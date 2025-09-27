Busquets tuyên bố giải nghệ: Tạm biệt một huyền thoại 27/09/2025 14:14

Huyền thoại của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, ​​Sergio Busquets, tuyên bố rằng anh dự định sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải và anh sẽ có cơ hội kết thúc sự nghiệp của mình khi được chơi cùng Lionel Messi.

Biểu tượng của Barcelona và tiền vệ của Inter Miami, Sergio Busquets tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải. Sau khi giành quyền tham dự vòng play-off của Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), cầu thủ người Tây Ban Nha này sẽ thi đấu trong những tuần cuối cùng của sự nghiệp.

Busquets sẽ khép lại sự nghiệp lẫy lừng với vô số danh hiệu, bao gồm chức vô địch World Cup và Euro cùng tuyển Tây Ban Nha, chín danh hiệu La Liga, ba Champions League và bảy Copa del Rey cùng Barcelona. Cầu thủ 37 tuổi này trưởng thành từ lò đào tạo La Masia trứ danh của Barcelona và gắn bó 18 năm với CLB xứ Catalan trước khi chuyển đến MLS vào năm 2023, nơi anh hiện đang sát cánh cùng các cựu ngôi sao của Barca là Lionel Messi, Jordi Alba và Luis Suarez trong màu áo Inter Miami.

Sự thăng tiến của Busquets đồng thời với sự xuất hiện của Pep Guardiola trên cương vị HLV, khi Busquets trở thành nhân vật trung tâm trong lối chơi tika-taka đã giúp Barcelona thống trị bóng đá châu Âu. Thành công đó được thể hiện qua đội tuyển Tây Ban Nha, đội bóng mà Busquets đã có 143 lần khoác áo.

Busquets tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải này. ẢNH: EPA

Busquets tuyên bố giải nghệ khi chia sẻ trên Instagram : "Tôi cảm thấy đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Đã gần 20 năm trôi qua kể từ khi tôi được tận hưởng câu chuyện tuyệt vời mà tôi hằng mơ ước. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người, và đến bóng đá, vì tất cả. Các bạn sẽ luôn là một phần của câu chuyện tuyệt đẹp này".

Inter Miami cho biết trong một tuyên bố: "Kể từ khi gia nhập Inter Miami CF vào năm 2023, Busquets đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển liên tục của CLB, đóng góp tầm nhìn và chất lượng ở hàng tiền vệ, cũng như kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của mình, đồng thời đóng vai trò trong việc Inter Miami giành được cả Supporters' Shield và Leagues Cup.

Đội bóng hiện đang mong đợi sự đóng góp của Busquets trong nỗ lực đạt được các mục tiêu ở giai đoạn cuối của chiến dịch, điều này sẽ khép lại một sự nghiệp phi thường đã giúp Busquets giành được nhiều danh hiệu và giải thưởng cùng với FC Barcelona và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Busquets được công nhận là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá".

Busquets sẽ có cơ hội chia tay đội bóng cùng người đồng đội lâu năm Messi tại Barcelona và Inter Miami. Mùa giải chính thức của MLS sẽ kéo dài đến giữa tháng 10, sau đó vòng play-off sẽ là tâm điểm chú ý cho đến tháng 12.

Nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra về tương lai của Sergio Busquets sau một sự nghiệp lẫy lừng như vậy, và sau khi rời Barcelona vào năm 2023, HLV Pep Guardiola đã gợi ý về con đường tương lai của Busquets.

"Sergio Busquets là người giỏi nhất, có thể đọc được mọi thứ diễn ra và dự đoán tình huống", HLV Pep Guardiola nói, "Busquets không di chuyển nhiều, chỉ ở khu vực trung tâm, nhưng cậu ấy có thể giải quyết mọi vấn đề bằng đầu óc. Thật thú vị khi được làm việc và học hỏi cùng cậu ấy. Tôi đã nói chuyện riêng với Busquets rồi, nhưng... tôi nghĩ cậu ấy sẽ là một HLV xuất sắc".