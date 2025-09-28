Cựu thành viên Ban đạo đức FIFA nói về scandal của đội tuyển Malaysia 28/09/2025 19:59

FIFA đã chính thức trừng phạt đối Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) qua việc đội tuyển Malaysia làm giả hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm từ phạt tiền đến lệnh cấm thi đấu đối với bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia.

Vấn đề nảy sinh khi FAM đưa về bảy cầu thủ nhập tịch mới, đó là Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Cựu thành viên Ban đạo đức FIFA, ông Deli Tahir, người Indonesia nhận định về vụ tai tiếng của đội tuyển Malaysia. Ảnh: Kompas.

Họ cũng đã có trận ra mắt quốc tế đầu tiên trong năm nay khi thắng tuyển Việt Nam 4-0. Sự góp mặt của bảy cầu thủ này đã cải thiện đáng kể phong độ của đội tuyển Malaysia, họ đã đè bẹp Việt Nam 4-0 ở Vòng loại Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, FIFA cho rằng những cái tên này là bất hợp pháp và vi phạm quy định của mình.

Bảy gương mặt cầu thủ lậu, giả mạo hồ sơ tạo sự khác biệt trận tiếp tuyển Việt Nam tối 10-6 trên sân Bukit Jalil. Ảnh:Bola

"FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi làm giả và làm sai lệch tài liệu", thông cáo trên trang web của FIFA viết.

FAM bị nghi ngờ đã làm giả giấy tờ đăng ký bảy cầu thủ. Hơn nữa, họ còn bị thao túng để đảm bảo có thể thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Hành động này đã giúp họ đủ điều kiện và thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

FAM đã nộp đơn xin đủ điều kiện lên FIFA và trong quá trình đó đã sử dụng các tài liệu bị chỉnh sửa để có thể đưa những cầu thủ này vào sân thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong trận gặp Việt Nam ở vòng loại AFC Asian Cup 2027.

Sau đó, FIFA đã nhận được khiếu nại liên quan đến khả năng đủ điều kiện của cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Với hành vi vi phạm này, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Các cầu thủ liên quan bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ.

Khoản tiền phạt này phải được nộp ngay cho FIFA vì họ đã được chứng minh là "có tội". Ngoài ra, bảy cầu thủ này còn bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng kể từ ngày bị phạt.

Tuy nhiên, FIFA đã cho FAM 10 ngày để kháng cáo quyết định này. Quyền kháng cáo vẫn còn hiệu lực ngay cả sau khi FIFA đã ra quyết định. Sau đó, FIFA sẽ công bố phản hồi của FAM về khiếu nại.

Ông Deli Tahir, người Indonesia, cựu thành viên Ban đạo đức FIFA cho biết: “Chúng tôi không biết FAM đã thực hiện những thủ tục gì liên quan đến việc nhập tịch cho bảy cầu thủ đội tuyển Malaysia. Liệu có sự trung thực hay thao túng nào không. Nhưng theo tôi biết, FIFA rất cẩn trọng và nghiêm ngặt trong mọi vấn đề hành chính".

Dựa trên kinh nghiệm với tư cách là thành viên của Ủy ban đạo đức FIFA, ông cho biết chắc chắn sẽ có những liên đoàn quốc gia khác nghi ngờ và phản đối tư cách của cầu thủ nhập tịch đội tuyển Malaysia.

“Một liên đoàn thành viên FIFA nào đó hẳn đã báo cáo về tính hợp pháp của cầu thủ nhập tịch. Chúng tôi không biết quốc gia nào đã làm điều này, vì FIFA luôn giữ bí mật và rất cẩn thận trong việc xử lý những trường hợp quan trọng như thế này", ông Deli Tahir nhận định.

Cựu thành viên Ban đạo đức FIFA Dali Tahir nói thêm rằng, sự thận trọng của FIFA được thể hiện rõ qua việc quan sát, điều tra và quyết định hình phạt đối với FAM và bảy cầu thủ nhập tịch.

"Nếu bảy cầu thủ nhập tịch có liên quan đến trận đấu Malaysia-Việt Nam vào ngày 10 tháng 6, FIFA sẽ cần ba tháng để xem xét kỹ lưỡng vấn đề này và sau đó quyết định hình phạt và tiền phạt".