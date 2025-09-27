Amad bị loại khỏi đội hình MU vì lý do bất khả kháng 27/09/2025 14:03

(PLO)- HLV Ruben Amorim đã cập nhật tình hình nhân sự trước chuyến làm khách đối đầu với Brentford khi Amad bị loại khỏi đội hình MU vì lý do bất khả kháng.

HLV trưởng của MU, Ruben Amorim, đã đưa ra thông tin cập nhật về bốn cầu thủ trước chuyến làm khách gặp Brentford ở vòng 6 Premier League vào lúc 18 giờ 30 đêm nay 27-9, trong đó, Amad bị loại khỏi đội hình MU vì người thân của anh vừa mất.

Amad sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách của Manchester United tại Brentford trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh vì gia đình có người thân qua đời. Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà đã được HLV Ruben Amorim của Manchester United cho phép nghỉ phép.

Ngôi sao 23 tuổi người Bờ Biển Ngà vẫn ở lại Vương quốc Anh trong khi anh vượt qua nỗi đau mất mát người thân. Các nguồn tin từ MU không chắc chắn Amad sẽ cần bao nhiêu thời gian để trở lại đội hình của Amorim.

"Licha (Lisandro Martinez) không thể ra sân. Casemiro vắng mặt vì thẻ đỏ. Amad không có mặt vì có người thân trong gia đình anh ấy đã qua đời. Chúng tôi đang hỗ trợ hết mình cho Amad và hiểu rằng anh ấy cần được trở về nhà", HLV Ruben Amorim của MU chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu.

Amad bị loại khỏi đội hình MU vì lý do bất khả kháng khi người thân của anh vừa qua đời. ẢNH: EPA

Amad đã đá chính trong bốn trận tại Ngoại hạng Anh gần nhất của MU. Anh chơi ở vị trí hậu vệ cánh, một vai trò tấn công nhiều hơn, như anh đã làm trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea tại Old Trafford vào cuối tuần trước.

Sự vắng mặt bắt buộc của Amad có nghĩa là Diogo Dalot, người đã vắng mặt trong hai trận đấu gần đây nhất của MU vì chấn thương, có khả năng sẽ trở lại đội hình ở vị trí hậu vệ cánh phải. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã trở lại tập luyện vào thứ năm nhưng Noussair Mazraoui đã bị loại. "Anh ấy (Mazraoui) cũng sẽ vắng mặt. Anh ấy sẽ không trở lại cho đến kỳ nghỉ quốc tế", Amorim tiết lộ.

Trong khi đó, Matheus Cunha, người sẽ lần đầu tiên ra sân kể từ sau chấn thương gân kheo, dự kiến ​​sẽ chơi cùng Bryan Mbeumo với tư cách là một trong những tiền đạo chủ chốt phía sau Benjamin Sesko. Đối với Mbeumo, anh sẽ trở lại CLB nơi anh đã gắn bó nhiều năm đối đầu với đội bóng cũ.

"Điều đó thực sự quan trọng với tất cả những gì Mbeumo đã làm," HLV Ruben Amorim của MU nói, "Mbeumo mang đến ánh sáng cho phòng thay đồ. Cậu ấy không phải là người chỉ biết nói suông, luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi. Cậu ấy chạy rất nhiều, gây áp lực rất nhiều, cậu ấy là một mối đe dọa khác biệt so với mùa giải trước. Tôi rất hài lòng với Bryan Mbeumo".

Về những quyết định khác mà HLV Ruben Amorim phải đối mặt, Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo dường như đang cạnh tranh một vị trí bên cạnh Bruno Fernandes khi Casemiro không có mặt vì án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong trận thắng Chelsea 2-1.