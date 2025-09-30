Indonesia phản hồi cáo buộc can thiệp vào bóng đá Malaysia 30/09/2025 11:52

(PLO)- Erick Thohir - chủ tịch liên đoàn bóng đá Indonesia phản hồi cáo buộc can thiệp vào bóng đá Malaysia - “Chúng tôi không can thiệp vào vấn đề của các quốc gia khác”.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã phản hồi cáo buộc của Malaysia sau lệnh trừng phạt của LĐBĐ thế giới (FIFA) vì nhập tịch bất hợp pháp. Erick Thohir, khẳng định Indonesia sẽ không can thiệp vào vấn đề của các quốc gia khác.

Tờ Bola (Indonesia) đưa tin, Indonesia bị công chúng Malaysia cáo buộc là bên khiến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch của nước này bị FIFA xử phạt.

Người khởi xướng cuộc cách mạng nhập tịch của đội tuyển quốc gia Malaysia và cũng là con trai của Quốc vương Malaysia, Tunku Ismail Idris, tuyên bố rằng quyết định của FIFA chịu ảnh hưởng từ bên khác. Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, đã có mặt tại New York một thời gian trước để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc và có cơ hội gặp Tổng thống Indonesia, Prabowo Subianto.

Tunku Ismail Idris cũng đăng một bài viết của hãng truyền thông Malaysia SBWTF có tiêu đề "Hình phạt áp lên FAM chứng minh tiêu chuẩn kép của FIFA". Bức ảnh chính của bài viết cho thấy Erick Thohir đang cười với Infantino.

Indonesia phản hồi cáo buộc can thiệp vào bóng đá Malaysia rằng không có chuyện đó. ẢNH: PSSI

Erick Thohir giải thích rằng cuộc gặp của tổng thống Indonesia Prabowo với chủ tịch FIFA Infantino bắt đầu bằng Sắc lệnh Tổng thống số 12 năm 2025 liên quan đến Kế hoạch phát triển trung hạn quốc gia 2025-2029 (RPJM Nasional).

"Trước hết, tôi muốn thông báo rằng Tổng thống đã ban hành Sắc lệnh Tổng thống số 12 năm 2025, và Kế hoạch Phát triển Trung hạn quốc gia (RPJMM) giai đoạn 2025–2029 cũng đã được đưa vào. Tổng thống muốn chuẩn hóa các tổ chức thể thao Indonesia trên quy mô quốc tế", ông Erick Thohir phát biểu.

"Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta cần đảm bảo mọi người đều có KPI, các tiêu chuẩn rõ ràng và đảm bảo các VĐV không trở thành nạn nhân. Đây là tiêu chuẩn mà Tổng thống luôn tuân thủ. Đó là lý do tại sao Tổng thống gặp gỡ các nhân vật thể thao thế giới", Erick Thohir giải thích.

Erick Thohir tiết lộ rằng sau cuộc gặp với Infantino, ông Prabowo cũng sẽ gặp Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Chủ tịch PSSI cũng xác nhận rằng cuộc gặp giữa ông Prabowo và Infantino không thảo luận về các vấn đề của các quốc gia khác, mà là về bóng đá, đặc biệt là về bóng đá trẻ tại Indonesia.

"Mọi chuyện bắt đầu với FIFA, sau đó là IOC và các bên khác. Cuộc trò chuyện giữa Tổng thống và Chủ tịch Gianni rất rõ ràng. Tổng thống đang nói về bóng đá Indonesia, chứ không phải các quốc gia khác", ông Thohir nói thêm, "Một trong những chủ đề được thảo luận là làm thế nào để thành lập Học viện FIFA tại Indonesia.

Đây là một hệ thống phát triển dành cho giới trẻ. FIFA sẽ thúc đẩy Giải vô địch bóng đá U-15 thế giới. Vì vậy, đây là một giải đấu mới. Đó chính là điều mà Tổng thống đã nói. Và chúng tôi, những người thuộc Bộ Thanh niên và Thể thao, hay cá nhân tôi, chắc chắn phải tôn trọng tất cả các nước Đông Nam Á nếu chúng tôi muốn phát triển thể thao. Chúng tôi phải tôn trọng điều đó".

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia phản hồi cáo buộc can thiệp vào bóng đá Malaysia, khẳng định Indonesia không liên quan đến vụ bê bối nhập tịch của Malaysia. Ông chỉ tập trung vào việc phát triển thể thao ở Indonesia. "Chúng tôi không can thiệp vào chính trị hoặc chính sách của mỗi quốc gia", Erick Thohir tuyên bố, "Nhưng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi ở Indonesia muốn thể thao phát triển.

Chúng tôi muốn bóng đá của chúng tôi tốt, cầu lông của chúng tôi tốt, pencak silat của chúng tôi đạt đẳng cấp thế giới, thể thao của chúng tôi tiên tiến, vâng, chúng tôi phải làm điều đó. Nhưng chúng tôi không can thiệp hay xen vào vấn đề của các quốc gia khác".