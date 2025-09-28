Bên trong vụ chuyển nhượng gây tranh cãi giữa MU và Brentford về Mbeumo 28/09/2025 07:29

(PLO)- Vụ chuyển nhượng gây tranh cãi giữa MU và Brentford về Mbeumo đã được nhắc lại khi hai CLB đối đầu với nhau ở vòng 6 Premier League.

Bryan Mbeumo đã trở lại Brentford lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến Manchester United. Trận đấu giữa Manchester United và Brentford vào đêm qua 27-9 ở vòng 6 Premier League đã trở nên hấp dẫn hơn sau vụ lùm xùm vào mùa hè liên quan đến vụ chuyển nhượng Bryan Mbeumo.

​​Mbeumo trở lại đối đầu với CLB cũ Brentford lần đầu tiên kể từ vụ chuyển nhượng gây tranh cãi trị giá 65 triệu bảng Anh sang MU, với mức giá có thể tăng lên 71 triệu bảng Anh nếu tính thêm các khoản phụ phí.

Mbeumo hoàn tất thương vụ chuyển nhượng vào ngày 21-7. Tuy nhiên, thương vụ này đã bị ảnh hưởng bởi một tranh chấp giữa hai CLB. MU cáo buộc Brentford đã thổi phồng giá của tiền đạo người Cameroon và gây áp lực buộc Mbeumo phải giảm yêu cầu về lương để đảm bảo mức phí chuyển nhượng cao hơn.

Những người trong cuộc của MU cũng cáo buộc Brentford đã cố gắng thuyết phục Mbeumo gia nhập Tottenham hoặc Newcastle. Tuy nhiên, tuyển thủ Cameroon, một cổ động viên trung thành của MU, khẳng định anh sẽ chỉ chuyển đến Old Trafford và kiên định với quyết định của mình.

Vụ chuyển nhượng gây tranh cãi giữa MU và Brentford về Mbeumo đã được nhắc lại khi 2 CLB đối đầu với nhau tại Premier League vào đêm qua 27-9. ẢNH: EPA

Khởi đầu trong vụ chuyển nhượng gây tranh cãi giữa MU và Brentford về Mbeumo là việc MU bị Brentford từ chối hai lời đề nghị, trước khi cuối cùng giành được Mbeumo trong lần thử thứ ba. Theo tờ Manchester Evening News (Anh), ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford rất thất vọng với những gì họ cho là chiến thuật đàm phán mờ ám của Brentford.

Mbeumo đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ Brentford khi trở lại, bất chấp việc anh khoác áo MU đối đầu với chính Brentford. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu những tranh cãi xung quanh việc Mbeumo chuyển đến MU có tạo nên bầu không khí lạnh nhạt giữa ban lãnh đạo hai CLB hay không.

MU thường gặp khó mỗi khi đối đầu với Brentford trên sân khách, kể từ khi "bầy ong" thăng hạng lên chơi ở Premier League vào năm 2021. Brentford dần khẳng định mình là một đội bóng hàng đầu đáng gờm tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Mặc dù MU giành chiến thắng 3-1 trong chuyến làm khách đầu tiên trước Brentford dưới thời HLV tạm quyền Ralf Rangnick, chiến thắng này đã bị lu mờ bởi cơn thịnh nộ của huyền thoại Cristiano Ronaldo của MU, khi Ronaldo nổi giận vì bị Rangnick thay ra nghỉ vào phút 71.

Mùa giải tiếp theo chứng kiến ​​đội MU của Erik ten Hag phải chịu thất bại tan nát 4-0 trong trận đấu thứ hai đối đầu với Brentford, khiến Ten Hag ra lệnh cho toàn đội MU phải chạy bộ 14km đầy mệt mỏi trong buổi tập luyện vào ngày hôm sau, đó là quãng đường mà các cầu thủ MU đã chạy ít hơn các cầu thủ Brentford trong trận thua đó,

Trong chuyến làm khách thứ hai của Ten Hag tới Brentford, tưởng chừng như bàn thắng ở phút 96 của Mason Mount sẽ đảm bảo chiến thắng cho MU, nhưng Brentford đã gỡ hòa ở phút 99, kết quả là trận hòa 1-1.

Chuyến làm khách đầu tiên của Ruben Amorim đến Brentford hồi tháng Năm vừa qua đã kết thúc với thất bại sít sao 4-3 của MU. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha của MU hy vọng sẽ lật ngược tình thế vào đêm qua và giành chiến thắng thứ hai liên tiếp lần đầu tiên tại Premier League, sau chiến thắng khó nhọc 2-1 trước Chelsea vào tuần trước. Cuối cùng, Amorim vẫn chưa có chiến thắng thứ hai liên tiếp nào tại Premier League khi MU thua Brentford 1-3 vào đêm qua 27-9.