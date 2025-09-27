Bóng đá Malaysia bị tổn hại nặng nề sau trận thắng đậm Việt Nam 27/09/2025 16:09

(PLO)- Bộ Thanh niên và Thể thao đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá Malaysia ưu tiên quá trình kháng cáo lên FIFA sau khi cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới ra lệnh trừng phạt 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có mặt trong đội hình thắng đậm tuyển Việt Nam 4-0.

Bóng đá Malaysia đang trải qua một trong những giai đoạn sóng gió nhất trong lịch sử khi 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia vừa bị FIFA ra lệnh trừng phạt vì cáo buộc sử dụng giấy tờ giả mạo. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến các cá nhân liên quan và còn phủ bóng đen lên toàn bộ hành trình của đội tuyển Malaysia ở đấu trường quốc tế.

Bộ Thanh niên và Thể thao lên tiếng

Trước biến cố này, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, đã lên tiếng kêu gọi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tập trung tối đa vào việc kháng cáo lên FIFA. Trong thông điệp được chia sẻ trên mạng xã hội, bà nhấn mạnh rằng đây là ưu tiên số một của bóng đá Malaysia ở thời điểm hiện tại.

“Ưu tiên hiện tại của FAM là hoàn tất quá trình kháng cáo pháp lý và quốc tế với FIFA cho đến khi có kết quả cuối cùng. Toàn bộ quá trình này cần được thực hiện với sự chính trực và minh bạch tuyệt đối, vì danh tiếng của bóng đá Malaysia đang bị đặt lên bàn cân,” bà Yeoh khẳng định.

Có đến 9/11 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia trong đội hình xuất phát và thắng đậm khách Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Theo thông báo từ FIFA, 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Tomas Garces, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano bị cáo buộc sử dụng tài liệu giả trong trận thắng đậm khách Việt Nam 4-0 hồi tháng 6 ở vòng loại Asian Cup 2027. Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Không dừng lại ở đó, FAM cũng bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, một con số khổng lồ phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Đây là cú giáng mạnh không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về uy tín của bóng đá Malaysia, vốn đang nỗ lực khẳng định vị thế trong khu vực Đông Nam Á.

Cơn giận dữ và nỗi thất vọng

Bộ trưởng Hannah Yeoh thừa nhận bà chia sẻ hoàn toàn cảm xúc của người hâm mộ. “Cũng như hàng ngàn người yêu bóng đá Malaysia ngoài kia, tôi buồn và tức giận khi đọc về quyết định của FIFA. Nhưng chúng ta cần giữ sự kiên nhẫn. Hãy để quá trình kháng cáo được hoàn tất, sau đó chúng ta mới có thể đưa ra bước đi tiếp theo”, bà kêu gọi.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh luôn sát cánh với các vận động viên. Ảnh: NST.

Sự việc này đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng cổ động viên, nhiều người lo ngại rằng án phạt sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của bóng đá Malaysia ở các giải đấu sắp tới. 7 cầu thủ này đều là những trụ cột quan trọng, và sự vắng mặt của họ chắc chắn khiến sức mạnh của đội tuyển Malaysia bị suy giảm đáng kể.

Dẫu vậy, bà Hannah Yeoh vẫn gửi đi một thông điệp đầy nhân văn khi khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của mọi vận động viên Malaysia, bất kể ai, như trường hợp Azizulhasni Awang (xe đạp lòng chảo), Pearly Tan – M. Thinaah (cầu lông), Pandelela Rinong (nhảy cầu) hay những cầu thủ nhập tịch như Gabriel và Rodrigo. “Tôi vẫn cam kết bảo vệ quyền lợi và phúc lợi của tất cả vận động viên Malaysia”, bà nói thêm.

Thông điệp của Bộ trưởng Hannah Yeoh gửi gắm đến các cầu thủ đang chịu án phạt và trấn an cho toàn bộ vận động viên thể thao Malaysia. Trong lúc sóng gió, điều mà các cổ động viên cần nhất chính là niềm tin rằng họ vẫn được đất nước và người hâm mộ đứng sau lưng, bất kể khó khăn ra sao.

Thử thách lớn cho bóng đá Malaysia

Chưa rõ bóng đá Malaysia có thể minh oan cho mình hay chịu sự trừng phạt của FIFA với cáo buộc gian lận cầu thủ nhập tịch. Ảnh: CCT.

Sự việc lần này đặt FAM trước một thử thách cực lớn. Họ kháng cáo là đương nhiên, để mong mỏi lấy lại niềm tin từ phía người hâm mộ. Bóng đá Malaysia từng có những bước tiến quan trọng trong vài năm trở lại đây, đặc biệt với sự bùng nổ của đội tuyển quốc gia ở các giải khu vực. Nhưng nếu không giải quyết khủng hoảng một cách minh bạch, tất cả thành quả ấy có thể bị phủ nhận.

Trong ngắn hạn, FAM sẽ phải nhanh chóng hoàn tất hồ sơ kháng cáo, tìm kiếm mọi cơ hội để giảm nhẹ hoặc đảo ngược án phạt. Tương lai, cú sốc này là hồi chuông cảnh báo để bóng đá Malaysia rà soát lại toàn bộ quy trình nhập tịch cầu thủ, đảm bảo mọi thủ tục được thực hiện đúng luật, tránh lặp lại sai lầm.

Với sự đồng lòng từ chính phủ, FAM và người hâm mộ, bóng đá Malaysia có thể biến khủng hoảng thành cơ hội tái thiết. Nhưng rõ ràng, con đường phía trước sẽ vô cùng gian nan, và quyết định từ FIFA trong những tháng tới sẽ mang tính định đoạt cho số phận của bóng đá Malaysia.