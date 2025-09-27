Man City – Burnley: Chênh lệch đẳng cấp, chiến thắng dễ dàng 27/09/2025 13:46

Hồi giữa tuần, Man City giành chiến thắng vừa đủ trước Huddersfield với tỷ số 2-0 ở vòng 3 FA Cup. Tuy nhiên, ở đấu trường Premier League, Man City vừa đánh rơi 3 điểm đáng tiếc khi để Arsenal gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng, mất 3 điểm làm cho khả năng Man City bám đuổi Liverpool càng xa hơn.

Thống kê khá bất ngờ khi Man City chỉ kiểm soát bóng hơn 30% trong hiệp 2 trước Arsenal, con số này chưa từng có trong suốt thời gian Pep Guardiola làm huấn luyện viên. Hệ quả Man City phải nhận là bàn gỡ hòa 1-1 của Martinelli cho Arsenal ở những phút cuối trận.

Tuy chưa đạt phong độ đỉnh cao nhưng những dấu hiệu tích cực đang đến với Man City, đầu tiên là khả năng săn bàn của Erling Haaland đã trở lại, chưa hết, nhân tố làm nên chiến tích của Man City ở mùa giải 2024/25 là Phil Foden đang trở lại ngoạn mục, tiền đạo người Anh được HLV Pep Guardiola tin tưởng tuyệt đối và trong chiến thắng 2-0 trước Huddersfield, Phil Foden cũng lập công.

Man City được dự đoán sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Burnley. Ảnh: EPA

Với bộ khung đang mạnh cùng với các trụ cột dần lấy lại phong độ, Man City tự tin sẽ bứt tốc để cạnh tranh sòng phẳng với Liverpool hay Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League. Ở vòng 6 này, Man City chỉ phải tiếp đón Burnley trên sân nhà Etihad, cơ hội không thể tốt hơn để The Citizens giành 3 điểm nhằm thu hẹp khoảng cách với Liverpool.

Là một tân binh, Burnley không được đánh giá quá cao và khả năng trụ hạng của Burnley cũng rất thấp. Sau 5 vòng đấu, đoàn quân của HLV Scott Parker chỉ mới giành được 4 điểm khi chỉ thắng 1 hòa 1 và thua 3, đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng. Hồi giữa tuần, dù được đánh giá cao hơn nhưng Burnley bị Cardiff loại khỏi FA Cup sau khi để thua 2-1.

Hành quân làm khách trên sân Etihad của Man City ở vòng 6 này là một thử thách vượt quá giới hạn của Burnley, tuy từng làm khó Liverpool ở vòng 4 hay cầm hòa 1-1 Nottingham ở vòng 5 nhưng thực tế đoàn quân của HLV Scott Parker khó giành điểm ở vòng đấu này khi đối thủ của họ là Man City đang quá mạnh.

Burnley nhiều khả năng sẽ trắng tay ở vòng 6 này. Ảnh: EPA

Nếu tính 22 trận hai đội đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường thì Man City thắng 17 trận hòa 4 và thua 1. Trận thắng gần nhất mà Burnley có được trước Man City đã diễn ra cách đây hơn 10 năm, khi đó Burnley giành thắng lợi với tỷ số 1-0.

Thông tin lực lượng, Ait-Nouri, Rayan Cherki, Abdukodir Khusanov vắng mặt trong đội hình Man City do chấn thương. Đội khách Burnley vắng Jordan Beyer, Connor Roberts, Bruun Larsen và Zeki Amdouni. Trận đấu giữa Man City và Burnley sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ, ngày 27-9.