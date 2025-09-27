Phan Thanh Bình thất bại trước Tài Em ở trận derby miền Tây 27/09/2025 12:14

(PLO)- Trận derby miền Tây đầy duyên nợ giữa Long An và Đồng Tháp kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 cho đội chủ nhà.

Vòng 2 giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026 đã chứng kiến trận cầu tâm điểm derby miền Tây giữa chủ nhà CLB Long An và CLB Đồng Tháp đầy kịch tính.

Đây không chỉ là cuộc đối đầu giành điểm số, mà còn là cuộc tái ngộ đặc biệt giữa hai cựu tuyển thủ quốc gia: Phan Thanh Bình - HLV trưởng CLB Đồng Tháp, và Phan Văn Tài Em – Trưởng đoàn CLB Long An.

Sân vận động Long An rực rỡ sắc màu đỏ ở trận ra quân của đội nhà tiếp đón đội bóng láng giềng Đồng Tháp. Ảnh: CLB Long An

Trong ngày trở lại mái nhà xưa, nơi từng gắn bó từ năm 2010 đến 2013, Phan Thanh Bình mang nhiều ký ức cùng Đồng Tâm Long An, từ nỗi buồn xuống hạng năm 2010 đến niềm vui vô địch hạng Nhất 2011. Thế nhưng, lần tái ngộ này đã khép lại trong thất bại khi đội bóng của anh gục ngã 0-1 trước chủ nhà Long An.

CLB Long An đã dâng cao đội hình lên tấn công mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ảnh: ANH TUẤN

Bước vào trận, Long An quyết tâm tìm chiến thắng đầu tiên sau khi trắng tay ở lượt trận khai mạc trước Khánh Hòa. Được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ Long An nhập cuộc chủ động, dâng cao đội hình tạo áp lực lớn. Chỉ trong 10 phút đầu, Long An có 2 cơ hội từ chấm đá phạt trực tiếp, nhưng bóng không đi vào lưới thủ môn Nguyễn Nhật Trường.

Tân binh Ivan Khleborodov của Long An có trận ra mắt trên sân nhà Long An. Ảnh: ANH TUẤN

Long An duy trì sức ép trong suốt hiệp 1. Những tình huống cố định liên tục xuất hiện, từ pha đánh đầu của tân binh Ivan Khleborodov phút 31 đến cú sút trong vòng cấm của Bùi Xuân Quý phút 39. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Nhật Trường cùng sự kém duyên của các chân sút chủ nhà khiến hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, đoàn quân của Tài Em vẫn miệt mài gây sức ép. Phút 54, Trọng Đại đánh đầu cận thành nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc. Nỗ lực ấy cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 58.

Video: Thanh Hải ghi bàn trên chấm 11m.

Sau pha phạm lỗi trong vòng cấm, Long An được hưởng quả 11m. Trên chấm phạt đền, Thanh Hải dứt điểm lạnh lùng hạ gục Nhật Trường, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Đồng Tháp dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Ảnh: ANH TUẤN

Bị dẫn bàn, Đồng Tháp buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Dẫu vậy, hàng thủ Long An chơi tập trung và đầy quyết liệt, hóa giải hầu hết những pha tấn công của đối thủ. Đoàn quân của HLV Phan Thanh Bình bất lực trong việc tìm đường vào khung thành và đành chấp nhận trắng tay sau 90 phút.

Các cầu thủ Long An ăn mừng bàn thắng 1-0. Ảnh: ANH TUẤN

Trận derby miền Tây khép lại với thắng lợi 1-0 cho Long An. Đây là 3 điểm quý giá, giúp đội bóng thoát khỏi vị trí cuối bảng sau vòng đấu đầu tiên. Ngược lại, Đồng Tháp vẫn chưa biết mùi chiến thắng, để lại nhiều nỗi lo cho hành trình sắp tới của thầy trò HLV Phan Thanh Bình.

Chiến thắng này cũng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Long An sau khởi đầu khó khăn, đồng thời mở ra cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026.