MU thảm bại trước Brentford 27/09/2025 21:57

(PLO)- Được đánh giá cao hơn nhưng MU thảm bại trước Brentford với tỉ số 1-3 ở vòng 6 Premier League.

Bước vào trận đấu, MU chủ động đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Hiệu quả chưa thấy thì lưới Quỷ đỏ đã phải rung lên, phút thứ 8, Brentford phản công nhanh, Damsgaard có pha chuyền bóng dài chính xác để Thiago phá bẫy việt vị thành công rồi tung cú dứt điểm uy lực, tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Brentford.



Nhận bàn thua bất ngờ, MU sốc lại đội hình và bắt đầu tấn công, Cunha thử sức bằng cú sút xa ngoài vòng cấm ở phút 13 nhưng bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc.



Phút 17, Brentford tiếp tục tận dụng ưu thế các pha bóng bổng, thủ thành Bayindir liên tiếp cứu thua cho MU sau 2 pha đánh đầu cận thành của “Bầy ong”.

Hàng công chơi bế tắc, MU thảm bại trước Brentford. Ảnh: EPL

Hàng công chơi bế tắc bao nhiêu thì hàng thủ chơi tệ bấy nhiêu, phút 20, Brentford tiếp tục phản công nhanh, Schade có pha căng ngang chính xác để Thiago băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Brentford.

Không còn gì để mất, MU đẩy cao đội hình tấn công, sau nhiều cố gắng thì Quỷ đỏ cũng có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút 25, sau pha tạt bóng của Dorgu, bóng hướng đến Mbeumo, tiền đạo MU bật cao đánh đầu, bóng đến vị trí của Sesko, tân binh MU phải tung ra 3 cú sút mới có thể hạ được thủ thành Kelleher, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho MU.

Sang hiệp 2, Brentford chủ động chơi chậm và phòng ngự số đông để bảo toàn lợi thế dẫn bàn của mình. Phút 52, sau pha phối hợp ăn ý, Cunha tung cú sút trong vòng cấm nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Kelleher.

Phút 63, hàng thủ MU tiếp tục mắc sai lầm, Diogo Dalot không kèm người để Ouattara có khoảng trống trong vòng cấm, rất may cho MU khi thủ thành Bayindir kịp đổ người cứu thua xuất sắc.

Phút 71, MU phản công nhanh, Collins phạm lỗi với Mbeumo trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m, trên chấm penalty, Bruno Fernandes tiếp tục đá hỏng, cơ hội quân bình tỷ số 2-2 trôi qua đáng tiếc.

Brentford đã có trận đấu xuất sắc khi giành 3 điểm trước MU. Ảnh: EPL

Những phút cuối trận, MU gần như đẩy cao đội hình tấn công, nhưng hàng thủ của Brentford đã chơi xuất sắc khi bảo vệ thành công khung thành của Kelleher.

Tưởng chừng trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về cho Brentford thì ở những phút bù giờ cuối cùng “Bầy ong” có pha phản công nhanh, trong tư thế trống trải, tiền vệ Jensen nã cú đại bác uy lực hạ gục thủ thành Bayindir, nâng tỷ số lên 3-1 cho Brentford.

Kết thúc trận đấu, MU nhận thất bại tan nát với tỷ số 1-3, một trận đấu bạc nhược của Quỷ đỏ, Bruno Fernandes tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận thua này.