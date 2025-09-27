Quan chức cấp cao AFC người Malaysia nói gì về vụ FAM giả mạo hồ sơ? 27/09/2025 13:00

Quan chức cấp cao AFC, Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) ông John Windsor Paul, người Malaysia nói về chuyện 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo tuyển Malaysia bằng hồ sơ giả ra sao.

Quan chức cấp cao AFC này nói với báo chí Malaysia là mọi chuyện FIFA vẫn đang điều tra và chờ kết quả cuối cùng của Toà án bóng đá trực thuộc FIFA nhưng hoạt động độc lập.

Quan chức cấp cao AFC, TTK John Windsor mong mọi thứ sớm có kết luận cuối cùng về nhóm cầu thủ gian lận hồ sơ. Ảnh: Bola

Chuyện bóng đá Malaysia nhập tịch bảy cầu thủ dạng “cầu thủ di sản” tức có pha trộn dòng máu Malaysia bị FIFA cáo buộc giả mạo hồ sơ để qua mặt nhằm khoác áo tuyển Malaysia hợp pháp. Tuyển Malaysia đã thể hiện đẳng cấp vượt trội để đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 tối ngày 10-6 trên sân quốc gia Bukit Jalil trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Quan chức cấp cao, TTK AFC John Windsor cho biết: “Vấn đề pháp lý quyết định cầu thủ nhập tịch Malaysia không phải do quyết định của AFC. Bây giờ Tòa án bóng đá sẽ làm việc và chưa có quyết định cuối cùng. Chúng ta đợi quyết định của Tòa án bóng đá, rồi mọi chuyện sẽ rõ, điều này có thể sớm”.

Cũng theo quan chức cao cấp AFC này thì quá trình đưa ra án kỷ luật chưa hoàn tất.

Hiện nay LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng có được quyền kháng án và FAM đã kháng án, việc kháng án phải được gửi đến Tiểu ban tiếp nhận hồ sơ kháng án của FIFA. Nếu mọi chuyện vượt quá quyền hạn thì Malaysia đưa hồ sơ kháng án lên Tòa án thể thao Quốc tế (CAS).

Quan chức cao cấp AFC cũng cảnh báo phía Malaysia phải đi tuần tự từng bước và phù hợp về tính pháp lý. Ông John Windsor mong mọi chuyện sớm có quyết định cuối cùng vì cũng sắp tới lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào 9-10, tức chỉ còn trên 10 ngày nữa.

Trước đây, TTK AFC John Windsor cho báo chí Malaysia biết là nếu bóng đá Malaysia bị trừng phạt thì ông phải là người biết trước vì ông đứng đầu bộ phận thư ký của AFC, điều này là thực tế và đúng quy trình. Tuy nhiên quá trình thực thi hồ sơ thì chính FAM, cụ thể là Ban thư ký của FAM và Bộ phận chức năng của FIFA trực tiếp làm việc.