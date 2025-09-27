Brentford - MU: Thừa thắng xông lên 27/09/2025 13:39

(PLO)- Đối đầu với Brentford ở vòng 6 Premier League, MU có thừa thắng xông lên sau khi đã đánh bại Chelsea 2-1?

MU tiếp tục làm thay đổi cảm xúc cho CĐV khi có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Chelsea ở vòng 5, 2 bàn thắng ở hiệp 1 giúp Quỷ đỏ chiếm lĩnh thế trận sau khi thủ thành Sanchez của Chelsea nhận thẻ đỏ. Thế nhưng, một lần nữa MU lại tạo cảm giác bất an khi Casemiro cũng rời sân sau khi nhận 2 thẻ vàng, rồi MU bị rút ngắn tỷ số. Người hâm mộ MU đang nghĩ về kịch bản hòa hoặc thua nhưng cuối cùng đoàn quân của HLV Amorim cũng có điều mình cần là 3 điểm.

Chiến thắng trước Chelsea giúp MU xua tan trận thua tan nát 0-3 trước Man City ở vòng 4 và giúp chiếc ghế cho HLV Amorim phần nào an toàn ở Old Trafford. Tuy nhiên, đánh giá khách quan thì MU vẫn chưa thể hoàn thiện được lối chơi vốn là bản sắc của Quỷ đỏ, khả năng kiểm soát bóng giữa sân của MU tương đối ổn định khi vận hành xung quanh Bruno Fernandes nhưng khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội vẫn là vấn đề lớn.

MU có thừa thắng xông lên để giành trận thắng thứ 2 liên tiếp? Ảnh: EPA

Lần lượt Sesko, Mbeumo hay Amad Diallo đều không thể tận dụng tốt thời cơ tạo ra, tự đưa mình vào thế khó. Bài toán này HLV Amorim sẽ phải đi tìm lời giải rất lâu mới có thể có đáp án.

Ở vòng 6 Premier League, MU sẽ hành quân làm khách trên sân của Brentford, MU có cơ hội tốt để giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp, khi đó niềm tin từ CĐV dành cho MU sẽ dâng cao, ngược lại mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

Khả năng giành 3 điểm của MU là có khi Brentford đang có quá nhiều vấn đề trong phòng thay đồ. Đầu tiên là việc HLV Thomas Frank chia tay “Bầy ong”, tiếp theo là 2 chân sút chủ lực Mbeumo và Wissa cũng chia tay. Vắng đầu tàu, mùa giải của Brentford đang khởi đầu khá thất vọng.

Sau 5 vòng đấu, Brentford mới chỉ giành được 1 chiến thắng, còn lại 3 thua và 1 hòa, giành được 4 điểm “Bầy ong” đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng. Quay về mùa giải trước, Brentford từng ngáng đường rất nhiều ông lớn nhưng hiện tại Brentford đang trải qua mùa giải khá khó khăn.

Brentford không phải là đối thủ dễ chơi cho MU. Ảnh: EPL

Xét về thành tích đối đầu, nếu chỉ tính 9 trận hai đội chạm trán gần nhất thì MU thắng 5 hòa 2 và thua 2. Trận đấu gần nhất hai đội gặp nhau trên sân Old Trafford, MU giành thắng lợi với tỷ số 2-1.

Thông tin lực lượng, Lisandro Martínez, Mazraoui, Diogo Dalot dính chấn thương, ngoài ra, Casemiro cũng vắng mặt do án treo giò. Mason Mount và Matheus Cunha đã đảm bảo thể lực và có thể ra sân ngay từ đầu. Chủ nhà Brentford sẽ có đội hình mạnh nhất. Trận đấu giữa MU và Brentford sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30, ngày 27-9.