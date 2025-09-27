Lãnh đạo FAM có thể ngồi tù sau bê bối nhập tịch ở trận thắng Việt Nam 27/09/2025 13:07

(PLO)-Lãnh đạo FAM (Liên đoàn bóng đá Malaysia) có thể phải đối mặt với án tù, do cáo buộc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch dẫn đến lệnh trừng phạt của FIFA.

Chuyên gia pháp lý Malaysia nhấn mạnh, lãnh đạo FAM có thể ngồi tù sau vụ bê bối nhập tịch. Ảnh: NSTP

Theo chuyên gia pháp lý Zamri Ibrahim, ngoài án phạt tù và tiền phạt, thậm chí các lãnh đạo FAM phải nhận án phạt hình theo luật pháp Malaysia.

Từng có hơn ba thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, bao gồm cả luật hình sự, chuyên gia Zamri chia sẻ với Timesport, việc làm giả tài liệu và gian lận không chỉ là hành vi vi phạm quy định mà còn là hành vi phạm tội theo Bộ luật Hình sự.

FAM đã bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ trong khi bảy cầu thủ nhập tịch, những người đã thi đấu cho tuyển Malaysia tại trận vòng loại Cúp châu Á với Việt Nam, mỗi người đã bị treo giò 12 tháng và phạt 2.000 franc Thụy Sĩ.

“Về mặt pháp lý, khi chúng ta đề cập đến hành vi làm giả và gian lận, đây hoàn toàn là hành vi tội phạm. Nó liên quan đến việc ai đó đạt được điều gì đó thông qua sự lừa dối”, chuyên gia, đồng thời là chủ tịch Liên đoàn bóng đá bang Perlis - Zamri cho biết.

Ông Zamri phân tích thêm, các hành vi phạm tội có thể bị coi là vi phạm Điều 420 của Bộ luật Hình sự, bao gồm tội gian lận và quy định hình phạt từ một đến 10 năm tù giam, đánh roi và phạt tiền, cũng như Điều 468, quy định về tội làm giả để gian lận, có mức phạt tối đa là 7 năm tù giam và phạt tiền.

Chuyên gia phân tích pháp lý Zamri Ibrahim.

“Những người này phải chịu trách nhiệm. Thật đáng xấu hổ cho đất nước nếu những hành vi như vậy bị chứng minh là đã xảy ra”, Zamri nói thêm về các lãnh đạo FAM.

Ông Zamri cũng nhấn mạnh, để luật có hiệu lực và lãnh đạo FAM phải chịu trách nhiệm, trước tiên phải nộp báo cáo cho cảnh sát: “Một khi bạn nộp đơn tố cáo, yếu tố hình sự sẽ được kích hoạt và luật pháp sẽ được thực thi. Các cuộc điều tra sau đó sẽ xác định ai thực sự đã phạm tội, một người hay nhiều người”.

Cùng với việc FIFA đã ban hành án phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch (Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces và Joao Figueiredo), Zamri cho biết các quy trình pháp lý trong nước vẫn có thể được áp dụng nếu chính quyền quyết định điều tra.

Chuyên gia pháp lý người Malaysia - Zamri khẳng định: “Đây là một vụ án nghiêm trọng. Không nên bỏ qua”.