một hành trình hứa hẹn nhiều khúc quanh bất ngờ. Với Manchester United, mùa giải thực sự chỉ mới bắt đầu.